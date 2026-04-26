María Elvira Salazar relató cómo fue su experiencia en el tiroteo en la Cena de Corresponsales: “Yo sé cómo los tiros suenan”

En su publicación confirmó que fueron minutos de tensión los que se vivieron en la Cena de Corresponsales - crédito @maelvirasalazar/IG

La congresista María Elvira Salazar vivió en primera persona el tiroteo que interrumpió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado en el Washington Hilton.

A través de sus diferentes redes sociales, la también reportera informó en un video publicado tras su regreso a casa: “Gracias a Dios el presidente está bien. Gracias al Servicio Secreto y la policía de Washington, no hay nadie herido”, relató Salazar, que también remarcó su cercanía con la puerta donde ocurrieron los hechos.

El evento convocó a la representante republicana como invitada de la cadena NBC y recordó que todos los integrantes de la cadena televisiva que la acompañaban en su mesa debieron refugiarse debajo de esta para evitar ser alcanzados por una de las balas.

Tiroteo durante la Cena de Corresponsales generó pánico en los asistentes que debieron reguardarse bajo las mesas - crédito Jessica Koscielniak/Reuters

De acuerdo con el documento de investigación, el atacante disparó al menos seis veces en la zona de magnetómetros de seguridad a las 8:40 p. m.

El operativo forzó la evacuación de figuras centrales, incluidos el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del Gabinete, que fueron protegidos por el Servicio Secreto y salieron del hotel después de las 9:45 p. m.

Salazar destacó su experiencia como comunicadora expuesta a escenarios de conflicto: “Como yo cubrí la guerra, yo sé cómo los tiros suenan. Dije: ‘Esto es un tiroteo’”, explicó, haciendo referencia a su reacción inmediata de buscar protección.

La congresista María Elvira Salazar estuvo presente y contó cómo fue su reacción tras 35 años de profesión periodística y corresponsal de guerra - crédito Jessica Koscielniak/Reuters

Ya segura en su domicilio, la congresista celebró el desenlace: “Ha habido un final feliz y el presidente dice que dentro de los próximos treinta días la fiesta va a continuar”, aunque reconoció que el momento fue especialmente difícil.

Ese mismo sábado, el presidente Trump anunció en su red social que el atacante había sido detenido e informó sobre la realización de una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Salazar, al recapitular el episodio, reivindicó la importancia de un periodismo que defienda la verdad basada en hechos, tras más de 35 años en la profesión antes de llegar al Congreso.

El presidente Donald Trump y varios funcionarios del Gobierno fueron evacuados del salón en el que se desarrollaba el encuentro - crédito Evan Vucci/Reuters

En redes sociales, el periodista de Noticias Caracol también reportó la situación que se vivió al interior del auditorio en el que los asistentes estaban bastante consternados, pues según su relato, una persona habría intentado ingresar al evento y disparó lo que alarmó a las autoridades presentes en el lugar.

En uno de los videos difundidos en su cuenta de Instagram durante una transmisión en vivo, se logra apreciar cómo integrantes del Servicio Secreto buscan a uno de los funcionarios para evacuarlo del salón en el que se encontraba.

“Fueron momentos aterradores y de bastante tensión... Estábamos en medio de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca cuando escuchamos disparos fuera del auditorio, muy cerca y el presidente de los Estados Unidos fue evacuado inmediatamente”, indicó el comunicador a Noticias Caracol.

El periodista de Noticias Caracol también contó cómo el Servicio Secreto de los Estados Unidos evacuaba a los funcionarios - crédito @juancmerlano/IG

Las primeras imágenes proporcionadas por el corresponsal de Infobae en Washington, Román Lejtman, dan cuenta del hombre tendido en el suelo con la cara y el torso descubiertos. En otro video, se lo ve rodeado de agentes intentando tapar al hombre de los periodistas que se acercaban para fotografiarlo.

Unos 30 minutos después del incidente, Trump ya había publicado en Truth Social: “Toda una velada en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que el show continúe, pero me guiaré por lo que decidan las fuerzas del orden”.