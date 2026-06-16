Daniel Sancho, el asesino del colombiano Edwin Arrieta, podría regresar a España, pese a haber sido condenado a cadena perpetua en Tailandia

Daniel Sancho cumple cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta y su traslado a España aparece como una posibilidad futura - crédito Somkeat Ruksaman/EFE

Existe una alta probabilidad de que el español Daniel Sancho regrese a España en el futuro, a pesar de encontrarse cumpliendo una condena de cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta.

Según declaraciones de Juango Ospina, abogado de los familiares del cirujano colombiano, este traslado podría hacerse realidad en un plazo de “10 o 15 años”.

PUBLICIDAD

El jurista puntualizó que esta posibilidad se mantiene firme independientemente de la resolución que tome la justicia respecto al recurso de apelación interpuesto por los abogados de Sancho.

Además de la pena de prisión, la justicia tailandesa condenó a Sancho a pagar una indemnización cercana a USD 130.000 a la familia de Arrieta, con un interés anual del 5%.

PUBLICIDAD

La defensa intenta revertir la sentencia con una apelación en la que sostiene que la muerte ocurrió durante un forcejeo y que se trató de un homicidio involuntario, una tesis que ya fue rechazada en el juicio.

La justicia tailandesa condenó a Daniel Sancho a pagar una indemnización de casi USD 130.000 a la familia de Edwin Arrieta con un interés anual del 5% - crédito Dr. Edwin Arrieta Arteaga/Facebook/Somkeat Ruksaman/EFE

Ospina afirmó a Europa Press que “el caso de Edwin Arrieta sigue abierto, todavía no ha salido la sentencia de apelación de ese recurso donde ellos niegan la cadena perpetua”.

PUBLICIDAD

En esa misma declaración añadió: “Yo sí creo que, independientemente de este recurso, Daniel acabará viniendo a España”.

Daniel Sancho fue detenido en agosto de 2023 tras la desaparición de Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan. El 29 de agosto de 2024 fue condenado a cadena perpetua después de que la justicia concluyera que actuó con premeditación al matar al médico colombiano y deshacerse luego de sus restos en distintos puntos de la isla.

PUBLICIDAD

Actualmente está recluido en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani a la espera de que la justicia tailandesa resuelva la apelación de su defensa.

Ospina también aseguró que la familia Arrieta ya conoce la posibilidad de que el condenado sea trasladado a España en el futuro porque la ley contempla ese escenario después de varios años de cumplimiento de pena en Tailandia.

PUBLICIDAD

Juango Ospina afirmó que la apelación de Daniel Sancho sigue pendiente y que el caso de Edwin Arrieta continúa abierto en Tailandia - crédito Europa Press

Según informó AS, Ospina considera inevitable el regreso de Sancho a su país más allá del recorrido judicial de los recursos. El abogado sostuvo además que ha procurado mantener informados a los padres de Edwin Arrieta sobre todos los escenarios legales para que no sean sorprendidos por un eventual cambio en el lugar de cumplimiento de la condena.

“Esto es una realidad que la familia [Arrieta] comprende y se sabe”, dijo el abogado a Europa Press.

El debate sobre ese posible traslado tomó fuerza tras la aparición en medios españoles de Enrique García, un ciudadano español que dijo haber coincidido con Sancho durante unos días en prisión, según el programa Fiesta de Telecinco. García había llegado a esa cárcel por exceder el tiempo permitido de permanencia en Tailandia, de acuerdo con ese relato.

PUBLICIDAD

García contó en Fiesta que reconoció a Sancho desde lejos en las zonas comunes del penal y que al día siguiente logró hablar con él durante aproximadamente media hora. Sobre su aspecto físico, relató: “Está fortísimo, me sorprendió. Tiene un cuello grandísimo”, y atribuyó ese estado a las pesas caseras que, según dijo, fabrican los presos con botellas y cuerdas porque no hay gimnasio en la cárcel.

Durante esa conversación, según la versión de García difundida por Telecinco, Sancho le dijo: “Lo mío va para largo, estoy encerrado porque asesiné a un hombre que conocí en una red social de citas. Lo hice porque me intentó chantajear con publicar un video sexual”.

PUBLICIDAD

Daniel Sancho fue detenido en agosto de 2023 en Koh Phangan tras la desaparición de Edwin Arrieta y fue condenado en agosto de 2024 - crédito Somkeat Ruksaman/EFE

Después, siempre según ese testimonio, le explicó que esperaba apoyarse en informes médicos por problemas mentales y que “dentro de seis años estaría en España”, primero en un centro psiquiátrico y luego en una cárcel española.

García aseguró al medio español que Sancho hablaba de ese plan con convicción. “Me lo decía como que estaba seguro de que iba a ser así”, afirmó, aunque añadió que durante la charla le percibió “cara de ido” y “la mirada perdida”.

PUBLICIDAD

Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho y de su padre, negó esa versión cuando fue consultado por Europa Press. El letrado aseguró que su cliente no conoce a la persona que dijo haber compartido prisión con él.

“Está muy bien, he hablado con él y ese compañero que ha estado hablando, Daniel no le conoce de nada. No le ha visto en su vida”, afirmó García Montes. También adelantó, sin precisar fechas, que la resolución del recurso podría conocerse pronto: “Va a estar pronto la sentencia, va a estar pronto la sentencia”.

El caso volvió a ocupar espacio en España cuando se acerca el tercer aniversario de la detención: el próximo 4 de agosto se cumplirán tres años del arresto de Sancho y del inicio de un proceso judicial y mediático que sigue abierto. La familia de Edwin Arrieta permanece pendiente del fallo en segunda instancia y de los próximos pasos de una causa que todavía no quedó cerrada.