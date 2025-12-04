Gaula Militar abatió a cinco miembros del Clan de Oriente, aliados de alias Calarcá, en Antioquia

Las Fuerzas Armadas lograron desarticular parte de una estructura que buscaba ampliar su influencia en la región mediante alianzas con disidencias armadas - crédito Ejército Nacional

En una operación, el Gaula Militar de Antioquia abatió a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como Clan de Oriente, que, según se informa, mantenían una alianza con las disidencias del Frente 36 de las Farc, lideradas por alias Calarcá.

Según información preliminar obtenida por La FM, la acción militar se desarrolló en el municipio de Nariño, en el oriente de Antioquia, y su objetivo inicial era frenar la expansión del control ilegal en esta región.

Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se encuentra alias Rigo, identificado como cabecilla de la organización. La operación se enmarcó en una estrategia contra la extorsión, en la que los uniformados del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos armados con los miembros del grupo delictivo.

Las investigaciones oficiales determinaron que la alianza entre el ‘Clan de Oriente’ y las disidencias de las Farc buscaba fortalecer su presencia y dominio en el oriente antioqueño.

Noticia en desarrollo...