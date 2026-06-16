Colombia

Abelardo de la Espriella reveló los millones de votos que espera obtener para ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta: “Un mensaje a aquellos que han querido destruir a Colombia”

El líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que su prioridad inmediata no pasa por discutir cargos ni futuros nombramientos, pese a que admitió conversaciones internas sobre posibles opciones para el Ministerio de Hacienda

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Abelardo De La Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial y espera repetir el domingo 21 de junio de 2026 - crédito Cesar Quiroz/Reuters
Abelardo De La Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial y espera repetir el domingo 21 de junio de 2026 - crédito Cesar Quiroz/Reuters

En la recta final de las presidenciales en Colombia, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella dijo que espera obtener entre 13 y 14 millones de votos para proclamarse como el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

“Yo aspiro y le pido a Dios que oscile entre los trece millones y medio y los catorce millones de votos, para mandarle un mensaje a aquellos que han querido destruir a Colombia”, sostuvo en entrevista con Noticias RCN.

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A la par, llamó a que sus simpatizantes salgan a votar el próximo 21 de junio de 2026 y aseguró que su objetivo es imponerse a Iván Cepeda en la segunda vuelta con una diferencia que no deje margen a cuestionamientos: “Hay que salir a ganar contundentemente el domingo por más de dos millones de votos, porque si no, Cepeda y toda la izquierda radical se van a agarrar de eso para no reconocer el resultado de las elecciones”.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aspiran a suceder a Petro en la Casa de Nariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aspiran a suceder a Petro en la Casa de Nariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al explicar por qué considera clave ampliar la ventaja en el conteo final, insistió en que la campaña debe evitar la sensación de triunfo anticipado. “Esto no se gana hasta que se gana”, y agregó: “No pensemos en posiciones, no pensemos en nada distinto a ganar contundentemente el próximo domingo”.

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En su convocatoria a movilizar votantes, pidió a quienes ya lo respaldan que sumen apoyos adicionales. “Los invito a que busquen cuatro o tres votos más, aparte de los que ustedes han depositado por nosotros dándonos la confianza”, dijo.

Hacia el final, reforzó la idea de que el resultado solo se define cuando cierren las urnas y volvió a pedir una participación activa en la recta final. “No, esto no se gana hasta que se cierran las urnas el domingo. Así que a votar, a conquistar más gente, a traer más miembros a la manada y a ganar ese segundo tiempo por goleada a la izquierda radical”, afirmó al medio citado.

En esa misma intervención, el abogado dijo que su prioridad inmediata no pasa por discutir cargos ni futuros nombramientos, pese a que admitió conversaciones internas sobre posibles opciones para el Ministerio de Hacienda. “Veníamos conversándolo hoy y barajando algunos nombres de mujeres, pero bueno, tenemos que revisarlo”, afirmó.

Abelardo de la Espriella habló sobre las denuncias interpuestas en Estados Unidos por presiones electorales

Abelardo de la Espriella habló sobre las denuncias interpuestas en Estados Unidos por presiones electorales - crédito Santiago Saldarriaga/AP
Abelardo de la Espriella habló sobre las denuncias interpuestas en Estados Unidos por presiones electorales - crédito Santiago Saldarriaga/AP

El aspirante a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, aseguró que la justicia en Colombia no funciona. En efecto, señaló que entregó información a Estados Unidos y que el lunes 15 de junio de 2026 remitió datos sobre un caso que, según dijo, involucra al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a quien acusó de presionar para obtener votos.

El togado agregó que la compra de votos está concentrada en el Caribe colombiano. Su respuesta fue tajante: “No lo vamos a permitir”.

Consultado sobre si no le daba miedo formular esas denuncias, De la Espriella respondió: “Yo sé cómo defenderme”. También dijo que no está pidiendo dinero y advirtió que cualquier persona que solicite plata en nombre de la campaña es, conforme a sus palabras, un ladrón.

En esa misma línea, afirmó que los compradores de votos están en la campaña de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico. Más adelante volvió sobre ese adversario para acusarlo de difamación y desinformación, y lo calificó como un “narcoterrorista”, expuso en el mismo diálogo.

El candidato prometió bajar impuestos, reducir el Estado y recuperar salud, educación y seguridad

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo propusieron bajar al 2% anual la tasa de interés para compra de vivienda con créditos hipotecarios a 30 años - crédito Jorge Orozco/Colprensa/El País
El líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que su prioridad inmediata no pasa por discutir cargos ni futuros nombramientos, pese a que admitió conversaciones internas sobre posibles opciones para el Ministerio de Hacienda - crédito Jorge Orozco/Colprensa/El País

En la entrevista también participó su fórmula vicepresidenical, José Manuel Restrepo, a quien De la Espriella elogió por el conocimiento y la experiencia que aporta. Restrepo sostuvo que el mecanismo para mejorar la economía del país es hacer empresa y bajar la carga tributaria.

De la Espriella coincidió con esa idea y afirmó que los impuestos “son asfixiantes”. A lo largo de la entrevista, explicó los mecanismos que tendrían para reunir recursos, aunque sin detallar en ese pasaje cuáles serían.

Sobre el sistema de salud, dijo que la prioridad sería estabilizarlo en 90 días. Después de ese plazo, agregó, se ocuparían del problema estructural y pondrían a una persona “seria” al frente del sector para realizar auditorías y otras tareas de control.

El candidato también habló de reducir el Estado. En su criterio, la oposición ha sembrado dudas entre los trabajadores de ministerios y otras entidades, y por eso prometió que quienes salgan del aparato estatal recibirán una indemnización para emprender y que no serán dejados “tirados”.

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