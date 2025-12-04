Colombia

La Solar 2026: nueva sede, más música y una experiencia que promete encender Medellín como nunca antes

El icónico festival se reinventa y traslada su magia al Complejo Deportivo Atanasio Girardot, donde miles de asistentes disfrutarán de una jornada intensa, diversa y llena de sorpresas el próximo 2 de mayo


La Solar en Medellín cambia
La Solar en Medellín cambia de casa y se muda al Parque Deportivo del Atanasio Girardot - crédito @lasolarfestival/IG

El festival La Solar prepara un salto de escala para su edición de 2026, trasladando su sede al Complejo Deportivo Atanasio Girardot en Medellín.

De acuerdo con los organizadores, el crecimiento sostenido y la demanda de su público han impulsado esta mudanza, que busca consolidar al evento como uno de los encuentros musicales más relevantes de Latinoamérica.

“Porque sí, nos mudamos, pero con nosotros viajan la sabrosura, el perreo, el calor, la música y la familia Solar”, afirmó la organización de La Solar en su anuncio oficial.

Foto de la nueva sede
Foto de la nueva sede de La Solar difundida en redes sociales del festival - crédito @lasolarfestival/IG

La próxima edición, programada para el 2 de mayo de 2026, se vivirá en un solo día, con la promesa de ofrecer una experiencia “variada, intensa y memorable”.

El festival anticipa un cartel internacional, experiencias inmersivas y una producción de mayor envergadura, aprovechando las posibilidades que brinda el nuevo recinto.

Según la organización, el Complejo Deportivo Atanasio Girardot representa “el escenario ideal para que el festival crezca sin límites y para que miles de personas vivan juntas la energía que define a La Solar: libre, diversa, encendida y profundamente latina”.

El proceso de adquisición de entradas se estructurará en varias etapas. La preinscripción para fanáticos estará disponible el 3 de diciembre, seguida por una venta exclusiva para este grupo el 5 de diciembre a las 8:00 a. m.

La Solar ya tiene lista
La Solar ya tiene lista la preinscripción para sus fanáticos en Medellín - crédito Breakfast Live

A partir de las 2:00 p. m. del mismo día, se abrirá la venta para el público general, permitiendo que todos los interesados accedan a las entradas según la etapa correspondiente.

La organización de La Solar señaló que, aunque el festival cambia de sede, mantiene intacta su esencia: “La Solar inicia así una nueva etapa, una versión más grande y ardiente, preparada para recibir a todos los que cada año encienden el festival con su energía”.

El evento está dirigido a mayores de 12 años en la localidad familiar, siempre acompañados por un adulto responsable.

Algunas recomendaciones para los fanáticos
Algunas recomendaciones para los fanáticos del festival más caliente de Medellín - crédito Breakfast Live

Expectativa por el cartel del 2026

El Festival La Solar 2025, celebrado el 2 y 3 de mayo en el Parque Norte de Medellín, reunió a más de 35 artistas nacionales e internacionales y mantuvo su propuesta de unir música electrónica, género urbano y pop latino.

En el cartel destacaron figuras del género urbano como Arcángel, Jowell y Randy, Kapo, Lenny Tavarez y Ovy On The Drums. Beéle y Kapo, artistas representativos del afrobeat colombiano, también formaron parte de la alineación.

La lista de invitados incluyó a exponentes del pop latino y balada como Manuel Medrano, Morat, Junior Zamora y Greeicy, quienes aportaron variedad y una fusión de estilos que caracterizan al festival.

El cartel de 2025 en
El cartel de 2025 en La Solar Festival destaca por la presencia de artistas del género urbano y la música electrónica - crédito @lasolarfestival/Instagram

Y es que la caleña fue una de las artistas principales, consolidando el enfoque diverso que busca La Solar. Otro momento relevante lo aportó el Binomio de Oro de América, agrupación emblemática del vallenato, así como Elvis Crespo, representante de la música tropical y del merengue.

El sector electrónico contó con nombres internacionales como Sebastian Ingrosso, miembro de Swedish House Mafia, Oliver Heldens, reconocido por sus producciones de future house, y CamelPhat, dúo británico con impacto en la escena global.

El festival reservó el anuncio de un artista sorpresa para los días previos al evento, manteniendo la expectativa hasta el final. La Solar continuó su apuesta por crear una experiencia amplia y diversa, combinando géneros y dando espacio a distintas generaciones y públicos.

El evento reafirmó el crecimiento sostenido que ha mantenido desde su creación, consolidando su importancia en el panorama musical colombiano y latinoamericano. Por eso, crece la expectativa por conocer el cartel de artistas para la siguiente edición teniendo en cuenta la magnitud que tendrá en el Complejo Deportivo del Atanasio.

