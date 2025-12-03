Lotería del Huila resultados 2 de diciembre: ganadores del premio mayor de $2.000 millones y los 25 secos millonarios

Resultados de la Lotería de Huila (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Huila dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 2 de diciembre de 2025.

Este popular juego tiene un premio mayor de $2.000 millones y más de 25 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Huila

Fecha: 2 de diciembre de 2025.

Sorteo: 4732

Premio Mayor de $2.000 Millones:

9684 Serie 156

Premios sin serie:

9846

9684

Secos de $100 Millones:

8331 Serie 111

Secos de $60 Millones:

3178 Serie 159

Secos de $20 Millones:

5207 Serie 035

4889 Serie 155

8862 Serie 111

1943 Serie 013

9244 Serie 042

5943 Serie 129

9718 Serie 007

9322 Serie 111

3081 Serie 162

6522 Serie 065

Secos de $10 Millones:

8084 Serie 098

8211 Serie 043

3135 Serie 178

8270 Serie 125

1132 Serie 172

3610 Serie 082

8720 Serie 050

5287 Serie 019

3325 Serie 089

8145 Serie 143

6019 Serie 109

5132 Serie 055

0254 Serie 143

9877 Serie 146

2973 Serie 052

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

A qué hora se juega la Lotería del Huila

Lotería del Huila realiza un sorteo a la semana, todos los martes, excepto los días festivos. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el miércoles.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 25 premios principales, que son los siguientes:

Premio mayor de 2.000 millones de pesos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

¿Cómo jugar a la Lotería de Huila?

Para jugar a la Lotería de Huila tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie, el ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.

Puedes comprar el billete de la Lotería de Huila con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial o a través de Lotti Red y LotiColombia.

Cabe mencionar que el precio del boleto es de 12.000 pesos y la fracción de 4.000 pesos.

Las ganancias de la Lotería de Huila son destinadas al sector salud y se dividen de esta manera:

el 80% para atender la oferta y la demanda en la prestación de los servicios de salud

el 7%para el fondo de investigación en salud

el 5% para la vinculación al régimen subsidiado contributivo para la tercera edad

el 4% para la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y la salud mental,

el 4% para la vinculación al régimen subsidiado en salud a la población menor de 18 años no beneficiarios de los regímenes contributivos