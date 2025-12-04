Bogotá exigirá código QR a ambulancias: así funcionará la medida que busca mejorar el control en la respuesta a emergencias

El código QR permitirá verificar en tiempo real la habilitación y datos del personal en cada ambulancia - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá prepara la entrada en vigor de una nueva norma que exigirá a las ambulancias portar un código QR visible.

El sistema busca facilitar el control por parte de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá, entidades que tendrán capacidad para consultar en tiempo real información cargada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

Según el borrador del decreto, el código QR deberá estar presente en las ambulancias que prestan servicios de traslado asistencial terrestre de baja y mediana complejidad en el sistema de emergencias médicas de la capital.

Código QR visible en ambulancias permitirá a autoridades y ciudadanos verificar información del vehículo en tiempo real en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Tras el escaneo, cualquier persona o autoridad accederá a información sobre la habilitación del vehículo, los datos del personal a bordo, el tipo de servicio que presta, el origen y el destino del desplazamiento.

El documento establece que la reglamentación aplicará únicamente a ambulancias tipo TAB y TAM, responsables de traslados asistenciales dentro del territorio de Bogotá.

El código funcionará como un identificador único e intransferible visible en los laterales y la parte trasera de cada vehículo, con medidas establecidas de 20 por 20 centímetros.

La medida se sustenta en la necesidad de garantizar transparencia, legalidad y oportunidad en la atención prehospitalaria en la ciudad.

Según la Secretaría de Salud de Bogotá, se detectan anualmente más de 120 casos de uso no autorizado de ambulancias, con situaciones que incluyen:

El transporte de estupefacientes.

La evasión de controles.

El acceso irregular a zonas de difícil fiscalización.

La Alcaldía señala como objetivo secundario la reducción de los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia.

Datos citados en el borrador atribuyen a la futura implementación del sistema una expectativa de reducción del 25% en los tiempos de reacción para cada caso reportado, mientras que el 98% de los traslados primarios deberían contar con autorización regular para 2026, de acuerdo con lo expuesto por la administración local.

De este modo se espera que la nueva herramienta digital redunde en la confianza ciudadana al eliminar el margen de maniobra para operadores fraudulentos dentro de la prestación de servicios esenciales.

La información cargada en el sistema de información del Crue incluirá, además de la habilitación y la tripulación, detalles sobre el trayecto, el tipo de emergencia atendida y el estado de cada servicio en curso, lo que facilitará las auditorías internas y la fiscalización externa.

El borrador de decreto ya se encuentra publicado y la Alcaldía Mayor de Bogotá habilitó un periodo de participación pública hasta el 10 de diciembre de 2025 a las 11:59 p.m., fecha límite para que la ciudadanía pueda presentar observaciones, sugerencias o comentarios sobre la iniciativa.

Cabe mencionar que los lineamientos finales del decreto podrían ajustarse tras recibir los aportes ciudadanos.

El sistema de identificación por código QR habilita controles inmediatos sobre el estado de habilitación y la tripulación de cada ambulancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la administración de Carlos Fernando Galán, se proyecta una reducción del 70% en el uso indebido de ambulancias con la entrada en vigor de la medida.

La implementación operará como un filtro automático e instantáneo: solo los vehículos habilitados aparecerán como aptos en la base de datos del Crue ante cualquier inspección por parte de los organismos de control.

El despliegue del sistema unifica las capacidades tecnológicas de todas las autoridades competentes en la vigilancia del tránsito y de la salud pública de Bogotá. El procedimiento de verificación podrá aplicarse durante operativos programados o aleatorios, con reporte inmediato de irregularidades ante la Secretaría de Salud y la Policía Metropolitana.

El escaneo del QR también facilitará la recolección de información estadística sobre incidencias, rutas y niveles de atención suministrados por las ambulancias en tiempo real, conforme al diseño del Crue.

El texto normativo puntualiza que la consulta pública y el mecanismo de veeduría ciudadana se constituyen en salvaguarda de la integridad del sistema de emergencias, al habilitar un acceso directo y abierto a datos claves del servicio prehospitalario.

Ambulancias que circulen en el sistema de emergencias de Bogotá deberán portar un código QR, como parte de la nueva reglamentación distrital - crédito Carlos Fernando Galán / Instagram y Trancones Bogotá / X

Quienes deseen intervenir en la discusión de la norma disponen de canales habilitados por la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Bogotá.