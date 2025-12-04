Cintia Cossio respondió a seguidor que la cuestionó por amamantar a su hijo pese a tener prótesis mamarias: “¿Tu bebé toma puro silicón?”

Cintia Cossio responde con humor y datos a crítica sobre amamantar con prótesis mamarias - crédito @soycintiacossio/ Instagram

La creadora de contenido Cintia Cossio volvió a generar conversación en redes sociales tras responder, sin filtros, a un seguidor que la cuestionó por amamantar a su hijo mientras tiene prótesis mamarias.

La situación ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en la cual uno de los usuarios le escribió: “¿Y qué toma tu bebé si es puro silicón?”, insinuando falsamente que los implantes podrían afectar la leche materna. La respuesta de Cossio no tardó en llegar.

La hermana del influenciador Yeferson Cossio no dejó pasar el comentario y decidió aclarar, con información y firmeza, cómo funciona la lactancia en mujeres con implantes, pero no dejó pasar la oportunidad de tirarle fuertemente a la persona que para ella la estaba señalando.

“Cariño... a ver... a ver, ya que veo que tu cerebro no está conectado con tu cuerpo, esa neurona no está funcionando”, comenzó diciendo Cintia con evidente cara de molestia.

La contundente respuesta de Cintia Cossio a seguidor que dudó de su lactancia por tener prótesis - crédito @rechismes/IG

Enseguida explicó, de manera enfática, por qué el comentario carecía de fundamento: “Cuando una mujer tiene prótesis mamaria y amamanta, estas no pasan por los conductos de la leche, porque estas aún no se las ponen detrás del músculo de la glándula mamaria. Así que no tiene contacto la prótesis con la leche”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que generó toda clase de reacciones, pues le lanzó una ofensiva afirmación a la persona detrás del mensaje.

“Al igual que tu cerebro no tiene contacto con tu cuerpo”, expresó Cossio.

La tajante respuesta de la influenciadora abrió nuevamente el debate sobre los mitos alrededor de la lactancia en mujeres con implantes, un tema que sigue rodeado de desinformación en redes sociales y también por la manera en que la influenciadora contestó, ya que algunos seguidores celebraron la claridad con la que Cossio desmintió el comentario, pero otros criticaron el tono sarcástico de su contestación.

Cintia Cossio desarma mitos sobre lactancia y prótesis mamarias tras comentario en redes - crédito @soycintiacossio/Instagram

Cintia Cossio ya presentó el rostro de su hijo Lorenzo y derritió a sus seguidores

La aparición pública del rostro de Lorenzo, el hijo menor de Cintia Cossio, marcó un nuevo capítulo en la vida de la reconocida influenciadora, quien eligió compartir este momento con sus casi ocho millones de seguidores a través de un video en sus redes sociales.

La grabación, que rápidamente sumó miles de reacciones, muestra a la creadora de contenido en una escena íntima: sostiene a su bebé recién nacido y, con delicadeza, lo acuesta para revelar su cara por primera vez.

En la imagen también se observa a Thiago, el hijo mayor de Cossio, contemplando a su hermano menor, en una postal familiar que la influenciadora acompañó con la frase: “Mamá de hombres”.

El nacimiento de Lorenzo, ocurrido el 1 de septiembre, fue resultado de la reconciliación entre Cintia Cossio y el también creador de contenido Jhoan López, en su momento, la influenciadora relató que, aunque se preparó para un parto natural, debió someterse a una cesárea debido a complicaciones.

“Me preparé para dar a luz de manera natural, pero tuve algunas complicaciones”, explicó, ya que desde que reveló que estaba embarazada por segunda vez ha documentado en sus redes sociales diversos momentos de su maternidad y con el clip en el que mostró el rostro del nuevo integrante demostró que sigue por la línea de hacer partícipes a sus fans en su vida.

Cintia Cossio compartió emotiva foto con la que reveló el rostro de su hijo - crédito @soycintiacossio/ Instragram

La publicación generó una ola de comentarios, muchos de los cuales destacaron el parecido de Lorenzo tanto con su madre como con su hermano y su padre.

En medio de la alegría por la llegada de Lorenzo, la influenciadora también compartió detalles sobre su estado de salud tras el parto y confesó que enfrenta dificultades derivadas de una mastitis, una inflamación mamaria frecuente en el postparto, pero aseguró que su hijo Lorenzo está en perfecto estado de salud, disipando así las preocupaciones iniciales de sus seguidores.