Colombia

Benedetti afirmó que su Navidad empezó regular y enumeró ataques en su contra: “Me ‘chuzaron’ el celular, además Ofac”

El funcionario aseguró ser víctima de espionaje mediante el software espía Pegasus y denunció vigilancia aérea, incursiones ilegales y acoso asociado a su defensa del Gobierno Petro y de sectores vulnerables

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que su vivienda en Barranquilla fue allanada por orden de la magistrada Cristina Lombana - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que inició la temporada navideña siendo blanco de espionaje telefónico y hostigamiento.

Las acusaciones las hizo por medio de una publicación en su cuenta en X, cuando el político aseguró que su dispositivo móvil habría sido intervenido con el programa espía Pegasus, un software de vigilancia utilizado para la interceptación remota de dispositivos electrónicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Benedetti manifestó que, además de la supuesta “chuzada” (intervención ilegal del celular), fue objeto de otras acciones intimidatorias: “Me ‘chuzaron’ el celular, y además OFAC, drones, helicópteros sobrevolando mi casa, allanamientos ilegales, y todo por defender a las personas invisibles de la sociedad”, escribió Benedetti. El exembajador vinculó estos actos a su respaldo al presidente Gustavo Petro.

En un video publicado en la misma red social, Benedetti amplió sus denuncias y ofreció detalles acerca del presunto espionaje.

Esta Navidad empezó regular con un regalo regular. Y significa ello que me chuzaron el teléfono con Pegaso. Pegaso es, es un virus malicioso, el cual este teléfono lo activa como un micrófono, como una cámara, y todo lo que haga en tiempo real lo van a seguir viendo”, afirmó el ministro.

Las denuncias de Benedetti incluyen, además, operativos de allanamiento y la presencia de dispositivos de vigilancia aérea en las inmediaciones de su residencia.

¿Qué es lo que está pasando que me meten en la Ufak, que me hacen allanamientos ilegales, que hay drones sobre mi casa a las tres de la mañana, que hay helicópteros sobrevolando mi casa y que además de eso me meten Pegaso en el teléfono? Es solamente tema electoral”, sostuvo en su pronunciamiento.

El exembajador expresó que las acciones en su contra responden a su papel en “visibilizar a la gente invisible” y a su defensa de posturas a favor del actual Gobierno.

Benedetti sugirió que los ataques buscan “atacar al Gobierno” y cuestionó la motivación detrás del acoso: “Tú verás si apoyas a la muerte o apoyas a este gobierno que ha estado siempre con la vida. Y ojo, porque si llega alguien ahí, esto se va a joder”, concluyó.

Temas Relacionados

Armando BenedettiMinistro del InteriorChuzadas a BenedettiAllanamiento a BenedettiSoftware espía PegasusAllanamiento a casa de BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

Enviaron a la cárcel al detenido durante el operativo de rescate de Miguel Ayala: vigilaba al cantante y su mánager Nicolás Pantoja

La red delictiva que cometió el secuestro el martes 18 de noviembre rendiría cuenta al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc que comanda Iván Mordisco en el suroccidente del país

Enviaron a la cárcel al

Cintia Cossio confesó que la llegada de su segundo hijo, Lucca, le salvó la vida en medio de una depresión

La hermana de Yeferson Cossio afirmó que decidió tomarse una pausa en su carrera en redes sociales para enfocarse en su familia y asimilar el bloqueo creativo

Cintia Cossio confesó que la

Valor de apertura del dólar en Colombia este 4 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Mafe Carrascal arremetió en contra de varios precandidatos presidenciales: “¡Hay mucho de donde escoger en la “centro derecha”!”

La representante del Pacto Histórico criticó a políticos opositores, porque existen múltiples opciones en ese sector y critica a los precandidatos Juan Manuel Galán, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia

Mafe Carrascal arremetió en contra

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos, el famoso streamer

Ibai Llanos, el famoso streamer español ya está en Colombia: compartió una foto en Medellín con J Balvin

Cintia Cossio respondió a seguidor que la cuestionó por amamantar a su hijo pese a tener prótesis mamarias: “¿Tu bebé toma puro silicón?”

La presentadora Mónica Rodríguez cuestionó la gestión en Bogotá tras incidente de movilidad con Transmilenio: “Ciudad sin ley”

Karina García reveló en qué se gastará el millonario premio que recibió como ganadora de ‘La mansión de Luinny’

Sebastián Vega revela cuál fue el peor beso de su carrera y confiesa: “Los besos de actuación son muy malucos”

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia

Así reaccionó la prensa brasileña al título de Flamengo del colombiano Jorge Carrascal: “Festejo con un Maracaná repleto”

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares