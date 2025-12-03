Colombia

Reconocido creador de contenido se lanzará al Senado de la República: pide el apoyo de sus seguidores para avanzar

En entrevista con Infobae Colombia, el ‘influencer’ afirmó que busca trasladar su labor de vigilancia ciudadana al Congreso, respaldado por sus miles de seguidores

El creador de contenido, conocido como Elefante Blanco, aspirará al Senado de la República - crédito Elefantes Col/Instagram

La recta final para el cierre de listas al Senado de Colombia el próximo lunes 8 de diciembre ha generado movimiento en el panorama político, con el reingreso de figuras conocidas y la aparición de nuevos actores respaldados por sus seguidores en redes sociales.

Una de las novedades es la posible candidatura del creador de contenido Elefante Blanco, que ha ganado notoriedad por denunciar y visibilizar proyectos de infraestructura abandonados, conocidos como “elefantes blancos”.

Con más de 350.000 seguidores en plataformas como Instagram, Elefante Blanco ha presentado públicamente su intención de postularse, invitando a sus seguidores a respaldar esta iniciativa para trasladar su labor de veeduría, realizada desde hace más de cuatro años, al ámbito legislativo.

Elefante blanco se convirtió en
Elefante blanco se convirtió en la piedra en el zapato de contratistas y Gobiernos que no cumplen con la entrega de obras - crédito Cortesía Elefante blanco

De acuerdo con el creador de contenido, su equipo de trabajo y parte de sus actividades han sido sostenidos mediante aportes voluntarios de ciudadanos comprometidos con su causa social, donde ha evidenciado resultados con el avances de obras públicas que se daban por perdidas para los ciudadanos.

De hecho, el anuncio de su posible postulación la realizó en su cuenta personal, al señalar que su objetivo es llevar al Congreso el trabajo de control social que ha venido desarrollando. “En el Congreso, entre tanta diversidad de fauna, hay micos, lobos y conejos, ¿por qué no un elefante? Si estamos tan acostumbrados a verlos como huecos en las calles del barrio, construcciones baldías en el pueblo y vías con problemas estructurales entre ciudades, siendo parte del paisaje. Espacios que abandonó el Estado y que favorecen la violencia”, afirmó en la publicación.

El mismo influenciador explicó que a lo largo de su trayectoria ha logrado el retiro de peajes, la finalización de colegios, puentes y vías, además de mantener abiertos 40 procesos de vigilancia ciudadana y haber recibido más de 4.500 aportes económicos en su llamado más reciente.

En entrevista con Infobae Colombia, Elefante afirmó que, a pesar de los riesgos asumidos, su proyecto ha permitido visibilizar problemas estructurales y buscar soluciones sostenibles gracias a la contribución colectiva y la independencia respecto de partidos o “padrinos políticos”.

En sus declaraciones a este medio, indicó que su aspiración al Senado responde al deseo de transformar la legislación que permite la proliferación de obras inconclusas: “Los elefantes blancos, son el resultado de una legislación ineficiente, haciendo el abandono la norma y no la excepción. Por eso, es necesario que el proyecto evolucione, con el conocimiento que adquirió a nivel legal desde hace cuatro años para iniciar cambios de fondo”.

Agregó que su independencia y el apoyo ciudadano constituyen el eje de su campaña y afirmó que su personaje, “el elefantico”, continuará como símbolo de su gestión, brindándole financiamiento estable, esquema de seguridad y respaldo para mantener su equipo, en caso de ser elegido.

Elefante perdió dos empleos por
Elefante perdió dos empleos por denunciar irregularidades o "hacer lo correcto" - crédito Cortesía Elefantes Colombia

En efecto, los comentarios al respecto de su posible candidatura, de la que busca voluntarios para respaldar esta nueva etapa de lo que Elefante llama “proyecto”, no se hicieron esperar, debido a que la publicación ha recibido más de 2.000 comentarios con la palabra “Voluntario”.

¿Quién es Elefante Blanco?

Elefante blanco contó a este medio que fue inicialmente un ciudadano que trabajaba en su profesión como ingeniero, buscando aportar positivamente al país.

Tras ingresar al sector público por su experiencia técnica, perdió la confianza en un alcalde local que admiraba, al descubrir irregularidades en la administración.

Decidió denunciar estos hechos, lo que derivó en estigmatización, amenazas y despidos en dos empleos, tanto en una alcaldía como en una entidad de control, por aplicar la ley y actuar correctamente.

Elefante blanco se popularizó al bailar en el inconcluso puente Juanchito - crédito Elefantescol / Tiktok

Ante las represalias sufridas por su labor de veeduría ciudadana, optó por crear el personaje de Elefante Blanco como una forma de proteger su identidad y continuar denunciando el despilfarro de recursos públicos. Así, comenzó a personificar al elefante, en alguno de sus casos más virales y por el que se dio a conoer, bailando salsa frente a obras inconclusas como el puente de Juanchito en Cali, visibilizando la problemática de los “elefantes blancos” en el país.

