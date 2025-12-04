Colombia

Cintia Cossio confesó que la llegada de su segundo hijo, Lucca, le salvó la vida en medio de una depresión

La hermana de Yeferson Cossio afirmó que decidió tomarse una pausa en su carrera en redes sociales para enfocarse en su familia y asimilar el bloqueo creativo

La paisa aseguró que antes de la llegada de Lucca había tomado una pausa porque se siente bloqueada para la creación de contenido - crédito @viraltiiktok1/TikTok

La reconocida creadora de contenido Cintia Cossio relató en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, el impacto que tuvo la llegada de su segundo hijo, Lucca, en su vida personal.

Tras atravesar una etapa marcada por dificultades emocionales, Cossio afirmó que fue el nacimiento de Lucca lo que le devolvió el ánimo y las ganas de seguir adelante. En sus palabras, esta experiencia la llevó a reencontrarse consigo misma y a reconstruir un sentido de propósito que creía perdido.

Y es que la hermana de Yeferson Cossio confesó que fueron varios los proyectos en los que decidió hacer una pausa antes de la llegada de su segundo hijo, como fueron la creación de contenido para redes sociales así como para Onlyfans.

La influenciadora compartió imágenes inéditas
La influenciadora compartió imágenes inéditas de su bebé recién nacido en Instagram, generando miles de reacciones y comentarios sobre el parecido familiar y su rápida recuperación tras la cesárea - crédito @soycintiacossio/ Instagram

Durante la conversación con Valentina Taguado y Johana Velandia, la influencer compartió que su familia, conformada además por su pareja Jhoan López y su primogénito Thiago, ha sido el principal sostén en momentos difíciles.

“Yo andaba en una depresión de mierd* hasta que quedé embarazada. Otra vez un hijo me salvó de una depresión”, expresó Cossio en el espacio radial.

También enfatizó el papel central de Thiago, que con diez años se ha convertido, junto a su hermano menor, en una de las motivaciones que la impulsan a dedicarse de lleno a su rol de madre.

Respecto a la creación de contenido y la pausa que tomó, considera que, después de una década enfocada en su carrera digital, se aproxima el momento de poner en pausa esa faceta de su vida para centrarse en la maternidad y aprovechar al máximo la nueva etapa junto a Lucca.

De acuerdo con Cintia Cossio,
De acuerdo con Cintia Cossio, la llegada de sus dos hijos la salvó de una depresión - crédito @soythiagocossio/IG

Aunque aún no ha definido cuándo hará una pausa definitiva, explicó que cuenta con la tranquilidad financiera necesaria para tomar esa decisión. “Yo tengo dos hijos, estoy en mis tiempos gloriosos, en algún momento se van a acabar, por qué no aprovecharlos”, manifestó la paisa.

Pero esto ha llevado a Cintia a priorizar la vida familiar, mucho más tranquila, enfocada en sus entrenamientos, el cuidado de sus hijos y el bienestar de su entorno inmediato sobre la exposición pública en redes.

Agregó que le gustaría que sus hijos tengan siempre lo mejor de ella, inclinando la balanza hacia la familia por encima del universo digital.

López fue el encargado de
López fue el encargado de revelar que Cintia había tenido problemas de salud tras el parto de su segundo hijo - crédito @soycintiacossio/ Instagram

Finalmente, la influencer reconoció que la relación con su hermano Yeferson Cossio se forjó desde la infancia “porque fuimos muy solitos de niños, fuimos solo él y yo”, describiéndola como una conexión incondicional forjada desde la infancia.

Y agregó: “Hoy en día la gente ve la hermandad, pero hay un trasfondo, él y yo estuvimos solos, salimos de todas las malas él y yo solos, salimos de pobres juntos. Cada que había algo mal estábamos él y yo”.

Y es que Cintia y Yeferson son los protagonistas de diferentes bromas en redes sociales en las que el creador de contenido muestra cómo en ocasiones daña sus carros, mete icopor dentro del vehículo e incluso, les da golpes y ella le devuelve estos juegos con otras acciones.

El hermano de Cintia bromeo
El hermano de Cintia bromeo sobre el mensaje de su reciente video en Instagram - crédito @soycintiacossio/ Instagram

Desde la llegada del pequeño, Cintia Cossio se mostró entusiasmada y agradecida en las redes sociales, donde documentó algunos momentos de su maternidad. Hasta ahora, había preferido mantener en privado el rostro de su hijo, decisión que cambió con la publicación de un video.

La presentación oficial de Lorenzo generó numerosos comentarios de seguidores que señalaron el parecido del bebé tanto con ella como con su hermano y su padre.

Los comentarios por la presentación del menor no se hicieron esperar y muchos la felicitaron por siempre poner primero a su familia antes que cualquier otra situación.

