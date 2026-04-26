Políticos de izquierda se pronunciaron por atentado en Cajibío, Cauca: “Con bestias no se puede negociar”

Gustavo Bolívar, Mafe Carrascal y Camilo Romero se pronunciaron por atentado en Cauca donde murieron 14 personas - crédito Carlos Ortega/EFE - Mafe Carrascal/Facebook - Colprensa

El departamento del Cauca enfrentó una nueva ola de violencia tras la detonación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana, sector de El Túnel, en Cajibío. El ataque afectó a varios vehículos en un corredor clave para la movilidad de la región, ha dejado 14 personas fallecidas y más de 38 heridos –5 de ellos menores de edad–.

“Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, expresó el gobernador Octavio Guzmán.

Las autoridades departamentales y la fuerza pública permanecen en alerta ante una serie de ataques casi simultáneos en distintos municipios.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Según la información oficial, grupos armados perpetraron atentados en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. “Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad”, afirmó el gobernador, que convocó un consejo de seguridad para coordinar respuestas.

La red hospitalaria está al límite, situación que agrava la emergencia y dificulta la atención a los afectados. Guzmán solicitó la intervención inmediata del Gobierno nacional y acciones firmes del Ministerio de Defensa. “El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie”, sostuvo.

Gustavo Bolívar pidió unidad nacional tras atentado contra civiles en Cauca - crédito @GustavoBolivar/X

Tras lo anterior, Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), lamentó en su cuenta de la red social X la magnitud de lo sucedido: “Lo de Cajibío, Cauca es demencial. Todos los muertos son civiles. Es crimen de lesa humanidad”.

Para Bolívar, la única forma de enfrentar el terrorismo radica en la unidad nacional: “Este país nunca derrotará el terrorismo si no hay una unión sincera y una acción decidida de toda la sociedad y de todas las expresiones políticas juntas, sin importar la ideología”.

El exsenador subrayó la dificultad histórica para erradicar la violencia armada, afirmando: “Ni la derecha pudo en décadas ni la izquierda está pudiendo en estos 4 años contra el terrorismo. Solo la unidad de toda la nación hará posible que los derrotemos”. Expresó también su solidaridad con los familiares de las víctimas y pidió a las Fuerzas Armadas y la justicia identificar y sancionar a los responsables del ataque.

“Con bestias no se puede negociar”: Gustavo Bolívar respaldó a Gustavo Petro y rechazó atentado en Cajibío - crédito @GustavoBolivar/X

En otro mensaje, Bolívar calificó de “malditos dementes” a los autores del atentado y cuestionó los límites que han sido superados por los perpetradores. “Cuándo dejarán descansar a nuestro país. Pienso que la paz hay que intentarla una y mil veces, y es lo que hacemos, pero estos demonios ya traspasaron todas las líneas rojas de la humanidad”, agregó.

El excongresista y también escritor enfatizó que “con bestias no se puede negociar” y reiteró su respaldo al presidente de la República: “Todo mi respaldo al Pte Petro, a las FFAA y mi profundo pesar a las víctimas”.

El atentado llevó a una convocatoria de solidaridad y rechazo desde otros sectores del Congreso. Mafe Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, expresó: “Rechazo el vil atentado que enluta al pueblo caucano y a Colombia entera”.

Mafe Carrascal rechazó atentado en Cauca y llamó a la unidad nacional contra estructuras criminales - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal afirmó que el Estado debe “continuar y profundizar la persecución contra estas estructuras criminales”. Además, resaltó la necesidad de enfrentar estas amenazas como una sola nación: “Colombia entera, por encima de sus diferencias, los rechaza y está unida en su determinación de enfrentarlos”.

La congresista también hizo un llamado a evitar el uso político del miedo y la zozobra: “No permitamos que el miedo y la zozobra sean instrumentalizados por las extremas derechas para sus aspiraciones electorales”. Sostuvo que, como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro, a quienes viven de rentas ilícitas les favorece el retorno de políticas que debilitan la capacidad del Estado.

“Su visión del mundo solo sabe desmontar las capacidades del Estado, precisamente aquellas que necesitamos fortalecer para ejercer soberanía de manera integral, proteger a las comunidades y transformar los territorios”, puntualizó.

Camilo Romero llamó a la ciudadanía a no resignarse ante la violencia y a defender la vida en Cauca - crédito @CamiloRomero/X

Por último, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, sumó su voz de protesta desde La Dorada, donde afirmó: “Hoy desde La Dorada el pueblo de pie le dice al terrorismo que golpea al Cauca y al sur occidente del país: ¡NO PASARÁN!”.

Romero sostuvo que la ciudadanía no se resignará a una política dominada por la guerra y que la defensa de la vida es una prioridad: “No permitiremos que nos condenen a la mal gobernanza política que vive de la guerra. Esta ciudadanía ya decidió y va es ¡Pa’lante! por la defensa de la vida”.