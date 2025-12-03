Salario mínimo 2026: presidenta de Acopi hizo llamado a empresarios para continuar en la mesa de concertación

Gobierno, sindicatos y empresarios abren la mesa de negociación para definir el aumento del salario mínimo en 2026 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El Gobierno colombiano, los sindicatos y los empresarios se encuentran en una fase crucial de concertación para definir el salario mínimo en 2026, que actualmente está fijado en $1.423.500.

Las discusiones iniciaron oficialmente el lunes 1 de diciembre, en medio de tensiones por el retiro de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que se mostró en desacuerdo por el anticipo oficial de una posible alza del 11%, según expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

A propósito de la radical decisión de la agremiación, durante una entrevista con El Tiempo, María Helena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), afirmó que, pese a la salida de Fenalco, es fundamental que los empresarios permanezcan en la mesa.

“En la mesa estamos los tres y no podemos dejar la discusión del mínimo solo en manos de los sindicatos. Creemos que sí tenemos que estar”, señaló Ospina.

Agregó que: “Todos los empresarios conformamos un solo voto, de modo que vamos a intentar llevar una única cifra para poder negociar en la mesa. Sería ideal poder llegar a un acuerdo en medio de la situación que vive el país“.

La presidenta de Acopi destacó que el escenario ideal para los trabajadores sería un aumento del salario mínimo entre el 7% y el 8%. Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de llegar a una concertación tras el anuncio que hizo el ministro del Interior.

Según Ospina, este porcentaje “colocó un piso a la negociación, lo que no debería haber sido así”, e indicó que Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, sostuvo en su momento que la propuesta se hizo sin consulta previa al resto del Gobierno.

En relación con el posible impacto de una subida del 11%, Ospina advirtió que el aumento duplicaría la inflación registrada y, en consecuencia, generaría una escalada de precios sin mejora real en el poder adquisitivo.

Ospina estimó además que, de aprobarse esa cifra, el costo de emplear a un trabajador ascendería aproximadamente a $2,8 millones, cifra especialmente onerosa para las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables del 80% del empleo formal.

La líder gremial alertó también que los incrementos salariales y los recargos establecidos en la reciente reforma laboral afectan sobre todo a las empresas más pequeñas, incentivando la informalidad y trasladando finalmente los costos adicionales al consumidor.

Respecto a iniciativas legislativas para aliviar la carga de las mipymes, la dirigente señaló en la entrevista que tales propuestas “se han quedado en el aire”, y continuó solicitando la implementación de tarifas diferenciales para el sector en aras de mejorar su competitividad.

La agenda empresarial, según la presidenta de Acopi, se concentra actualmente en el debate sobre el salario mínimo y en el seguimiento a un proyecto de negociación colectiva que, a su juicio, podría conllevar la sindicalización total de los trabajadores del país.

Finalmente, la ejecutiva precisó que la propuesta de incremento que plantearán los empresarios considerará la productividad total de los factores, que fue del 0,91%, además de la inflación anualizada, aunque la cifra exacta dependerá del dato de noviembre y de la negociación con los sindicatos.

¿Por qué Fenalco se retiró de la mesa de concertación?

El primer encuentro de la mesa de negociación del salario mínimo para 2026 se realizó sin la presencia de Fenalco. Por primera vez en la historia de estas discusiones, la organización decidió no asistir, argumentando que el Gobierno nacional ya tendría definida la cifra del reajuste. La decisión sobre el nuevo monto deberá tomarse, a más tardar, el próximo 15 de diciembre.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, justificó la ausencia al calificar como improductiva la participación en un proceso donde, según afirmó, “el Gobierno ya tiene una cifra definida”.

Cabal criticó abiertamente la postura oficial al calificarla de populista y sumar que “un incremento de los dígitos dos veces más que la inflación no tiene sentido para Colombia”.

La afirmación fue respondida por Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, que aseguró que, hasta el momento, no existe una propuesta formal por parte del Ejecutivo. Sanguino pidió a Fenalco reconsiderar su decisión y sugirió que asista otra persona distinta a Cabal: “Ojalá Fenalco con su junta directiva pueda asignar a una persona que no sea el doctor Cabal para que concurra a esta discusión”, sostuvo el ministro.

También enfatizó que “no hemos siquiera presentado la fórmula ni los escenarios, así que esos son pretextos del señor Cabal, que él no es del ‘no’ sino del ‘nunca’”.