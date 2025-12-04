Colombia

Bruce Mac Master reveló los planes de Petro si llega a perder las elecciones 2026: “Ambiente de zozobra e inestabilidad para 2030”

El líder gremial señaló que el presidente hará una oposición férrea a cualquiera de los candidatos de derecha que gane los comicios

A medida que se acerca el proceso electoral de 2026 en Colombia, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), advirtió sobre un escenario político marcado por la inestabilidad y la confrontación, en caso de que el candidato del presidente Gustavo Petro, actualmente Iván Cepeda, no resulte vencedor.

Mac Master, en diálogo con Semana, sostuvo que el país atraviesa una etapa crítica, comparando la coyuntura actual con un estado de “cuidados intensivos”, y anticipa que el próximo gobierno enfrentará el reto de restaurar la estabilidad en sectores clave como la salud, las relaciones internacionales y la institucionalidad.

El economista proyecta que, si el petrismo pierde las elecciones, se buscará replicar un ambiente de tensión social similar al que se vivió en 2021, con el objetivo de preparar el terreno para una campaña de retoma del poder en 2030. Según sus palabras, “se están creando todas las condiciones para que de 2026 a 2030 sea un periodo agitado, inestable y así montar una campaña en el 2030”, una estrategia que, a su juicio, implicaría una oposición intensa y la crítica sistemática a temas como la seguridad, la energía y la salud.

A su vez, enfatizó que el próximo presidente deberá hacer un esfuerzo considerable para reestabilizar variables fundamentales del país. Advirtió que, sin un enfoque decidido en el desarrollo y el crecimiento económico, Colombia no podrá superar los numerosos problemas sociales que enfrenta.

“Tenemos que enfocarnos en una senda en la que logremos construir desarrollo y crecimiento económico, porque si no, Colombia no va a salir y a solucionar todos esos problemas sociales que tenemos y que son muchísimos”, afirmó Mac Master al medio citado.

En el plano personal, el líder gremial relató los enfrentamientos que sostuvo con el presidente Petro, que derivaron incluso en acciones judiciales para proteger su reputación. Señaló que el mandatario “es muy poco tolerante a la crítica y él casi nunca responde con argumentos, sino que termina tratando de deslegitimar a la gente”.

Mac Master sostuvo que, en su experiencia, Petro recurre al insulto y la calumnia contra quienes lo contradicen, y aunque en ocasiones pierde en los tribunales, rara vez rectifica sus declaraciones. En efecto, denunció un posible hostigamiento por parte del primer mandatario, situación que llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). “Esperamos que se tenga eco de esto porque se trata de un hostigamiento del presidente”, declaró, subrayando la gravedad de la situación institucional que, en su opinión, atraviesa el país.

La denuncia de Bruce Mac Master contra Petro ante la Cidh

La denuncia presentada por Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), puso en primer plano la preocupación del sector empresarial colombiano por lo que describen como un ambiente de hostigamiento y agresión proveniente de las autoridades estatales.

En el documento remitido a Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Cidh, Mac Master expuso que las acciones recientes del Estado colombiano configuran un patrón de intimidación y estigmatización que, según sus palabras, compromete gravemente la integridad personal, la honra y la libertad de asociación de los miembros de la Andi, además de representar un peligro inminente para sus vidas.

El informe detalla que los ataques, calificados como “directos, sistemáticos, desproporcionados e infundados”, se registraron tanto en espacios digitales como físicos. Mac Master sostuvo que estos hechos constituyen “una grave situación de riesgo cierto y actual como consecuencia de un patrón sostenido y sistemático de hostigamiento, estigmatización y agresión (…) que han afectado la integridad personal, la honra, la libertad de asociación y ponen en peligro grave e inminente la vida tanto de quien suscribe este documento como de los integrantes de la Andi”.

