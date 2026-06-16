Intención de voto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a pocos días de la segunda vuelta presidencial: esto es lo que dicen las últimas encuestas

Tres mediciones difundidas antes de la veda lo sitúan por encima de su contendiente, con porcentajes que superan el 52% en dos estudios y márgenes que varían según la metodología - crédito Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr / EFE

A menos de cinco días de la segunda vuelta presidencial, las encuestas electorales 2026 en Colombia anticipan una contienda reñida y polarizada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según datos divulgados por las encuestadoras Atlasintel, Guarumo, CNC y Celag Data.

Aunque la mayoría de las mediciones favorecen a De La Espriella, un estudio señaló un empate técnico, lo que elevó la incertidumbre de cara al balotaje del 21 de junio.

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Las encuestas divulgadas antes de la veda situaron a De la Espriella en ventaja en tres de las cuatro mediciones citadas en este artículo. Sin embargo, la encuesta de Celag Data posicionó a Cepeda por delante, con una diferencia dentro del margen de error y, por lo tanto, en terreno de empate técnico.

El consolidado de cifras muestra que, según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica difundida por El Tiempo, De La Espriella registró 52,6%, Cepeda 45% y el voto en blanco 2,4%.

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A menos de cinco días del balotaje del 21 de junio, cuatro firmas publicaron sondeos con resultados polarizados y una medición que ubicó a los aspirantes dentro del margen de error - crédito Visuales IA

Por su parte, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada por Cambio marcó el margen más cerrado, con De La Espriella en 48,6% y Cepeda en 44,7%, una diferencia de 3.9 puntos, mientras que el voto en blanco alcanzó 6,7%.

En el caso de AtlasIntel, firma contratada por Semana, el estudio citado atribuyó a De La Espriella 52,2% frente a 44,5% de Cepeda.

Por el contrario, el informe de Celag Data describió una situación opuesta: Cepeda 40,8% y De La Espriella 39,7%, un resultado dentro del margen de empate técnico, con el voto en blanco en 7,6%, el más alto entre las mediciones incluidas.

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Diferencias clave entre las encuestas presidenciales 2026

Las diferencias entre las encuestas respondieron, sobre todo, a metodologías y criterios de medición, según las fuentes citadas.

El estudio de Guarumo y Ecoanalítica difundido por El Tiempo destacó el descenso del voto en blanco, que se ubicó en 2,4%.

La encuesta de AtlasIntel, citada por Semana y mencionada por su desempeño en la primera vuelta, dio a De La Espriella una ventaja de 7.7 puntos y señaló que el candidato captó 76% de los votos de Paloma Valencia.

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Los sondeos citados atribuyen los cambios a criterios de medición y perfiles de encuestados, como una participación femenina de 52,1% en Guarumo y un predominio del grupo de 26 a 35 años - crédito Visuales IA

El reporte del CNC publicado por Cambio resaltó que la intención de voto de Cepeda (44,7%) se ubicó por debajo de la aprobación del presidente Gustavo Petro (51,8%).

Celag Data, en cambio, se apartó del resto de mediciones: su estudio sostuvo que De La Espriella enfrentó un “nivel de rechazo” alto, ya que 47,4% respondió que no lo apoyaría, mientras que 47,1% dijo que podría votarlo.

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En el caso de Cepeda, 49,1% expresó que podría llegar a votarlo, según ese sondeo.

División regional y perfil del electorado colombiano

Las encuestas reflejaron diferencias regionales y demográficas. El análisis de AtlasIntel difundido por Semana indicó que De La Espriella fue favorito en la región central, mientras que Cepeda superó a su rival en Bogotá.

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También señaló mayor respaldo de De La Espriella entre mujeres y un mejor desempeño de Cepeda en el segmento de 18 a 24 años.

Guarumo y Ecoanalítica precisaron que su muestra tuvo predominio del grupo etario de 26 a 35 años y una participación femenina de 52,1%. En un escenario de márgenes estrechos, estas variables pueden incidir en la lectura de los sondeos.

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El comportamiento del voto en blanco fue un factor central: parte de los indecisos de la primera vuelta se inclinó por alguno de los dos candidatos, lo que concentró la definición entre De La Espriella y Cepeda en el cierre de campaña.