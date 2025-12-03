Ministro de Defensa calmó los ánimos tras advertencia de Donald Trump sobre una invasión a Colombia: “Tenemos un enemigo común”

Ministro de Defensa calmó los ánimos tras advertencia de Donald Trump sobre una invasión a Colombia - crédito Ministerio de Defensa/Reuters

El debate sobre la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico cobró nueva fuerza tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sugirió la posibilidad de emprender acciones militares contra Colombia debido a la producción de cocaína.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, señaló el republicano.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio

Y agregó: “No, no solo Venezuela, no. Venezuela ha sido muy mala. Venezuela ha sido realmente mala en otra cosa, probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace. Enviarían asesinos a nuestro país, vaciarían sus cárceles en nuestro país, envían personas a nuestro país que no queremos, envían a sus traficantes de drogas y a su gente relacionada con las drogas a nuestro país”.

Frente a este escenario, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió con firmeza los resultados alcanzados por el país sudamericano y subrayó la importancia de una estrategia conjunta.

Sánchez remarcó que tanto Colombia como Estados Unidos enfrentan un enemigo común: el narcotráfico, al que definió como una amenaza transnacional que no puede ser abordada de manera aislada ni mediante discursos que ignoren la complejidad del fenómeno. El ministro sostuvo que la demanda internacional de drogas impide erradicar por completo la oferta, lo que obliga a adaptar las estrategias y a reconocer que la responsabilidad no recae únicamente en los países productores.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al anuncio de Donald Trump de que Colombia puede ser sujeto de ataques por tierra debido a la producción de cocaína

En su intervención, el titular de la cartera destacó que Colombia lidera la lucha contra el narcotráfico con un enfoque integral, que combina la sustitución de economías ilegales con el uso de toda la fuerza legítima del Estado. Según Sánchez, durante el actual gobierno se han destruido 18.400 laboratorios e infraestructuras dedicados a la producción de cocaína, de los cuales 5.700 corresponden solo a este año, lo que representa un incremento del 17 % respecto al año anterior.

A propósito, informó que en 2025 se incautaron más de 900 toneladas de cocaína, cantidad equivalente a cerca de 10.000 millones de dosis que no llegaron a los países consumidores. En total, las incautaciones durante el Gobierno Petro ascienden a 2.800 toneladas, cifra que habría impedido la circulación de más de 31.000 millones de dosis.

Sánchez no dejó de mencionar el alto costo humano de esta lucha, recordando que 155 uniformados han perdido la vida en el combate contra el narcotráfico. “Son héroes nacionales y héroes globales”, afirmó el ministro, que reconoció la dificultad y el dolor que implica enfrentar este flagelo.

El funcionario advirtió que la cooperación internacional resulta fundamental y que cualquier fractura en las relaciones bilaterales, en clara referencia a las palabras de Trump, solo favorece a los grupos criminales. Sánchez invitó a los responsables de la toma de decisiones en el exterior a visitar Colombia para conocer de primera mano los esfuerzos realizados, y señaló que “hemos visto que le llega demasiada desinformación a tomadores de decisiones frente a este cáncer del narcotráfico”.

El presidente Gustavo Petro invitó a Donald Trump a Colombia para que participe en la destrucción de laboratorios de cocaína

Bajo la misma línea, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó instando al mandatario estadounidense a visitar el país y participar en las operaciones militares que desarrolla el Ejército Nacional de Colombia, en conjunto con otros miembros de la fuerza pública, en las que se logra la destrucción de laboratorios de sustancias ilícitas como la cocaína.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU (sic)”, señaló en su cuenta de X.