Llegar a Soacha desde Bogotá será más fácil: TransMilenio presentó nueva ruta que conectará al municipio con la avenida NQS

Cambios recientes en servicios troncales y zonales responden a la alta demanda de usuarios, facilitando conexiones directas y mayor regularidad en los desplazamientos hacia sectores administrativos, residenciales e industriales de la ciudad

El recorrido de la E48
El recorrido de la E48 – G48 incluye paradas estratégicas en San Mateo, Terreros – Hospital Cardiovascular, León XIII y La Despensa en Soacha - crédito TransMilenio

El sistema de transporte masivo TransMilenio anunció la incorporación de la nueva ruta troncal E48 – G48, que desde el martes 9 de diciembre conectará a los habitantes de Soacha con la troncal NQS Central en Bogotá, sumando una alternativa relevante para los miles de usuarios que diariamente se desplazan entre el sur del área metropolitana y distintos sectores de la capital.

El lanzamiento del nuevo servicio responde a la creciente demanda de movilidad entre ambas jurisdicciones y busca optimizar el flujo en uno de los corredores más transitados de la ciudad. El recorrido de la E48 – G48 parte desde San Mateo y realiza escalas en estaciones clave del municipio: Terreros – Hospital Cardiovascular, León XIII y La Despensa.

Al entrar a Bogotá, el servicio hace paradas en Bosa, Sevillana, Venecia y General Santander, todas ubicadas sobre la autopista Sur y caracterizadas por el alto tránsito de pasajeros provenientes de Soacha o de sectores residenciales e industriales de la localidad.

La nueva ruta troncal E48
La nueva ruta troncal E48 – G48 de TransMilenio conecta Soacha con la troncal NQS Central en Bogotá desde el 9 de diciembre - crédito TransMilenii/Facebook

Ya en el ámbito urbano de la ciudad, la ruta incorpora paradas en Santa Isabel y Ricaurte, facilitando así los transbordos y el acceso al centro administrativo y financiero. La operación culmina en el sector del Centro Administrativo Distrital (CAD), punto estratégico de articulación con otras troncales y servicios alimentadores de la red de TransMilenio. Esta integración conecta de forma directa a comunidades de Soacha que trabajan o estudian en la zona de la avenida NQS, la carrera 30 y sectores vecinos.

TransMilenio también informó cambios en la Ruta Fácil 4, que ahora se detiene en los vagones 1 y 2 debido a la redistribución del flujo de pasajeros. La entidad recomendó a los usuarios habituales revisar las actualizaciones operativas y programar sus viajes con antelación para evitar contratiempos.

Según la gerente de TransMilenio S. A., María Fernanda Ortiz, la entrada en funcionamiento de la ruta E48 – G48 forma parte de una serie de mejoras orientadas a fortalecer la conexión entre la periferia sur y zonas neurálgicas de Bogotá. Ortiz insistió en la importancia de que los usuarios consulten los canales oficiales, como la página web de TransMilenio, la TransMiApp y los canales en redes sociales y WhatsApp, para acceder a información actualizada sobre horarios y trayectos.

La ruta TransMiZonal T55 ajusta
La ruta TransMiZonal T55 ajusta su operación para mejorar la experiencia de los usuarios de los barrios Salitre y sectores aledaños en Suba - crédito TransMilenio

En paralelo al nuevo lanzamiento, la entidad anunció el ajuste operacional en la ruta TransMiZonal T55 Portal Norte – Portal Suba, pensada para mejorar la experiencia de los habitantes de los barrios Salitre (Suba) y sectores aledaños. De acuerdo con la compañía, los usuarios manifestaban dificultades recurrentes para abordar el servicio en los horarios pico, ya que por tratarse de un punto intermedio del trazado no siempre había disponibilidad de plazas, lo que motivó el reciente ajuste para robustecer la oferta y optimizar el abordaje.

La ruta T55 inicia su trayecto en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 150C (barrio Turingia, cerca al Portal Suba), recorre las principales arterias del sector, incluyendo la calle 153, carrera 92 y la calle 170, y finaliza frente al Portal Norte (calle 172A, costado oriental, autopista Norte). En sentido contrario, hacia el Portal Suba, el servicio mantiene la misma estructura de paraderos, lo que asegura regularidad y previsibilidad en los desplazamientos diarios.

El horario de operación va de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., incluyendo fines de semana y festivos, permitiendo así una cobertura extensa para los más de 1.900 usuarios diarios que utilizan la ruta.

La T55 cubre un trayecto
La T55 cubre un trayecto entre la Avenida Ciudad de Cali con Calle 150C y el Portal Norte, operando de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. todos los días - crédito TransMilenio

Además de la T55, la comunidad de Suba Salitre accede a diez rutas TransMiZonal que operan por la carrera 92, entre ellas servicios como B161 Unicentro – C161 Villa Gloria, C144 Bilbao – B144 Clínica el Bosque, y P49 Villa Gladys – Terminal Norte, diseñadas para conectar diferentes zonas residenciales con polos de servicios, educación y comercio.

Desde TransMilenio se reiteró la invitación a los usuarios para que planifiquen sus desplazamientos utilizando las herramientas digitales disponibles y se mantengan informados sobre cambios o lanzamientos de nuevas rutas, con el fin de facilitar una movilidad eficiente y segura en la ciudad y su entorno metropolitano.

