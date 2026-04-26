Daniel Quintero pidió a Asmet Salud EPS no negarle medicamento vital a niño de 13 años en Nariño: “Vamos a sancionar”

Superintendente Daniel Quintero exige entrega inmediata de fármaco vital a paciente de 13 años - crédito Juan David Duque/Reuters

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una investigación de oficio contra Asmet Salud EPS por negarle un medicamento vital a un menor de 13 años en Nariño.

El caso, divulgado por el ahora superintendente y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, involucra al niño Samuel España, residente en El Rosario, quien requiere factor VIII para tratar una condición hematológica.

Según declaró Quintero Calle a través de un video publicado en su red social X, Samuel permanece hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos tras presentar complicaciones derivadas de la falta del fármaco.

“Acabo de hablar con Liana, la hermana de Samuel España”, relató el funcionario, que subrayó la gravedad del cuadro de salud del menor y la imposibilidad de su familia para costear el tratamiento. En palabras del propio niño, “cuesta lo que una familia como la mía no podría pagar nunca”.

Daniel Quintero pidió a EPS Asmed la entrega inmediata de medicamento vital para vida de un menor de 13 años - crédito @QuinteroCalle/X

La denuncia pública del superintendente no se limitó al caso de Samuel. Quintero Calle aseguró que el tío del menor, que padece la misma enfermedad, atraviesa la misma situación por la negativa de la EPS a suministrar el medicamento. “Esto es inaceptable. Me duele como padre y no lo voy a tolerar como superintendente de salud”, expresó.

La Supersalud informó que, tras conocer la situación, se comunicó con la interventora de Asmet Salud EPS para exigir la entrega inmediata del factor ocho tanto a Samuel como a su tío, así como la realización urgente de las cirugías necesarias.

“A los niños no los van a atender cuando quieran, sino cuando deben”, enfatizó el superintendente, que añadió que inició un proceso formal de investigación para determinar las responsabilidades de la EPS en la no entrega de los medicamentos.

El caso de Samuel España pone en primer plano la situación de cientos de pacientes con hemofilia en Colombia, quienes dependen de la provisión periódica de medicamentos de alto costo para evitar complicaciones graves.

La familia del menor reside en El Rosario, Nariño, una región donde las barreras de acceso a servicios especializados y tratamientos de alto costo resultan frecuentes. “Un niño con todo el futuro, con toda la energía, con toda la vitalidad, que quiere salir adelante y que necesita este medicamento para vivir”, describió Daniel Quintero.

Superintendente Daniel Quintero exige entrega inmediata de fármaco vital a paciente de 13 años - crédito @QuinteroCalle/X

La Superintendencia argumentó que el incumplimiento por parte de la EPS puede constituir una violación del derecho fundamental a la salud y advirtió que adoptará medidas estrictas contra las entidades que incurran en este tipo de prácticas.

“Yo vine a este cargo a ser implacable. Vamos a sancionar a quienes no le entreguen la medicina a nuestros niños y en general a los pacientes en Colombia”, sostuvo el superintendente, quien mencionó que su propia hija depende de medicación para vivir, lo que acentúa su sensibilidad frente a casos similares.

Daniel Quintero sobre su nombramiento como Superintendente de Salud

El nuevo Supersalud de Colombia, Daniel Quintero Calle, anunció que implementará auditorías constantes en las EPS para combatir la corrupción y garantizar el acceso a medicamentos.

El exalcalde de Medellín relató a través de un video en X, el impacto personal que tuvo en su familia la crisis sanitaria durante la pandemia.

“Mi hija tenía solo tres meses cuando me dijeron que iba a necesitar un trasplante. Todo se vino abajo”, expresó Quintero, quien subrayó la urgencia de transformar el sistema de salud.

Daniel Quintero asume Supersalud y anuncia auditorías permanentes en EPS - crédito @QuinteroCalle/X

Gustavo Petro, presidente de Colombia, designó a Quintero como cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con el objetivo de enfrentar la “indolencia y la corrupción que deja sin medicinas a niños a pesar de que el gobierno gira la plata”.

El funcionario indicó que aplicará inteligencia artificial para rastrear recursos públicos desviados y prometió: “Vamos a meter auditoría 24 horas los siete días de la semana en cada EPS”.

Quintero enfatizó que su nombramiento responde a su experiencia contra mafias y a su conocimiento en tecnología.

“El presidente me eligió porque sabe que soy uno de los miles de padres que tiene una hija que necesita de medicina para vivir y que voy a entregar mi vida para que esa medicina llegue a todos los niños de Colombia”, afirmó.

El nuevo Supersalud advirtió que ningún gerente de EPS “volverá a dormir tranquilo sabiendo que se robó la plata de la medicina de la gente” y aseguró que la salud “no es un negocio, es una orden”. Trabajará con Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para garantizar que los recursos lleguen a los hospitales.