Madre y hermana de Falcao García sufrieron un intento de robo armado similar al que acabó con la vida de Jean Claude Bossard: “Tengan mucho cuidado”

La joven aseguró que hombres fuertemente armados les apuntaron mientras se movilizaban en su vehículo - crédito Michelle García/Instagram

En medio de la crisis de seguridad que vive la capital del país, que incluye el asesinato del joven de 29 años Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá, en la tarde del jueves 4 de diciembre se conoció un nuevo caso que involucró a la familia más cercana de Falcao ‘el Tigre’ García.

Según comentó Michelle García Zárate, hermana menor del futbolista profesional, los hechos ocurrieron el lunes 1 de diciembre cuando se movilizaba junto a su madre, Carmenza Zárate, en la autopista que comunica los municipios de Chía y Bogotá.

Fue en ese momento que, en medio de la crítica movilidad de la zona, un hombre que aparentaba ser transeúnte se les acercó con el propósito de despojarlas de sus pertenencias.

“Aprovecho para darles la recomendación, que tengan muchísimo cuidado y contarles algo que nos pasó a mi mamá y a mí hace unos días. Mi mamá vive en Chía. Salimos a eso de las seis y media de la tarde, no, cinco y cincuenta de la tarde, íbamos en una avenida principal donde había tráfico y tuvimos que detenernos”, comentó la joven.

Según comentó la también deportista, el hombre sacó de sus prendas de vestir un arma con la que les apuntó directamente. Sin embargo, la García pudo acelerar y dejar atrás al delincuente, aunque aseguró temer de que el sujetos disparara contra el vehículo y sus ocupantes.

“Yo en eso yo soy una persona muy analítica que está revisando los alrededores siempre y vi a un señor que estaba como en la avenida esperando un bus, pero muy sobre la avenida. Entonces, veo que tenía como las manos como, no sé, raras. Pasa una moto y el tipo le saca una pistola y yo: “Oh, my God, Cristo Jesús bendito, acá fue”, señaló la mujer.

Michelle García también agradeció que un desconocido en motocicleta intentó auxiliarles acelerando con el propósito de arrollar al delincuente e impedir el atraco en plena vía pública.

“Entonces, la moto como que sigue y ni se da cuenta ni se entera y el tipo viene hacia el carro donde estamos mi mamá y yo y nos apunta con la pistola. En esas, yo creo que fue Dios, yo no sé qué pasó, pero como que se despeja todo. Yo acelero y venía como una moto también que iba a atropellar al ladrón, entonces el man como que se retrocede y pudimos escapar”, concluyó la hermana del futbolista.

Noticia en desarrollo...