Colombia

Gustavo Petro volvió a pedir que se detenga la presión de Estados Unidos sobre Venezuela: “La invasión debe quedar proscrita”

El presidente colombiano cuestionó la política exterior de Washington, denunció el historial de intervenciones militares en la región y calificó de machista y racista un vitral que exalta antiguas invasiones

A través de la imagen
A través de la imagen de un vitral en honor a invasiones militares, el jefe de Estado colombiano lanzó una nueva crítica a la relación histórica entre Estados Unidos y los países del continente - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

El presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a levantar la voz contra la política exterior de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, centrando su mensaje en la situación de Venezuela y la histórica intervención militar estadounidense en la región.

A través de sus redes sociales, Petro afirmó que la larga historia de intervenciones militares de Estados Unidos debe terminar y que “la invasión debe quedar proscrita” si se busca una América grande, que abarque desde Alaska hasta la Patagonia.

El mandatario colombiano acompañó su mensaje con la imagen de un vitral en San Francisco, California, que rinde homenaje a soldados estadounidenses que participaron en invasiones a países como Cuba, Puerto Rico, Filipinas y México.

Según Petro, el vitral representa “machismo y racismo puro”, al mostrar la gloria de la guerra a través de la imagen de una mujer latina desnuda y humillada.

El presidente Gustavo Petro compartió
El presidente Gustavo Petro compartió un vitral ubicado en San Francisco para criticar la historia de invasiones de Estados Unidos en América Latina y denunciar lo que calificó como “machismo y racismo puro” - crédito Gustavo Petro/X

El mensaje de Petro se produce en medio de un cruce de declaraciones con el presidente estadounidense Donald Trump, cuya retórica sobre América Latina ha generado preocupación en algunos sectores.

Sin embargo, el exembajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker aseguró que estos comentarios son más políticos que operativos y que no implican una amenaza militar concreta para Colombia.

En entrevista con Blu Radio, Whitaker explicó que la confrontación verbal entre Petro y Trump responde a estrategias políticas de ambos líderes: mientras el expresidente estadounidense utiliza la retórica sobre seguridad hemisférica para reforzar su imagen de firmeza, Petro busca fortalecer el apoyo regional frente a la presión externa.

