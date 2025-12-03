Colombia

La vida del sobrino nieto de Pablo Escobar y el reto de llevar el apellido más temido de Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Daniel Escobar habló sobre su vida y su lucha por recuperar el patrimonio de su familia

El hombre de 32 años
El hombre de 32 años afirmó que busca recuperar algunas propiedades que le pertenecen a su familia

Han pasado 32 años desde que fue dado de baja Pablo Escobar en el barrio Los Olivos de Medellín, desde entonces, es poca la información que se tiene sobre la mayoría de sus familiares.

De su núcleo directo, su esposa e hijos, se conoce que migraron a Argentina, en donde durante años se mantuvieron al margen de todo aspecto público, hasta que se descubrió que habían cambiado sus nombres y volvieron a estar en el escenario público.

Victoria Henao y Juan Pablo Escobar (esposa e hijo mayor del capo) se dedican a escribir libros y dar conferencias sobre su historia de vida; por su parte, la única hija del capo ha decidido mantener su vida en privado.

En Colombia, se han conocido varios escándalos ligados a Roberto Escobar “El Osito”, hermano mayor de Pablo Escobar, que ha sido vinculado a redes que estafaron a interesados productos de la marca Escobar Inc, mientras que el resto de familiares del líder del cartel de Medellín se han mantenido al margen de esos problemas.

Daniel Escobar es nieto de
Daniel Escobar es nieto de Roberto Escobar 'El Osito'

Aunque es extraño que alguien de la familia Escobar decida hablar al público, en diálogo con Infobae Colombia, Daniel Escobar, sobrino nieto de Pablo Escobar, decidió contar detalles de su día a día.

“Tengo 32 años, soy el propietario de la última caleta de Pablo Escobar ubicada en el centro turístico la piedra del Peñol y la exclusiva antigua casa familiar Escobar ubicada en el embalse del Peñol frente la cruz del antiguo pueblo inundado y finca La Manuela, propiedad de la familia Escobar, actualmente en manos del Gobierno. Mi vida en la actualidad la dedico a que las personas conozcan un poco la historia desde nuestra verdad como familia”.

En ese sentido, Daniel Escobar afirmó que tiene claridad que su misión es tratar de recuperar lo que considera le pertenece a su familia.

“La realidad sobre La Manuela es que no busco recuperar la propiedad, pero no estamos resignados a lo que tomó el Gobierno, por el contrario, mi propósito es recuperar lo que más pueda de mi familia”.

Daniel Escobar es hijo de
Daniel Escobar es hijo de Nicolás Escobar

Aunque no tiene recuerdos de la muerte de Pablo Escobar, para Daniel, ese momento cambió por completo su vida, puesto que sigue alejado de la sociedad para prevenir cualquier tipo de señalamientos o ataques.

“Tenía tres meses de edad cuando muere. Desde un punto de vista en persecución y absoluta intimidad familiar por desconfianza hacia las otras personas. Pienso hasta el día de hoy, que estoy alejado de las personas y también hay mucha reserva y mucha precaución”.

Para Daniel, vivir en el anonimato no es algo extraño, sino una tendencia a la que se acostumbró desde que era un niño.

“Mi infancia fue alejada de una parte de la sociedad, de la cual nuestra familia intentaba protegernos. Siempre supimos comportarnos desde niños para poder protegernos también nosotros mismos. Para nadie en un secreto que en una época no podíamos decir quienes éramos y siempre vivimos de anónimos”.

Daniel indicó que, a pesar
Daniel indicó que, a pesar de los pecados de su tío abuelo, se siente orgulloso de ser un Escobar

Al reflexionar sobre su vida, Daniel Escobar afirmó que él y sus familiares se vieron obligados a formar emprendimientos y empresas, puesto que era muy difícil conseguir un empleo convencional por tener el apellido Escobar.

“Pienso que los señalamientos lo único que han generado es cada día nos superamos más como personas, volver a generar empleos a personas que trabajaron para mi tío abuelo, para mi abuelo y mi padre. Esos señalamientos me obligaron tal vez a crear empresa y hoy en día poder generar empleos y mis propios ingresos”.

Daniel reconoció que no ha sido fácil tener que vivir con los prejuicios que hace la gente por su familia; sin embargo, destacó que en todo momento se ha sentido orgulloso de su apellido.

“Esta historia siempre ha estado dividida en dos, es una historia de amores y de odios para unos. San Pablo o el Robin Hood colombiano y para otros lo que ya sabemos. Nunca evito decir que soy el sobrino de Pablo Escobar o el hijo de Nicolás Escobar, me siento totalmente orgulloso de ser parte del grupo sanguíneo Escobar”.

