El reproche de la hija de una víctima de Pablo Escobar: “Mi padre está en el mismo cementerio… A él le llevan regalos”

El 2 de diciembre de 2025 se cumplieron 32 años de la muerte de Pablo Escobar, que es considerado uno de los peores criminales en la historia de la humanidad, al que se le adjudican de manera directa e indirecta más de 4.000 muertes.

Durante su auge criminal, el antioqueño ordenó varios atentados en zonas públicas, en las que ciudadanos quedaron en medio de la guerra que el capo protagonizo con el Estado colombiano.

Más de tres décadas desde que fue dado de baja en un operativo en el barrio Los Olivos, en Medellín, la figura de Pablo Escobar sigue siendo recordada a diario en zonas turísticas del país, mientras que sus víctimas han sido olvidadas y la mayoría siguen sin ser reparadas.

Es por ello que Señal Memoria estrenó un proyecto llamado La década del miedo: los años de Pablo Escobar, en el que sobrevivientes de hechos terroristas o familiares de víctimas entregaron declaraciones.

La tumba que es especial en Montesacro

Uno de los testimonios que llamó la atención fue el de la hija de un taxista que fue asesinado para robarle su vehículo para usarlo en un acto terrorista, que fue enterrado en el cementerio Jardines Montesacro de Itagüí, mismo en el que fueron ubicados los restos del líder del cartel de Medellín.

“Nadie podía comprender el hecho de querer robar un taxi había generado su muerte. Al mismo tiempo era muy obvio, porque en ese momento se necesitaban los taxis para los carros bomba”, narró la mujer.

En su testimonio, cuestionó lo que se registra a diario en Jardines Montesacro, en donde cientos de turistas visitan la tumba de Pablo Escobar y hasta dejan regalos en ella.

“Mi papá está enterrado en el mismo cementerio que Pablo Escobar, su lápida está partida a la mitad. Nosotros no vamos al cementerio, pero la gente sí va a visitar la tumba de Pablo Escobar, a él le llevan regalos, le lleva tabacos, que tanta magia negra hacen con él”.

La hija de una de las miles de víctimas de Pablo Escobar cuestionó que el cuerpo del capo y el de sus familiares haya sido ubicado a pocos metros de la capilla del cementerio, una zona exclusiva del lugar, en donde hay hasta guías turísticos que se encargan de recordar la historia del criminal a los turistas.

“Su lápida está hecha en mármol, tiene a toda su familia al lado de la iglesia, que son los terrenos más costosos. Se redimió”.

En el documental también entrevistaron a uno de los sujetos que se ubica diariamente en el cementerio para cobrar por entregar sus relatos a los visitantes.

“Mi horario es de nueva a una, atiendo turistas todo el día. 200 o 300 cuando llegan en buses. En la fiesta de las flores estuvo mucha gente acá. De ecuador, Argentina, Holanda, israelitas, vienen buses llenos y a mí me buscan, ya soy conocido”, declaró el adulto mayor, que asegura haber trabajado para la familia del capo.

Precisamente, lo expuesto en el audiovisual ya ha sido denunciado por varios políticos colombianos, que han pedido que se regule el uso de la imagen de Pablo Escobar en el país.

Incluyendo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, figuras públicas han pedido que se apruebe un proyecto de ley que busca prohibir la venta de productos alusivos al capo antioqueño.

Al respecto, comerciantes se han pronunciado en contra, puesto que afirman que no son culpables de la historia del narcotraficante, ni que su imagen genere la visita constante de turistas de todo el mundo.