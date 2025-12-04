Benedetti afirmó que su Navidad empezó regular y enumeró ataques en su contra: “Me ‘chuzaron’ el celular, además Ofac”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que su vivienda en Barranquilla fue allanada por orden de la magistrada Cristina Lombana - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que inició la temporada navideña siendo blanco de espionaje telefónico y hostigamiento.

Las acusaciones las hizo por medio de una publicación en su cuenta en X, cuando el político aseguró que su dispositivo móvil habría sido intervenido con el programa espía Pegasus, un software de vigilancia utilizado para la interceptación remota de dispositivos electrónicos.

Benedetti manifestó que, además de la supuesta “chuzada” (intervención ilegal del celular), fue objeto de otras acciones intimidatorias: “Me ‘chuzaron’ el celular, y además OFAC, drones, helicópteros sobrevolando mi casa, allanamientos ilegales, y todo por defender a las personas invisibles de la sociedad”, escribió Benedetti. El exembajador vinculó estos actos a su respaldo al presidente Gustavo Petro.

En un video publicado en la misma red social, Benedetti amplió sus denuncias y ofreció detalles acerca del presunto espionaje.

“Esta Navidad empezó regular con un regalo regular. Y significa ello que me chuzaron el teléfono con Pegaso. Pegaso es, es un virus malicioso, el cual este teléfono lo activa como un micrófono, como una cámara, y todo lo que haga en tiempo real lo van a seguir viendo”, afirmó el ministro.

Las denuncias de Benedetti incluyen, además, operativos de allanamiento y la presencia de dispositivos de vigilancia aérea en las inmediaciones de su residencia.

“¿Qué es lo que está pasando que me meten en la Ufak, que me hacen allanamientos ilegales, que hay drones sobre mi casa a las tres de la mañana, que hay helicópteros sobrevolando mi casa y que además de eso me meten Pegaso en el teléfono? Es solamente tema electoral”, sostuvo en su pronunciamiento.

El exembajador expresó que las acciones en su contra responden a su papel en “visibilizar a la gente invisible” y a su defensa de posturas a favor del actual Gobierno.

Benedetti sugirió que los ataques buscan “atacar al Gobierno” y cuestionó la motivación detrás del acoso: “Tú verás si apoyas a la muerte o apoyas a este gobierno que ha estado siempre con la vida. Y ojo, porque si llega alguien ahí, esto se va a joder”, concluyó.