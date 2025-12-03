Senadoras del Partido Liberal y Centro Democrático retiraron firmas de la ponencia que archivaba la reforma tributaria: cuál fue la razón

Las senadoras Karina Espinosa y María Angélica Guerra retiraron sus firmas de la ponencia que proponía archivar la reforma tributaria, generando un giro en el trámite del proyecto - crédito red social X

El futuro de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro vuelve a encontrarse en un terreno incierto tras la decisión de las senadoras Karina Espinosa, del Partido Liberal, y María Angélica Guerra, del Centro Democrático, de retirar sus firmas de la ponencia que proponía archivar el proyecto de ley de financiamiento.

La maniobra, registrada el pasado 3 de diciembre, ha generado un cambio inesperado en la Comisión Tercera del Congreso, donde la iniciativa parecía encaminada hacia su derrota.

María Angélica Guerra aclaró a través de su cuenta de X que su retiro de la firma responde a un asunto estrictamente formal: “¡Dejo claro! Es un tema netamente formal. La secretaria de la Comisión Tercera de Cámara decidió que solo los ponentes debían firmar. Yo no soy ponente, pero votaré no. No categóricamente porque vamos a hundir esa reforma. Qué no se hagan ilusiones”.

Con esta declaración, la senadora dejó en evidencia que, aunque su nombre ya no aparece en la ponencia, su posición de fondo sigue siendo contraria a la reforma.

Por su parte, Karina Espinosa no ha ofrecido una explicación pública sobre su decisión de retirar su nombre de la ponencia de archivo.

Mensaje publicado en X por la senadora María Angélica Guerra, aclarando que su retiro de la firma es un asunto formal y que su voto seguirá siendo negativo frente a la reforma tributaria - crédito red social X

Sin embargo, en intervenciones previas, había dejado clara su postura crítica frente al proyecto. Espinosa ha señalado que la reforma aumentaría la carga tributaria sobre los colombianos, cuestionando la gestión del presupuesto y los altos gastos de funcionamiento del Gobierno.

“Ni un impuesto más para los colombianos. La reforma nace para corregir errores del Gobierno, no para proteger a la gente. El presidente dijo que el pobre no necesita la gasolina. ¿No será el pobre el que más sufre con el alza de la gasolina?”, expresó la congresista.

Además, Espinosa cuestionó el aumento de impuestos al sector financiero y la falta de ejecución de recursos en los territorios, dejando en evidencia un clima de desconfianza hacia la gestión fiscal del Ejecutivo.

En la versión inicial de la ponencia aparecen las firmas de Espinosa y Guerra; en la más reciente, sus nombres ya no figuran, evidenciando su retiro formal de la iniciativa - crédito red social X

El retiro de las firmas se da en un contexto de intenso debate legislativo marcado por aplazamientos, estrategias de dilación y la dificultad de alcanzar el quorum necesario en las comisiones económicas.

La sesión prevista inicialmente para el dos de diciembre fue postergada y el debate se reanudará el diez de diciembre de 2025, a partir de las 9:00 a. m.. El proyecto busca recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y garantizar la sostenibilidad fiscal, después de haber sido recortado desde los $26,3 billones contemplados en la versión original.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha insistido en la urgencia de aprobar la iniciativa, destacando que el proyecto ya eliminó medidas polémicas como el aumento del IVA a combustibles y gravámenes a actividades de las iglesias fuera de los cultos, la sobretasa al sector carbón y algunos cambios en tarifas de impuestos a la renta y la boletería.

No obstante, el articulado mantiene medidas como el IVA del 19% para licores (aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos), el IVA del 19% para juegos de suerte y azar en línea, la modificación del hecho generador del impuesto al patrimonio a partir de 40.000 UVT (equivalentes a $2.000 millones), el aumento de algunas tarifas de ese mismo impuesto y un IVA de 19% para la mayoría de vehículos híbridos, salvo los denominados “híbridos full”, que conservarán la tasa del 5%.

Karina Espinosa había firmado en contra de la reforma tributaria - crédito Karina Espinosa/X

En cuanto a los envíos internacionales, los ponentes propusieron mantener la exclusión de impuestos solo para paquetes de menos de USD 50.

El ambiente en las comisiones económicas se ha tornado tenso, con votaciones interrumpidas y múltiples estrategias para frenar el avance de la reforma.

En la Comisión Tercera de la Cámara, el presidente Wilmer Castellanos permitió que las cuatro comisiones se pronunciaran sobre las ponencias, aunque sostuvo que el voto negativo de su comisión era suficiente para negar las propuestas de archivo.

En la Comisión Cuarta de la Cámara, la votación no se completó debido a la salida de varios congresistas, lo que impidió alcanzar el quorum necesario. Este tipo de situaciones ha sido calificado por algunos parlamentarios como “jugaditas” para detener el avance del proyecto.

En paralelo, la estrategia del Gobierno para salvar la reforma se centra en las conversaciones que adelanta el ministro del Interior, Armando Benedetti, con diversos congresistas, con el fin de modificar la correlación de fuerzas y revertir la tendencia adversa, según W Radio.