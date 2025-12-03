Lotería del Huila resultados 2 de diciembre: ganadores del premio mayor de $2.000 millones y los 25 secos millonarios

La Lotería del Huila dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 2 de diciembre de 2025.
Este popular juego tiene un premio mayor de $2.000 millones y más de 25 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería del Huila
Fecha: 2 de diciembre de 2025.
Sorteo: 4732
Premio Mayor de $2.000 Millones:
- 9684 Serie 156
Premios sin serie:
- 9846
- 9684
Secos de $100 Millones:
- 8331 Serie 111
Secos de $60 Millones:
- 3178 Serie 159
Secos de $20 Millones:
- 5207 Serie 035
- 4889 Serie 155
- 8862 Serie 111
- 1943 Serie 013
- 9244 Serie 042
- 5943 Serie 129
- 9718 Serie 007
- 9322 Serie 111
- 3081 Serie 162
- 6522 Serie 065
Secos de $10 Millones:
- 8084 Serie 098
- 8211 Serie 043
- 3135 Serie 178
- 8270 Serie 125
- 1132 Serie 172
- 3610 Serie 082
- 8720 Serie 050
- 5287 Serie 019
- 3325 Serie 089
- 8145 Serie 143
- 6019 Serie 109
- 5132 Serie 055
- 0254 Serie 143
- 9877 Serie 146
- 2973 Serie 052
A qué hora se juega la Lotería del Huila
Lotería del Huila realiza un sorteo a la semana, todos los martes, excepto los días festivos. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el miércoles.
Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate
Plan de premios de la Lotería del Huila
La Lotería del Huila cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 25 premios principales, que son los siguientes:
- Premio mayor de 2.000 millones de pesos
- Un seco de 100 millones de pesos
- Un seco de 60 millones de pesos
- 10 secos de 20 millones de pesos
- 15 secos de 10 millones de pesos
¿Cómo jugar a la Lotería de Huila?
Para jugar a la Lotería de Huila tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie, el ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.
Puedes comprar el billete de la Lotería de Huila con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial o a través de Lotti Red y LotiColombia.
Cabe mencionar que el precio del boleto es de 12.000 pesos y la fracción de 4.000 pesos.
Las ganancias de la Lotería de Huila son destinadas al sector salud y se dividen de esta manera:
- el 80% para atender la oferta y la demanda en la prestación de los servicios de salud
- el 7%para el fondo de investigación en salud
- el 5% para la vinculación al régimen subsidiado contributivo para la tercera edad
- el 4% para la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y la salud mental,
- el 4% para la vinculación al régimen subsidiado en salud a la población menor de 18 años no beneficiarios de los regímenes contributivos