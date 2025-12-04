Colombia

Armando Benedetti envió sentido mensaje a Angie Rodríguez tras su salida del Dapre: “A pocas personas he querido como a ella”

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia divulgó un video en el que expuso detalles de un allanamiento a su vivienda el 21 de noviembre y alertó sobre riesgos para su seguridad y la de su familia

Armando Benedetti reaccionó en X
Armando Benedetti reaccionó en X con un mensaje de apoyo a Rodríguez - crédito @MinInterior/X y @DapreCol/X

La salida de Angie Lizeth Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fue el punto de partida para una serie de pronunciamientos que rodearon las circunstancias de su retiro del Gobierno.

La ahora exfuncionaria, que también ocupaba el cargo de secretaria general de la Presidencia, hizo pública su versión sobre los hechos que, aseguró, habrían puesto en riesgo su integridad y la de sus familiares.

En un video de aproximadamente seis minutos, Rodríguez describió un allanamiento violento a su residencia. Según su relato, el hecho no correspondió a un caso de hurto común, pues aseguró que los intrusos mostraron conocimiento detallado sobre la ubicación de sistemas de seguridad y objetos personales en la vivienda que compartía con su familia. “Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, afirmó.

La denuncia por el allanamiento
La denuncia por el allanamiento fue radicada ante la Fiscalía y puesta en conocimiento de la Sijín - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Rodríguez agregó que los agresores se movilizaron con elementos que impedían su identificación y actuaron con precisión frente a los dispositivos instalados en el inmueble. “Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder, solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, aseguró.

Pese a que en la vivienda había objetos de valor, los intrusos solo sustrajeron una bolsa con documentos personales. Rodríguez señaló que la motivación del ataque estaría orientada a buscar información relacionada con su labor en el Gobierno; y mencionó que, entre los elementos tomados, estaban las monedas de dos alcancías pertenecientes a su hijo, marcadas con su nombre. “Hoy lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”, indicó.

El mensaje de solidaridad de Armando Benedetti

Benedetti elogió a Rodríguez y
Benedetti elogió a Rodríguez y aseguró que le "duele" la denuncia hecha por la exfuncionaria - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con un mensaje en su cuenta de X dirigido a Rodríguez, luego de que ella difundiera un video en el que relató lo ocurrido en su vivienda el pasado 21 de noviembre.

“A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, escribió el funcionario en la red social.

Y es que, además del allanamiento, Rodríguez declaró que tendría conocimiento de reuniones entre personas que, presuntamente, habrían buscado su salida de la Casa de Nariño. En su mensaje, solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al director de la Policía, general William Rincón Zambrano, que se mantuvieran las condiciones actuales de seguridad asignadas para ella, sus padres y su hijo.

La exdirectora informó que ya radicó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que la Sijín tiene conocimiento de los hechos. Insistió en que las autoridades deben establecer responsabilidades y avanzar en las indagaciones sobre lo ocurrido en su residencia el 21 de noviembre.

Motivos de su retiro del Dapre

El desacuerdo por el nombramiento
El desacuerdo por el nombramiento de José Alexis Mahecha generó un conflicto que influyó en la salida de Angie Rodríguez - crédito @DapreCol/X

La denuncia de Rodríguez se conoció poco después de que se confirmara su salida del Dapre, cargo que ocupó desde febrero de 2025. Su retiro, oficializado el 1 de diciembre, habría estado marcado por desacuerdos internos con miembros del Gobierno. Entre las tensiones que se hicieron públicas, resaltó la discusión generada por la postulación de José Alexis Mahecha a un cargo directivo en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC). Rodríguez se opuso a este nombramiento, lo que produjo un conflicto dentro del Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro mantuvo su respaldo a Mahecha, que había sido director administrativo del Dapre y salió previamente del cargo por discrepancias con Rodríguez. Este episodio se convirtió en un punto determinante en el proceso que llevó a la salida de la funcionaria.

Rodríguez asumió la dirección del Dapre tras la salida de la excanciller Laura Sarabia, consolidándose como una de las figuras centrales de la administración. Tras su retiro del cargo, Letty Leal, subdirectora del Dapre, asumió temporalmente la dirección mientras se define una designación de carácter permanente.

