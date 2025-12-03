Series de Netflix recomendadas para cuidar el dinero y transformar la vida financiera: evite gastos en cursos costosos

Un empleado realiza labores en la noche bajo el nuevo esquema de remuneración establecido para el trabajo nocturno en Colombia - crédito Freepik y Netflix

Cinco producciones de Netflix presentan recursos útiles para incorporar hábitos financieros responsables, sin necesidad de cursos costosos ni manuales especializados, en una época del año marcada por más gastos y los desafíos económicos que traerá 2026.

El catálogo de la plataforma incluye títulos que abordan casos reales de estafa, estrategias de ahorro y alertas sobre la importancia de proteger los recursos personales para garantizar una mejor calidad de vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas recomendaciones aparecen en un momento en que muchos colombianos reciben primas, bonificaciones o liquidaciones en diciembre de 2025, lo que incrementa el riesgo de manejar los ingresos de forma inadecuada.

Series de Netflix para mejorar su relación con el dinero

Eduardo Rivera, experto en finanzas e inversiones, señaló en entrevista con Portafolio que analizar contenidos audiovisuales puede marcar un antes y un después para quienes desean cambiar su relación con el dinero.

Cada pieza audiovisual utiliza recursos narrativos, casos concretos y estudios de personajes para acercar conceptos complejos a todo tipo de público.

Las producciones de Netflix exploran casos reales de estafas y hábitos de consumo para sensibilizar sobre la importancia de tomar decisiones financieras informadas - crédito Reuters /Mike Blake

En las recomendaciones de Rivera están las siguientes series de Netflix:

Minimalismo: menos es más

Este es un documental que invita a romper la dinámica de gasto automático y evitar el endeudamiento frecuente, especialmente entre jóvenes profesionales.

La serie propone una visión en la que el dinero se percibe como un aliado y no como un medio para llenar vacíos por medio de compras impulsivas.

Rivera puntualizó en Portafolio que “no subestimes el poder de lo que ves: el entretenimiento también educa tu relación con el dinero si sabes mirarlo con intención”.

Documentales como “Minimalismo: menos es más” y “Dinero sucio” promueven estrategias de ahorro y alertan sobre los riesgos de confiar recursos a terceros - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mente, en pocas palabras

Es una serie documental que expone la relación entre neurología y decisiones financieras. El programa muestra cómo el cerebro puede influir en la toma de riesgos, la preferencia por gratificaciones inmediatas y la tendencia a saboteos personales, aun cuando la persona sabe perfectamente qué conductas debería evitar.

La información presentada ayuda a quienes desean identificar patrones de comportamiento y fortalecer la capacidad de tomar decisiones estratégicas.

Madoff: El monstruo de Wall Street

Es una serie que aborda la estructura de las grandes estafas financieras. A través de testimonios de víctimas y reconstrucciones de hechos, la producción detalla cómo inversores experimentados llegaron a perder grandes cantidades de dinero ante fraudes sofisticados.

Rivera destaca que el contenido “permite reconocer señales de alerta y fortalecer el criterio antes de poner su dinero en manos de terceros”, lo que resulta fundamental en entornos donde la confianza es un activo clave.

Dinero sucio

Es una entrega audiovisual que examina cómo determinadas prácticas del sistema financiero internacional pueden perjudicar a quienes no cuentan con suficiente información.

El programa narra casos en los que individuos sufrieron pérdidas por delegar sus inversiones o comprometerse en operaciones sin comprender los riesgos involucrados.

Las recomendaciones audiovisuales ofrecen herramientas prácticas para organizar ingresos, evitar compras impulsivas y fortalecer la disciplina financiera sin recurrir a cursos pagos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto señala que estos relatos forman una advertencia útil sobre la importancia de investigar y entender antes de asumir cualquier obligación económica.

Cómo hacerse ricos

Es un producción en streaming que rechaza la idea de que la riqueza depende de la acumulación de bienes materiales. El planteamiento central indica que el bienestar económico consiste en planificar la vida a partir de los valores personales, integrando la disciplina y el autoconocimiento a las decisiones relacionadas con el dinero.

Esta serie enfatiza que la estabilidad financiera es resultado de un proceso constante de elección y aprendizaje.