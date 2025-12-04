María Corina Machado será una de las figuras clave en el ‘Hay Festival’ de Colombia 2026: de qué se trata el evento

María Corina Machado será una de las voces más esperadas en el Hay Festival 2026, donde hablará sobre la situación política de Venezuela - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

En enero de 2026, el Hay Festival de Colombia celebrará su vigésimo primer aniversario con una edición de gran relevancia, donde figuras de la cultura, la política y las artes se reunirán en Cartagena, Medellín y otras ciudades para participar en 140 eventos.

Entre los nombres más destacados que participarán en el evento se encuentra María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Nobel de Paz de 2025, que estará presente en dos de los eventos más esperados del festival.

El Hay Festival, reconocido como uno de los más importantes eventos de la región, ofrecerá una programación rica y variada para su edición 2026, que se llevará a cabo entre el 22 de enero y el 5 de febrero. El evento confirmó la participación de 180 invitados internacionales, que incluirán escritores, periodistas, artistas y pensadores de todo el mundo.

El 'Hay Festival' de Colombia 2026 se perfila como uno de los eventos culturales más importantes de la región, con 180 invitados internacionales, incluidos líderes políticos, artistas y escritores, que compartirán sus ideas

De qué se trata el evento que reúne a grandes figuras del mundo

Cabe resaltar que el Hay Festival es un prestigioso evento cultural que se originó en Hay-on-Wye (Gales), y se expandió a diversas ciudades del mundo. En Colombia, el evento principal se celebra en Cartagena de Indias, donde se consolidó como una cita esencial en el calendario cultural hispano, promoviendo el diálogo sobre literatura, arte, pensamiento y compromiso social.

Este es un evento cultural internacional que reúne a pensadores, escritores, artistas y expertos de todo el mundo para debatir y compartir ideas sobre una amplia gama de temas. Se celebra anualmente en varias ciudades, destacándose por su enfoque multidisciplinario que abarca literatura, artes, ciencia, política y compromiso social, entre otros. Su objetivo es fomentar el diálogo y la reflexión en torno a temas de relevancia global.

El evento inaugural de este festival contará con la participación de Diego Luna, reconocido actor y director mexicano. A su intervención le seguirá una charla en línea de María Corina Machado, que dialogará sobre los retos políticos y sociales que enfrenta Venezuela con la dictadura de Nicolás Maduro, además de lo que ocurre a nivel general en otras naciones.

El 'Hay Festival' 2026 ofrecerá una programación rica y variada con temas que van desde la política internacional hasta el arte y la literatura

María Corina Machado participará en el evento en Cartagena

Cabe resaltar que el activismo de Machado comenzó en 2002 cuando fundó la organización no gubernamental Súmate, centrada en la defensa de los derechos civiles y políticos, así como en la vigilancia de los procesos electorales en Venezuela. Su capacidad para movilizar a la sociedad venezolana fue clave cuando, en 2014, lideró el movimiento La Salida, que promovió masivas protestas en demanda de un cambio de gobierno.

A lo largo de su carrera, Machado denunció públicamente la corrupción, el abuso de poder y la naturaleza autoritaria del régimen, lo que la convirtió en uno de los principales objetivos del chavismo. Su enfrentamiento directo con Hugo Chávez en el Palacio Legislativo en 2012, donde acusó al gobierno de robar a los venezolanos a través de expropiaciones, marcó un punto en su carrera política.

A pesar de la constante persecución, las amenazas y las inhabilitaciones políticas, Machado mantiene su postura firme y frontal, defendiendo la democracia y los derechos humanos. Su lucha ha sido reconocida internacionalmente, culminando en 2025 con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, un galardón que resaltó su defensa de la libertad y la justicia en Venezuela; por eso, su opinión es tan importante en estos espacios de interés político y cultural.

María Corina Machado, una figura clave en la política venezolana, será reconocida por su incansable lucha en favor de la democracia

El Hay Festival de Colombia, conocido por su capacidad de reunir a figuras de primer nivel, también contará con otros grandes nombres como el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que presentará su libro Silvio Rodríguez, diario de un trovador. Además, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones literarias de escritores como Hernán Díaz, premiado con el Pulitzer, y Philippe Sands, que compartirá su obra Calle Londres 38, que aborda la relación del dictador chileno Augusto Pinochet con la Alemania nazi.

El festival se celebrará en varias ciudades colombianas, entre ellas Cartagena, Medellín, Barranquilla y Jericó. En cada una de estas ciudades, se podrán disfrutar de conversaciones sobre temas que van desde la literatura y el arte hasta la política y la ciencia.

En cuanto a la literatura, se espera la participación de escritores como Javier Cercas, Leonardo Padura y Héctor Abad Faciolince, que discutirán sobre sus últimas obras y el panorama literario de la región.

Héctor Abad Faciolince participará de 'Hay Festival' en Cartagena en 2026

En el evento, también se hablará sobre cuestiones que van más allá de la política y la literatura. Se confirmó la presencia de expertos que abordarán temas como el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. La periodista Karen Hao, autora del bestseller El imperio de la IA, y la filósofa Carissa Véliz, profesora de ética de la inteligencia artificial en la Universidad de Oxford, serán dos de las voces que reflexionarán sobre este tema, que se considera uno de los más cruciales para el futuro.