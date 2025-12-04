Identifican a mujer involucrada en la intoxicación y muerte de dos menores en Bogotá: escapó a Argentina y tiene orden de captura

Las menores de edad murieron por el consumo de las frambuesas, contaminadas con talio - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación solicitó la emisión de una orden de captura internacional y de una notificación roja de Interpol contra una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro, señalada como la principal sospechosa de coordinar el envío de alimentos contaminados con un metal que provocaron la muerte de dos menores en Bogotá: Emilia Forero e Inés de Bedout, estudiantes del colegio Los Nogales.

De acuerdo con el ente acusador, la mujer abandonó Colombia tras confirmarse el fallecimiento de las víctimas y llegó a Argentina. También pasó por Brasil, España y Reino Unido, por lo que se tramitó la notificación roja de Interpol para materializar la orden de captura que ahora pesa en su contra.

El caso, que conmocionó a la capital colombiana, se remonta a los días comprendidos entre el 5 y el 9 de abril de 2025, cuando las menores consumieron los alimentos. Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las indagaciones que han llevado a cabo fiscales y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, las menores de edad comieron frambuesas contaminadas.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, precisó la Fiscalía.

Las pruebas recolectadas por la Fiscalía incluyen evidencias materiales y testimonios que vinculan directamente a Guzmán Castro con la logística del envío. “Habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”, explicó.

Tras la intoxicación masiva y el deceso de las menores, la sospechosa abandonó el país, lo que llevó a la fiscal encargada del caso a solicitar ante un juez penal de control de garantías de Bogotá la orden de captura correspondiente, que se espera pueda ser materializada con ayuda de la circular roja.

Cronología de los hechos: la intoxicación

Los hechos que hoy enlutan a dos familias se presentaron el 5 de abril de 2025, fecha en la que las dos menores de edad se reunieron con una amiga y con un joven de 21 años (hermano de una de ellas) para compartir. Ese día, decidieron hornear unas galletas; tras consumirlas y probar otros alimentos, como las frambuesas contaminadas, todos empezaron a presentar síntomas de intoxicación y fueron trasladados a la Fundación Santa Fe.

Una de las menores de edad falleció ese día, mientras que las otras dos permanecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro de salud. Días después, falleció otra de las niñas.

La Secretaría Distrital de Salud emitió un comunicado en el que informó sobre lo ocurrido y aclaró que se dio inicio a las investigaciones para determinar la causa de la intoxicación; posteriormente se supo que las menores fallecieron por consumir alimentos con talio.

“[La entidad] activó protocolos de forma inmediata y, en el marco de las competencias, se realiza la investigación epidemiológica de campo para determinar las causas de la posible intoxicación. En línea con las autoridades competentes, esta investigación también involucra el análisis toxicológico para establecer conclusiones. Desde el Sector Salud lamentamos estos hechos y acompañamos a las familias”, detalló

La madre de Emilia Forero conversó con Blu Radio en ese momento e informó que se realizaría una ceremonia para despedir a su hija. Instó a los asistentes a llevar piedras, puesto que a la menor le gustaban mucho, para así poder construir un altar en su honor.

“Les quiero comentar que el día jueves, a las 3:00 p.m. en el colegio Los Nogales vamos a hacer una misa linda. No olviden que Emilia no nos quiere ver tristes, nos quiere ver felices. Nos quiere ver vestidos de colores, nos quiere ver vestidos como en el día a día, nos quiere ver unidos”, expresó.