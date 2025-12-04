Gustavo Petro volvió a pedir que se detenga la presión de Estados Unidos sobre Venezuela: “La invasión debe quedar proscrita”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a levantar la voz contra la política exterior de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, centrando su mensaje en la situación de Venezuela y la histórica intervención militar estadounidense en la región.
A través de sus redes sociales, Petro afirmó que la larga historia de intervenciones militares de Estados Unidos debe terminar y que “la invasión debe quedar proscrita” si se busca una América grande, que abarque desde Alaska hasta la Patagonia.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El mandatario colombiano acompañó su mensaje con la imagen de un vitral en San Francisco, California, que rinde homenaje a soldados estadounidenses que participaron en invasiones a países como Cuba, Puerto Rico, Filipinas y México.
Según Petro, el vitral representa “machismo y racismo puro”, al mostrar la gloria de la guerra a través de la imagen de una mujer latina desnuda y humillada.
El mensaje de Petro se produce en medio de un cruce de declaraciones con el presidente estadounidense Donald Trump, cuya retórica sobre América Latina ha generado preocupación en algunos sectores.
Sin embargo, el exembajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker aseguró que estos comentarios son más políticos que operativos y que no implican una amenaza militar concreta para Colombia.
En entrevista con Blu Radio, Whitaker explicó que la confrontación verbal entre Petro y Trump responde a estrategias políticas de ambos líderes: mientras el expresidente estadounidense utiliza la retórica sobre seguridad hemisférica para reforzar su imagen de firmeza, Petro busca fortalecer el apoyo regional frente a la presión externa.