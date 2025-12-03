Colombia

Video: vehículo particular fue aplastado por una mula y un camión cisterna en la vía al mar hacia Buenaventura, Valle

Un accidente múltiple en el túnel La Guinea y otro en Córdoba dejaron vehículos afectados y posibles lesionados. Las autoridades no han entregado información oficial sobre los hechos

Guardar
El vehículo particular quedó en medio de un camión cisterna y una tractomula - crédito @OjosdeBuga/X

Alrededor del mediodía del miércoles 3 de diciembre, un grave accidente de tránsito alteró la movilidad en la vía Buga-Buenaventura, específicamente en el sector del corregimiento de Córdoba.

El siniestro vial, en el que se vieron involucrados dos tractomulas y un vehículo particular color blanco, se registró en uno de los tramos clave de la ruta conocida como vía al mar, conectando el interior del país con el puerto de Buenaventura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El accidente vehicular en la
El accidente vehicular en la vía Buga-Buenaventura involucró dos tractomulas y un vehículo particular en el sector del corregimiento de Córdoba - crédito Fotomontaje Infobae (@OjosdeBuga/X)

Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron que el vehículo particular quedó atrapado debajo de una de las tractomulas, generando preocupación por el estado de salud de los ocupantes, que serían, según estas versiones no oficiales, una madre y su hija.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial que confirme la identidad o el estado de las personas involucradas ni el número de heridos. Por lo pronto, el Cuerpo de Bomberos de Dagua y Policía atienden la situación.

Según lo reportes en redes sociales, el accidente ha provocado la interrupción del tráfico en la zona durante varias horas.

La vía al mar sufrió
La vía al mar sufrió una interrupción del tráfico tras el choque múltiple cerca del corregimiento de Córdoba - crédito @H75Harry/X

Accidente de tránsito en túnel del sector La Guinea

Además del siniestro vial mencionado, en horas de la madrugada se reportó otro accidente múltiple en la vía, esta vez en uno de los túneles del sector de La Guinea, en las cercanías al corregimiento de Cisneros.

Este segundo siniestro también involucró a varios vehículos de servicio intermunicipal y tipo camión, dejando personas lesionadas, según los reportes.

Otro choque múltiple se registró en la jornada del miércoles 3 de diciembre - crédito @OjosdeBuga/X

Hasta el cierre de esta nota, se desconocen los detalles oficiales acerca de ambos accidentes y no se ha actualizado la cifra de personas afectadas ni las causas de los hechos.

Refuerzan controles viales en diciembre para reducir muertes por accidentes de tránsito

La cifra de fallecidos en accidentes de tránsito durante el último mes de 2024 alcanzó los 870 casos, registro que motivó a las autoridades a intensificar medidas de prevención y control para evitar una nueva escalada de víctimas en el cierre de este año.

En ese sentido, el Ministerio de Transporte puso en marcha la campaña Enciendes luces de Navidad o apagas vidas para promover la responsabilidad entre conductores y peatones en la temporada decembrina.

El Cuerpo de Bomberos y
El Cuerpo de Bomberos y Policía atienden la emergencia - crédito @H75Harry/X

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, expresó que la estrategia responde al aumento sostenido de mortalidad vial en diciembre, ya que “se busca que no se repita la cifra del año pasado: 870 personas fallecieron en siniestros viales, de las cuales 555 eran motociclistas. Tan solo en un día, el día de velitas, fallecieron 11 actores viales”.

Rojas explicó que la campaña incluirá intervenciones simultáneas de control y pedagogía, destinadas a modificar los hábitos de conducción durante la temporada decembrina.

Las acciones se concentrarán en ciudades como Medellín, Bogotá, Popayán, Pereira, Montería, Neiva, Sogamoso y Villavicencio. Durante los primeros 12 días de diciembre, las autoridades intensificarán los operativos en los corredores viales con mayor afluencia y accidentalidad. Este despliegue contará con 12.693 intervenciones en 614 municipios, con el objetivo de sensibilizar a alrededor de 385.000 personas.

Según la ministra, los controles estarán acompañados de una campaña pedagógica que fomenta el compromiso ciudadano para no exceder la velocidad, acatar las señales de tránsito y evitar maniobras arriesgadas. Rojas enfatizó: “Junto a las actividades de control y el despliegue en las vías para proteger, también se busca que se comprometan a no exceder la velocidad, acatar las señales de tránsito y no hacer maniobras peligrosas”.

Las estadísticas muestran que los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca son los territorios con mayor incidencia de muertes por accidentes de tránsito en diciembre. Solo en ese mes, casi 170 peatones murieron en siniestros, según datos recolectados en 2024.

Las entidades responsables reiteraron su llamado a la precaución y el respeto por las normas de tránsito con el propósito de que diciembre se viva como un periodo de celebración y no de duelo para cientos de familias colombianas.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoVía al mar Vía Buga-Buenaventura Córdoba La Guinea Cisneros BuenaventuraColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti se pronunció sobre la salida de Angie Rodríguez del Dapre y confirmó su reemplazo: “No entiendo las razones”

La ahora exfuncionaria del Gobierno afirmó que un episodio que denunció ante las autoridades estaría relacionado con sus funciones en el Gobierno y pidió medidas de protección adicionales para ella y sus allegados

Armando Benedetti se pronunció sobre

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania: el equipo de Luis Díaz va ganando

Los Gigantes de Baviera buscan su paso a los ocho mejores del certamen local, en el que son favoritos a quedarse con el título por su buen arranque en Bundesliga y Champions

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Lo más visto esta semana

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 3 de diciembre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Lo más visto esta semana

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es ‘el Billetudo’, el ‘influencer’ que insultó a un policía en Medellín: una carrera de lujos y excentricidades

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania: el equipo de Luis Díaz va ganando

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Campeón del mundo con Alemania armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Linda Caicedo fue incluida entre las mejores futbolistas del mundo en 2025: este es el listado de The Guardian