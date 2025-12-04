El metro de Medellín modificará sus horarios en diciembre: así funcionará durante este mes

El Metro garantizará el transporte de sus usuarios en las fechas decembrinas - crédito @metrodemedellin / X

Durante diciembre, el Metro de Medellín implementará una serie de extensiones nocturnas y ajustes en sus horarios para responder al aumento de la demanda de transporte público en el Valle de Aburrá.

Esta medida que busca garantizar desplazamientos ágiles y seguros en una de las temporadas de mayor movimiento del año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La empresa informó que, en fechas clave, la operación comercial se prolongará hasta las 12:00 de la medianoche en varias de sus líneas principales, mientras que en los días festivos de Navidad y Año Nuevo se realizarán modificaciones tanto en los horarios de cierre como de apertura, con el objetivo de facilitar el retorno a casa y la conexión entre diferentes modos de transporte.

En particular, el Metro de Medellín anunció que los viernes 5, sábado 6, viernes 12, sábado 13, viernes 19 y sábado 20 de diciembre, el servicio comercial se extenderá hasta las 12:00 a. m. en las líneas A, B, T, H, J, K, M y P, manteniendo activas todas las transferencias entre ellas.

Los cambios se darán em días clave dentro de las celebraciones navideñas - crédito Metro de Medellín

Esta ampliación responde al incremento de viajes característico de la época decembrina y ofrece a los usuarios más alternativas para regresar a sus hogares.

No obstante, la entidad precisó que las líneas de buses 1, 2, O y los alimentadores de Cuencas 3 y 6 no tendrán extensión horaria, por lo que sus horarios habituales se mantendrán sin cambios.

Para las celebraciones de Navidad y fin de año, el Metro de Medellín informó que el miércoles 24 y 31 de diciembre la operación comercial concluirá a las 11:00 p. m. garantizando la conexión con las líneas troncales y los cables aéreos. Además, los días festivos 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, la red Metro iniciará su servicio a las 5:00 a. m. en las líneas A, B, T, 1, 2 y O, mientras que los cables aéreos operarán en el horario habitual de domingos y festivos.

Según la compañía, estos ajustes buscan no solo facilitar la movilidad de los ciudadanos, sino también contribuir al ahorro de tiempo y dinero, y promover un transporte más sostenible en el Valle de Aburrá.

Las líneas del Metro también presentan modificaciones - crédito Metro de Medellín

El Metro de Medellín reiteró que estas modificaciones en los horarios comerciales se implementan pensando en las necesidades de movilidad de los habitantes de la región, en una temporada que históricamente presenta alta demanda de transporte público.

Además, esta medida beneficia a los habitantes que acudan al Festival de Navidad Medellín Te Quiere que celebra este año una edición especial con motivo del 70 aniversario de EPM, ofreciendo a residentes y turistas más de 120 actividades gratuitas distribuidas en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.

Entre las propuestas destacadas del festival, se encuentra el acceso sin costo a espacios emblemáticos como el parque Explora y el planetario, así como la entrada gratuita al Museo de Antioquia. Además, el evento incluye una caravana navideña que recorrerá desde Belén hasta El Poblado, permitiendo que diferentes sectores de la ciudad participen en la celebración.

El festival también contempla conciertos a cargo de las escuelas de música de Medellín, un corredor navideño en Parques del Río y la realización del tradicional mercado de San Alejo en el parque Bolívar. Todas estas actividades han sido diseñadas para fortalecer el sentido de comunidad y promover el encuentro ciudadano durante la temporada decembrina.

Este año Medellín tiene el festival navideño, Medellín te quiere - crédito Alcaldía de Medellín

La programación completa y los detalles de cada evento pueden consultarse en la página oficial de la alcaldía de Medellín.

Pensando en esto, la empresa recomendó a los usuarios recargar previamente la tarjeta Cívica o la aplicación móvil para agilizar el acceso en las estaciones y recordó la importancia de mantener la Cultura Metro durante todos los trayectos.