Colombia

Lotería de la Cruz Roja resultados del sorteo mega millonario 2 de diciembre

En la edición especial de este popular juego entrega un premio mayor de $11.800 millones y 20 secos millonarios principales

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja divulgó los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este martes 2 de diciembre de 2025.

En la edición especial de este popular juego entrega un premio mayor de $11.800 millones y 20 secos millonarios principales. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 2 de diciembre de 2025.

Sorteo: 3130.

Premio mayor de $11.800 millones:

  • 4644 Serie 093
Resultados de la Lotería de
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Seco de $300 millones:

  • 5933 Serie 029

Seco de $100 millones:

  • 4994 Serie 285
  • 1433 Serie 105
  • 9274 Serie 198

Seco de $50 millones:

  • 2905 Serie 318
  • 8426 Serie 104
  • 7875 Serie 056
  • 5331 Serie 156

Seco de $20 millones:

  • 0027 Serie 074
  • 2501 Serie 014
  • 3734 Serie 234
  • 9200 Serie 029
  • 3359 Serie 034

Seco de $10 millones:

  • 7744 Serie 012
  • 3534 Serie 035
  • 3264 Serie 200
  • 2213 Serie 297
  • 1182 Serie 054
  • 0746 Serie 124
  • 1138 Serie 034

A qué hora se juega la Lotería de la Cruz Roja

La Loteria de la Cruz Roja únicamente realiza un sorteo cada semana todos los martes a las 10:55 horas de la noche.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio.

¿Cómo ganar la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder jugara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puede hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Por qué es importante conservar el boleto para reclamar el premio

Es fundamental conservar el billete original de la Lotería de la Cruz Roja en buen estado para poder reclamar cualquier premio, ya que es el documento legal que acredita el derecho a cobrarlo.

El billete no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni daños físicos, ya que cualquier deterioro podría invalidar el cobro. Además, debe mantenerse protegido en un lugar seguro y seco desde la compra hasta el momento de la reclamación para asegurar su legibilidad y autenticidad.

Para reclamar el premio, el ganador debe presentar el billete original y un documento de identidad válido, como la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios menores, se pueden cobrar en puntos autorizados o distribuidores oficiales, pero para premios mayores es obligatorio acudir a las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en Bogotá.

Es importante realizar el trámite dentro del plazo máximo de 30 días calendario desde el día siguiente al sorteo, que es el término legal para reclamar el premio, según el Decreto 2975 de 2004.

Temas Relacionados

Lotería de la Cruz Rojacolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Lotería del Huila resultados 2 de diciembre: ganadores del premio mayor de $2.000 millones y los 25 secos millonarios

Este popular juego tiene una plan de premios principales que suma $2.510 millones

Lotería del Huila resultados 2

Sinuano Noche: revise los resultados del último sorteo del martes 2 de diciembre

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de sus ganadores

Sinuano Noche: revise los resultados

Destruyeron vivienda de los padres de Angie Rodríguez: la saliente directora del Dapre revelará pruebas del ataque este miércoles

Individuos no identificados ocasionaron graves destrozos en el inmueble ubicada en el suroriente de Bogotá. Los progenitores de la exfuncionaria del gobierno no se encontraban en el lugar, por lo que no resultaron afectados

Destruyeron vivienda de los padres

Super Astro Sol y Luna resultados del 2 de diciembre de 2025

Este popular juego te da la posibilidad de ganas hasta 42.000 veces la cantidad de la apuesta

Super Astro Sol y Luna

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este miércoles 3 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy miércoles

Tenga en cuenta: así regirá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala:

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala: todos celebraron la liberación de Miguel

Le llueven críticas a Paola Jara por “no saber cargar a su bebé”: “Es madre primeriza”

Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron a José Cadena: así fue la agresión al polémico máximo accionista tras el ascenso

James Rodríguez fue tajante al hablar de las expectativas de Colombia para la Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

Selección Colombia femenina recibió duro golpe en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Estas son las cuentas para definir los finalistas de la Liga BetPlay: se conocerían en la quinta fecha de cuadrangulares