Armando Benedetti denunció que las EPS no quieren atender ni afiliar a sus hijos, que son menores de edad: “Aberrante. Eso es discriminación”

El ministro del Interior sostuvo que la postura de las Entidades Promotoras de Salud es por su apoyo a la reforma de la salud del Gobierno Petro

Armando Benedetti denunció que EPS
Armando Benedetti denunció que EPS no quieren atender ni afiliar a sus hijos que son menores de edad - crédito Colprensa

El 4 de diciembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, realizó una denuncia en sus redes sociales contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por no permitir el acceso a la atención médica ni a él y su familia.

En su mensaje, el alto funcionario aseguró que sin razón alguna, la aseguradora Sura canceló la póliza que tenía activa, por lo que intentó afiliarse a Colsanitas, que no respondió a su solicitud. Según información que recibió de terceros, la EPS se negó a gestionar la afiliación de él y sus allegados.

Para el ministro Benedetti, la decisión es un acto discriminatorio hacia toda su familia. En efecto, expresó preocupación por sus hijos que no cumplen la mayoría de edad, señalando que es una violación del derecho a la salud.

Incluso, dijo que la postura de las EPS está ligada a su apoyo a la reforma de la salud del Gobierno Petro. Así las cosas, manifestó que interpondrá recursos legales ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para exigir explicaciones.

El ministro del Interior sostuvo
El ministro del Interior sostuvo que la postura de la Entidad Promotora de Salud es por su apoyo a la reforma a la salud del Gobierno Petro - crédito @AABenedetti/X

“Aberrante!! Ni mi esposa, ni mis hijos ni yo tenemos acceso a la medicina prepagada en este país!! Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país. Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero que tampoco nos afiliarían. ¿Será que es por mi posición con la Reforma a la Salud? Pondré tutelas y quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud”, escribió el titular de cartera del Interior en su cuenta de X.

La posición de Armando Benedetti sobre la reforma a la salud

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó duras críticas a los partidos que no asistieron al encuentro con el presidente Petro - crédito X

El debate en torno a la reforma a la salud en Colombia alcanzó un nuevo nivel de confrontación política tras la ausencia de sectores opositores en una reunión clave convocada por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La negativa del Partido Conservador y representantes del Centro Democrático a participar en el encuentro generó una reacción inmediata y enérgica del ministro del Interior, Armando Benedetti, que acusó a estos sectores de obstaculizar deliberadamente el avance del proyecto, según declaraciones recogidas por medios nacionales.

En el cierre de la jornada, Benedetti insistió en que la actitud de la oposición no se fundamenta en preocupaciones técnicas o jurídicas, sino en una estrategia política para frenar la reforma. El ministro afirmó: “La pregunta debería hacerse a quienes no quieren discutir la reforma. Aquí lo que se ve es que están haciendo tiempo para hundirla sin decirlo de frente”, en referencia directa a los sectores que decidieron marginarse del diálogo convocado por el Ejecutivo.

Durante la jornada, los voceros de los partidos ausentes argumentaron que su decisión responde a una oposición de fondo al contenido de la reforma, por considerar que el proyecto es insostenible en términos fiscales y presenta dificultades para su implementación. Esta postura fue comunicada públicamente por los representantes del Partido Conservador y el Centro Democrático, que reiteraron su desacuerdo con la propuesta del Gobierno Petro.

Sin embargo, Benedetti desestimó la legitimidad de estos argumentos y sostuvo que el Gobierno ha demostrado disposición para el diálogo, mientras que la oposición opta por no debatir en el Congreso de la República y prefiere cuestionar el proceso desde fuera. En sus palabras: “Están mamando gallo, están dilatando, o están buscando una excusa para no aprobarla, lo cual debería ser la pregunta es a ellos”, reflejando su inconformidad con la falta de compromiso de ciertos sectores de la Corporación.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, estalló contra la Comisión Séptima del Senado por no querer avanzar con la discusión de la reforma a la salud - crédito @AABenedetti/X

El titular de la cartera arremetió contra los congresistas de la Comisión Séptima de Senado que hundieron la propuesta, calificándolos de egoístas e inhumanos.

“Es evidente que los ocho de la Comisión Séptima de Senado, con las vísceras, provocan un bloqueo institucional, caprichoso, egoísta, perverso, inhumano contra todos los enfermos y los que se vayan a enfermar en el país. No saben qué es justicia social. ¿Será que van a misa o al culto? ¿Habrán leído la Biblia alguna vez? ¿Saben qué es un evangelio, un versículo? ¿Dónde está el amor por el prójimo?”, cuestionó Benedetti.

