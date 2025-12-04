Colombia

Los bogotanos se sienten más inseguros y creen que las autoridades “no solucionan”: esto es lo que dice la Encuesta de Percepción Ciudadana

El 62% de los ciudadanos considera que la capital es peligrosa, según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, aunque el optimismo y la satisfacción con la ciudad muestran un repunte respecto al año anterior

Guardar
Dos hombres en una motocicleta
Dos hombres en una motocicleta negra amenazaron con un arma de fuego al conductor de un vehículo de alta gama - crédito Captura de pantalla / Redes Sociales

El aumento de la percepción de inseguridad en Bogotá habría alcanzado su nivel más alto en diecisiete años, según los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 realizada por Bogotá Cómo Vamos, entidad que publicó su estudio correspondiente al primer semestre del año en curso.

El informe indica que el 62% de los encuestados considera que la capital del país es insegura, y es una cifra que marcó un récord desde el 2008.

Este sentimiento corresponde a hechos que han conmocionado a la capital, como el asesinato del administrador de empresas Jean Claude Bossard, de 29 años, que murió a manos de dos delincuentes que querían quitarle sus objetos personales, en el norte de Bogotá.

Incluso, la creciente cifra de denuncias de intentos de robo y hurtos efectivos de vehículos. Estas situaciones que, aunque no afectan directamente a la mayoría, generan una sensación de vulnerabilidad generalizada.

En ese mismo sentido, en la cuenta oficial de Bogotá Cómo Vamos, sus voceros publicaron un quiz para “medir la vara” y “comparar las respuestas con los resultados reales de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025″.

Las preguntas fueron emitidas el 2 de diciembre, y una de ellas fue: “¿Cuál crees que fue la principal razón por la que los ciudadanos víctimas de un delito decidieron no denunciar en 2025?“. La respuesta fue, en un 100%, para la opción de ”porque no habrá solución".

Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, explicó que el incremento en la percepción de inseguridad está vinculado principalmente al desorden urbano y a la percepción de que las normas de convivencia no se cumplen.

Según Mariño, “El orden es un factor fundamental para entender esa subida de la percepción de inseguridad. El otro es la falta de efectividad en la justicia, porque cuando nosotros no denunciamos, las principales razones son porque sentimos que no va a pasar nada. Eso se suma al orden de la ciudad, que se ve afectado por las obras”, dijo Mariño, citado por El Tiempo.

Bogotá Cómo Vamos publicó un
Bogotá Cómo Vamos publicó un quiz en sus redes sociales - crédito X

Además, aclaró que este fenómeno trasciende la gestión de la Alcaldía y la Policía, y responde a una problemática de alcance nacional.

Las cifras de inseguridad son alarmantes en Bogotá

Y es que más de 132.000 robos se han registrado en Bogotá, solo entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad.

El análisis reveló que la modalidad más común es el hurto a personas, con 113.148 casos, pese a una leve reducción en octubre respecto al mismo mes de 2024, los hurtos a personas han aumentado en más de 4.000 casos frente al periodo equivalente del año anterior.

Este incremento genera preocupación ante la llegada de la temporada decembrina, cuando históricamente se intensifican los delitos contra la propiedad.

La mayoría de hurtos se
La mayoría de hurtos se registran en las vías públicas - crédito Alcaldía de Bogotá

Por localidades, Suba encabeza la lista como la zona más afectada por robos a personas, residencias y comercios, con 10.360 hurtos a personas, 636 a residencias y 792 a comercios. Engativá ocupa el segundo lugar en robos a personas (9.737 casos) y residencias (539 casos), mientras que Usaquén se posiciona como la segunda localidad con más robos a comercios, con 646 reportes.

En cuanto a los robos de vehículos, Kennedy lidera en hurtos de automotores (510 casos) y motocicletas (648 casos), seguida por Engativá y Ciudad Bolívar en estas modalidades. En todo el Distrito, el robo de motocicletas mostró una disminución del 17% respecto a 2024.

Los bogotanos se sienten optimistas frente al futuro

A pesar de la preocupación por la seguridad, la encuesta revela que la satisfacción con la ciudad ha subido al 61%, mientras que el optimismo respecto al rumbo de Bogotá alcanzó el 48%, incrementos de cinco y nueve puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con 2024.

El orgullo por la capital se mantiene estable en 57%. Para Bogotá Cómo Vamos, estos resultados sugieren que, aunque los desafíos son evidentes, la ciudadanía conserva expectativas positivas sobre el porvenir de la ciudad.

En el ámbito de la movilidad, persiste la insatisfacción con el sistema Transmilenio. Las principales causas de inconformidad siguen siendo los robos dentro del sistema (63,7%), la congestión de pasajeros (66,4%) y la demora o incertidumbre en las frecuencias (28,1%).

Sin embargo, se registró una mejora significativa en la percepción sobre la demora en los trayectos, que descendió de 49,2% en 2024 a 32,1% en 2025, lo que evidencia avances en los tiempos de viaje.

