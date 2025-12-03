Video: vehículo particular fue aplastado por una mula y un camión cisterna en la vía al mar hacia Buenaventura, Valle

El vehículo particular quedó en medio de un camión cisterna y una tractomula - crédito @OjosdeBuga/X

Alrededor del mediodía del miércoles 3 de diciembre, un grave accidente de tránsito alteró la movilidad en la vía Buga-Buenaventura, específicamente en el sector del corregimiento de Córdoba.

El siniestro vial, en el que se vieron involucrados dos tractomulas y un vehículo particular color blanco, se registró en uno de los tramos clave de la ruta conocida como vía al mar, conectando el interior del país con el puerto de Buenaventura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El accidente vehicular en la vía Buga-Buenaventura involucró dos tractomulas y un vehículo particular en el sector del corregimiento de Córdoba - crédito Fotomontaje Infobae (@OjosdeBuga/X)

Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron que el vehículo particular quedó atrapado debajo de una de las tractomulas, generando preocupación por el estado de salud de los ocupantes, que serían, según estas versiones no oficiales, una madre y su hija.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial que confirme la identidad o el estado de las personas involucradas ni el número de heridos. Por lo pronto, el Cuerpo de Bomberos de Dagua y Policía atienden la situación.

Según lo reportes en redes sociales, el accidente ha provocado la interrupción del tráfico en la zona durante varias horas.

La vía al mar sufrió una interrupción del tráfico tras el choque múltiple cerca del corregimiento de Córdoba - crédito @H75Harry/X

Accidente de tránsito en túnel del sector La Guinea

Además del siniestro vial mencionado, en horas de la madrugada se reportó otro accidente múltiple en la vía, esta vez en uno de los túneles del sector de La Guinea, en las cercanías al corregimiento de Cisneros.

Este segundo siniestro también involucró a varios vehículos de servicio intermunicipal y tipo camión, dejando personas lesionadas, según los reportes.

Otro choque múltiple se registró en la jornada del miércoles 3 de diciembre - crédito @OjosdeBuga/X

Hasta el cierre de esta nota, se desconocen los detalles oficiales acerca de ambos accidentes y no se ha actualizado la cifra de personas afectadas ni las causas de los hechos.

Refuerzan controles viales en diciembre para reducir muertes por accidentes de tránsito

La cifra de fallecidos en accidentes de tránsito durante el último mes de 2024 alcanzó los 870 casos, registro que motivó a las autoridades a intensificar medidas de prevención y control para evitar una nueva escalada de víctimas en el cierre de este año.

En ese sentido, el Ministerio de Transporte puso en marcha la campaña Enciendes luces de Navidad o apagas vidas para promover la responsabilidad entre conductores y peatones en la temporada decembrina.

El Cuerpo de Bomberos y Policía atienden la emergencia - crédito @H75Harry/X

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, expresó que la estrategia responde al aumento sostenido de mortalidad vial en diciembre, ya que “se busca que no se repita la cifra del año pasado: 870 personas fallecieron en siniestros viales, de las cuales 555 eran motociclistas. Tan solo en un día, el día de velitas, fallecieron 11 actores viales”.

Rojas explicó que la campaña incluirá intervenciones simultáneas de control y pedagogía, destinadas a modificar los hábitos de conducción durante la temporada decembrina.

Las acciones se concentrarán en ciudades como Medellín, Bogotá, Popayán, Pereira, Montería, Neiva, Sogamoso y Villavicencio. Durante los primeros 12 días de diciembre, las autoridades intensificarán los operativos en los corredores viales con mayor afluencia y accidentalidad. Este despliegue contará con 12.693 intervenciones en 614 municipios, con el objetivo de sensibilizar a alrededor de 385.000 personas.

Según la ministra, los controles estarán acompañados de una campaña pedagógica que fomenta el compromiso ciudadano para no exceder la velocidad, acatar las señales de tránsito y evitar maniobras arriesgadas. Rojas enfatizó: “Junto a las actividades de control y el despliegue en las vías para proteger, también se busca que se comprometan a no exceder la velocidad, acatar las señales de tránsito y no hacer maniobras peligrosas”.

Las estadísticas muestran que los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca son los territorios con mayor incidencia de muertes por accidentes de tránsito en diciembre. Solo en ese mes, casi 170 peatones murieron en siniestros, según datos recolectados en 2024.

Las entidades responsables reiteraron su llamado a la precaución y el respeto por las normas de tránsito con el propósito de que diciembre se viva como un periodo de celebración y no de duelo para cientos de familias colombianas.