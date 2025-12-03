La Suprema, ex de Blessd, confirmó relación con famoso futbolista: “Benditas sean las decisiones que me hicieron coincidir contigo”

La influencer y creadora de contenido, conocida como La Suprema, anunció su relación con el futbolista mediante fotografías en Instagram que mostraron momentos de intimidad y generaron múltiples reacciones en redes sociales - crédito @_lasupremaaa/ Instagram

La creadora de contenido La Suprema, conocida también como Nicole Rivera, confirmó el 2 de diciembre una nueva relación sentimental con el futbolista colombiano Brahian Palacios, mediante una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram.

El anuncio oficial puso fin a semanas de especulaciones que circularon en redes sociales acerca de la vida amorosa de la influencer, quien en 2025 alcanzó notoriedad mediática tras su vínculo con el cantante Blessd y los rumores sobre un posible acercamiento con el futbolista Richard Ríos.

La confirmación de la relación se produjo tras la publicación de varias imágenes en las que se observa a La Suprema y a Brahian Palacios en actitud afectiva, tomados de la mano, abrazados y besándose.

En la descripción de la publicación apareció la expresión “Y fue así…”, que sus seguidores interpretaron como el anuncio formal de pareja, a lo que la creadora de contenido complementó con el mensaje: “Benditas sean las decisiones que me hicieron coincidir contigo amor❤️“.

Brahian Palacios, de 23 años, actualmente juega en el club Al-Wasl, de los Emiratos Árabes Unidos, y tiene contrato hasta junio de 2026, fecha en la que debe regresar al Atlético Mineiro, equipo brasileño propietario de su pase.

Las primeras sospechas sobre el vínculo entre ambos surgieron cuando usuarios detectaron coincidencias en la localización de las fotos publicadas, especialmente en la ciudad de Dubái, donde reside el futbolista.

En las semanas anteriores, la presencia de La Suprema en Dubái y sus interacciones públicas con el deportista incrementaron la especulación entre seguidores y fanáticos.

Los rumores se vieron fortalecidos al circular imágenes similares en historias y publicaciones en redes sociales que mostraban a ambos en entornos coincidentes. La publicación romántica de diciembre constituye el primer reconocimiento público del vínculo por parte de alguno de los dos.

La noticia puso en movimiento una oleada de comentarios en redes sociales y motivó reacciones entre los seguidores de Nicole Rivera.

Varios usuarios expresaron comentarios de emoción y otros lanzaron indirectas hacia las exparejas de la influencer, celebrando esta nueva etapa en su vida personal. El anuncio sorprendió a la comunidad digital por la intimidad de las imágenes y por la manera en que la pareja decidió confirmar su relación tras un periodo de rumores.

La relación entre La Suprema y Brahian Palacios ejemplifica la influencia que tienen las redes sociales en la vida privada de figuras públicas y el grado de interés que generan entre los usuarios, quienes anticipan y comentan cada paso de sus referentes.

El futbolista permanecerá en los Emiratos Árabes Unidos hasta 2026, plazo tras el que podría regresar al fútbol sudamericano, mientras la creadora de contenido continúa ampliando su comunidad digital y generando atención mediática.

De Atlético Nacional a Al Wasl, la carrera internacional de Brahian Palacios en el futbol

El futbolista colombiano Brahian Palacios se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos emergentes del continente tras su paso por tres ligas de primera división en Sudamérica y Oriente Medio.

Nacido en Medellín el 24 de noviembre de 2002, Palacios se formó en las divisiones menores de Atlético Nacional y debutó profesionalmente con el conjunto antioqueño en 2021, donde sumó 56 partidos, 4 goles y 3 asistencias, y obtuvo títulos como la Copa Colombia 2021 y 2023, la Superliga Colombiana 2023 y la Liga BetPlay Apertura 2022.

En marzo de 2024, Palacios fue transferido al Atlético Mineiro de Brasil, equipo en el que firmó hasta diciembre de 2027. Durante su primera temporada disputó 26 partidos, convirtió 2 tantos y se apuntó 3 asistencias.

Además, fue parte del plantel campeón del Campeonato Mineiro en 2024 y 2025. El traspaso desde Atlético Nacional se concretó por cerca de tres millones de dólares, estableciéndose una cláusula con el 20% de los derechos deportivos a favor de la entidad colombiana.

A mitad de 2025, fue cedido al club Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos a raíz de la falta de minutos y lesiones, con una cesión por una temporada, una compensación de 400.000 dólares y opción de compra cercana a los cinco millones de dólares. En este club comparte vestuario con otros jugadores colombianos y afronta el reto de afianzarse en la liga de Medio Oriente.

Brahian Palacios también ha integrado la Selección Colombia Sub-23, participando en los Juegos Panamericanos 2023 y en el Torneo Preolímpico Sudamericano de 2024.