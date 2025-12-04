Colombia

La defensa de Ibrahim Salema la controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

El aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ se pronunció nuevamente en sus redes sociales, dinde ofreció disculpas después de las amenazas que recibió

La mujer aclaró en redes
La mujer aclaró en redes que ella no asistió a el show del comediante - crédito composición fotográfica

Ibrahim Salem, conocido en redes sociales como “Árabe sin camello”, emitió un comunicado oficial para responder a la polémica surgida tras su participación en el espectáculo de roast (humor con alta dosis de ofensas) titulado Anulo estas palabras en Bogotá.

El comediante negó haber insultado a la familia de la empresaria y creadora de contenido “Doña Toche”, y defendió el contexto humorístico del evento, en el que, según su versión, todos los participantes aceptaron previamente las reglas y la naturaleza del formato.

La empresaria de fajas conocida
La empresaria de fajas conocida como Doña Toche afirmó que se sintió ofendida por el comediante - crédito @fajasdesslimoficial/IG

La controversia se originó después de que Desciré Díaz, también identificada como “Doña Toche”, expresara en sus redes sociales sentirse ofendida por los comentarios realizados durante el show.

La empresaria afirmó que Salem profirió palabras hirientes dirigidas a su familia, en particular a su hija, y manifestó su rechazo a cualquier burla relacionada con miembros de su núcleo familiar.

Díaz relató que, tras pedir respeto durante el espectáculo, recibió una respuesta que la indignó: “Ni se lo meto, porque a usted los hijos le salen enfermos”.

En sus declaraciones, mencionó que su malestar no se debía a la incapacidad de tolerar bromas, sino a la naturaleza personal de la ofensa.

Vuelvo y lo digo métase conmigo, dígame lo que quiera, malhablada, arrastrada, cucuteña, mala mujer, lo que quiera, pero no me diga que solamente sé hacer hijos enfermos y que lo que boto son hijos enfermos, porque yo creo que aquí en cualquier lugar del mundo eso ninguna mujer lo quiere escuchar”, expresó la creadora de contenido.

Doña Toche explicó en su primer video que decidió contar lo que paso cuando vio que Salem estaba preseleccionado a la Casa de los Famosos - crédito @fajasdesslimoficial / Instagram

En respuesta, Salem defendió su actuación a través de publicaciones en su cuenta de Instagram y en un comunicado oficial.

El comediante aseguró que sus bromas se dirigieron exclusivamente a Díaz y que nunca realizó comentarios ofensivos hacia su hija ni incurrió en expresiones misóginas o alusiones a violencia de género.

Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija, ni expresiones misóginas, ni alusiones a violencia de género. Mis intervenciones se limitaron estrictamente al formato del roast”, afirmó.

Salem también explicó que el roast es un formato humorístico caracterizado por la sátira y el intercambio de bromas fuertes, y que todos los participantes, incluida Díaz, recibieron información previa sobre la dinámica y aceptaron las condiciones del espectáculo.

El comediante se pronunció mediante
El comediante se pronunció mediante un comunicado en sus redes sociales - crédito @arabesincamello/IG

El comediante también destacó que durante el evento él mismo fue objeto de bromas, al igual que familiares fallecidos, y que la invitada participó activamente en la dinámica, recitando comentarios fuertes propios del formato.

“El objetivo esencial de un ‘roast’ es el contraste cómico-desmedido en un entorno seguro y claramente acordado para la ronda de comentarios”, señaló Salem en su comunicado.

Según su relato, al finalizar la función, todos los participantes se despidieron cordialmente y no se registraron incidentes adicionales en el escenario.

Tras el evento, la controversia se trasladó a las redes sociales, donde la discusión escaló y se difundieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Salem denunció la aparición de desinformación y reportó haber recibido amenazas a raíz de la polémica.

En este momento Salem está
En este momento Salem está participando por un cupo en la Casa de los Famosos - crédito @arabesincamello / Instagram

En su comunicado, rechazó de manera enfática los señalamientos de intolerancia, misoginia o violencia verbal, y defendió que el espectáculo se desarrolló dentro de los límites del humor pactados y aceptados por todos los involucrados.

Como cierre, Salem instó a que tanto Doña Toche como los asistentes y responsables del show confirmen la veracidad de los hechos, resaltando que el evento se realizó bajo reglas claras y con el consentimiento informado de quienes participaron.

“Si alguna persona ajena al contexto del ‘roats’ se sintió afectada incluida ‘Doña Toche’, ofrezco mis disculpas sinceras. Mi intención como comediante es entretener”, afirmó el aspirante a La casa de los famosos Colombia, al finalizar su comunicado.

