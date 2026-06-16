Colombia

Clan del Golfo anunció que no interferirá en la segunda vuelta presidencial en Colombia: “Damos un parte de tranquilidad”

El grupo armado señaló que su compromiso está estipulado en los acuerdos de Doha, lugar donde se desarrollan los diálogos de paz con el actual Gobierno colombiano

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El EGC aseguró que dispondrán para que se garantice el desarrollo de la jornada electoral en Colombia - crédito Captura de Video EGC/Registraduría Nacional
El EGC aseguró que dispondrán para que se garantice el desarrollo de la jornada electoral en Colombia - crédito Captura de Video EGC/Registraduría Nacional

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, anunció que no tendrá ningún tipo de injerencia en la segunda vuelta presidencial que se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026.

En un comunicado revelado por Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como alias Bruno, vocero del grupo armado en la mesa de diálogos con el Gobierno colombiano, reafirmó el compromiso de la organización ilegal con los acuerdos pactados en Doha (Catar) que, según ellos, cumplieron con totalidad en la primera vuelta presidencial.

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“Reiteramos de manera categórica que nuestra organización ha cumplido con rigurosidad y transparencia los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos de Doha, especialmente en lo relacionado con garantizar, reafirmar y mantener el compromiso absoluto de no interferencia electoral (...) este compromiso quedó plenamente demostrado durante la pasada jornada de la primera vuelta presidencial, en la cual nuestras estructuras respetaron los derechos ciudadanos y mantuvieron una postura de estricta neutralidad, permitiendo el desarrollo pacífico de los comicios”, señaló el jefe político del EGC.

Así mismo, el Ejército Gaitanista de Colombia enfatizó en la necesidad de que se garantice seguridad total frente a cualquier amenaza externa o intentos de grupos armados por desestabilizar el orden público y amedrentar a la población.

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De cara a la próxima jornada de votación en segunda vuelta, reafirmamos nuestra voluntad política de no interferir bajo ninguna circunstancia en el proceso democrático. La población civil puede tener la total certeza de que nuestras unidades mantendrán una postura de absoluto respeto al derecho al sufragio. Damos un parte de tranquilidad a todo el territorio nacional”, indicaron.

Del mismo modo, el EGC sostuvo que “no permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que grupos subversivos u otras organizaciones armadas pretendan desestabilizar el orden público o recurran a actos de violencia para amedrentar a la población con el fin de desestabilizar el país”.

Por último, la organización alzada en armas reiteraron su disposición “con la estabilidad territorial, la seguridad de las comunidades y el respeto hacia la voluntad popular”, manteniendo así una postura de respeto y apoyo hacia el proceso democrático en Colombia.

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