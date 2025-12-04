Colombia

Gaula Militar abatió a cinco miembros del Clan de Oriente, aliados de alias Calarcá, en Antioquia

El jefe de la organización delictiva fue neutralizado junto a otros cuatro sujetos tras un enfrentamiento armado, en medio de acciones para frenar la expansión de grupos ilegales en el Oriente antioqueño

Guardar
Las Fuerzas Armadas lograron desarticular
Las Fuerzas Armadas lograron desarticular parte de una estructura que buscaba ampliar su influencia en la región mediante alianzas con disidencias armadas - crédito Ejército Nacional

En una operación, el Gaula Militar de Antioquia abatió a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como Clan de Oriente, que, según se informa, mantenían una alianza con las disidencias del Frente 36 de las Farc, lideradas por alias Calarcá.

Según información preliminar obtenida por La FM, la acción militar se desarrolló en el municipio de Nariño, en el oriente de Antioquia, y su objetivo inicial era frenar la expansión del control ilegal en esta región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se encuentra alias Rigo, identificado como cabecilla de la organización. La operación se enmarcó en una estrategia contra la extorsión, en la que los uniformados del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos armados con los miembros del grupo delictivo.

Las investigaciones oficiales determinaron que la alianza entre el ‘Clan de Oriente’ y las disidencias de las Farc buscaba fortalecer su presencia y dominio en el oriente antioqueño.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gaula MilitarOperativoDisidencias FarcAlias CalarcáAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Un Policía estaría implicado en el robo a una joyería de Bucaramanga

La colaboración del agente habría permitido a los delincuentes ejecutar el robo con mayor precisión, aprovechando datos internos sobre la seguridad y los movimientos en el establecimiento afectado

Un Policía estaría implicado en

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 4 de diciembre

Este jueves se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Hombre con 19 anotaciones judiciales y dos décadas de delitos quedó libre en Bogotá, tras fallo judicial

La decisión de permitir que un delincuente con amplio prontuario regrese a las calles, pese a su captura en flagrancia, incrementa el miedo y la sensación de vulnerabilidad en la comunidad

Hombre con 19 anotaciones judiciales

Estos son los delitos por los que le pueden denunciar si participa en el excel de los infieles

Este listados digitales exponen a supuestos infieles en Colombia, pero su llegada al país ha encendido las alarmas entre especialistas en derecho y seguridad digital

Estos son los delitos por

La defensa de Ibrahim Salema la controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

El aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ se pronunció nuevamente en sus redes sociales, dinde ofreció disculpas después de las amenazas que recibió

La defensa de Ibrahim Salema
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

La defensa de Ibrahim Salema

La defensa de Ibrahim Salema la controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

Colombia rompe tendencia global y desplaza a Bad Bunny como el artista más escuchado en el Spotify Wrapped 2025: este fue el cantante favorito en el país

‘La mansión de los streamers’: hora y dónde ver la transmisión del nuevo proyecto de Westcol

Wanda Nara sorprende en ‘MasterChef’ al contar que Sebastián Yatra la invitó a salir mientras estaba con Mauro Icardi

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA

Bayern Múnich, molesto con UEFA por el caso Luis Díaz: el jugador podría perderse el partido contra Sporting Lisboa en la Champions

Egan Bernal habló sobre su futuro en el ciclismo para el 2026: “Se están hablando diferentes cosas”