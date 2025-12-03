Colombia

Así reaccionó el país político a la advertencia de Donald Trump de ataques terrestres en Colombia: “No se equivoque”

El presidente de Colombia catalogó como una declaración de guerra las declaraciones de Donald Trump sobre realizar ataques terrestres contra el narcotráfico en Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia/Alex Brandon/AP

La advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres en Colombia, y la respuesta de Gustavo Petro a su homólogo, generó reacciones entre varios políticos del país.

Daniel Palacios, exministro del Interior y precandidato presidencial, cuestionó la política antidrogas del Gobierno Petro, afirmando que “Colombia pasó de ser un país productor a ser también consumidor”.

“Más bien será Jaguar dormilón, que se le vuela la presa o la deja escapar. Colombia inundada de droga, pasamos de ser un país productor a ser además consumidor. Los únicos felices son los traquetos y los carteles”, expresó Daniel Palacios.

Pronunciamiento de Daniel Palacios por
Pronunciamiento de Daniel Palacios por situación entre Estados Unidos y Colombia - crédito @DanielPalam/X

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, le preguntó al presidente Trump “¿Cuál es su verdadera intención de amenazar al país? Si Trump busca sumisos que se le arrodillen, está equivocado porque este gobierno no se humilla como los anteriores”.

“Es muy grave lo que está ocurriendo con Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado públicamente que Colombia podría ser atacada en el marco de la lucha contra el narcotráfico. No se equivoque, señor Donald Trump. No puede afirmar que va a vulnerar y amenazar la soberanía de un territorio cuyo presidente ha impulsado acciones efectivas contra el narcotráfico”, señaló Esmeralda Hernández.

Pronunciamiento de Esmeralda Hernández por situación entre Estados Unidos y Colombia - crédito @EsmeHernandezSi/X

Y agregó: “En Colombia, cada cuarenta minutos se destruye un laboratorio de coca; nueve laboratorios al día, sumando más de dieciocho mil cuatrocientos destruidos durante el actual Gobierno. Esta administración ha incautado la mayor cantidad de toneladas de cocaína. Solo en 2025 se superaron las novecientas toneladas incautadas y, en total, este periodo alcanza más de tres mil toneladas, un promedio superior al sesenta y uno por ciento en comparación con los periodos anteriores”.

El precandidato presidencial Santiago Botero aseguró que la guerra contra las drogas o narcotráfico “no se gana quemando cambuches ni lanchas”.

Aseguró que la única salida es la legalización, concertada con Estados Unidos, advirtiendo que de no lograrse, “los beneficiados son los narcotraficantes y los políticos aliados a ellos”.

“Es necesario aplicar el mismo enfoque que se utilizó con el alcohol, el cigarrillo y la marihuana: debe legalizarse. Sin embargo, esto requiere diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, ya que mientras no se avance en ese sentido, los únicos beneficiados son los narcotraficantes y los políticos que tienen vínculos con ellos. Como dice el dicho, si el Gobierno no enfrenta a los delincuentes, es porque los delincuentes están en el Gobierno”, aseveró Botero.

Pronunciamiento de Santiago Botero por situación entre Estados Unidos y Colombia - crédito @Santibotero2026/X

El representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero calificó el mensaje de Donald Trump como “peligroso y ofensivo”.

Asimismo, le pidió al Congreso de la República pronunciarse, debido a que catalogó las declaraciones del país norteamericano como una intimidación hacia Colombia y su soberanía.

El precandidato presidencial Camilo Romero también cuestionó el enuncio del presidente Donald Trump, solicitando respeto para Colombia.

“Colombia se respeta. ¡Pa’lante! Así haya algunos vendepatrias de la oposición que le aplauden todo, aquí hay un pueblo libre y soberano que no admite delirios de reyezuelos”, afirmó Camilo Romero.

El precandidato presidencial Roy Barreras aseguró que no puede pensar en la posibilidad de que Estados Unidos “viole la soberanía colombiana”.

“La lucha antidrogas exige corresponsabilidad real. No se combate amenazando la soberanía de Colombia, mientras el consumo en EE. UU. sigue desbordado”, afirmó Roy Barreras.

Y agregó: “Colombia está lista para una cooperación seria para enfrentar de raíz el narcotráfico. La solución es conjunta, no intimidatoria”.

Declaraciones de Roy Barreras sobre
Declaraciones de Roy Barreras sobre el anunció de Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito @RoyBarreras/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre las declaraciones que dio el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU (sic)”, señaló el mandatario.

