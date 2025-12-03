La Armada de Colombia incautó más de cuatro toneladas de cocaína en el Caribe: iban en una lancha GoFast

La Armada de Colombia incautó más de cuatro toneladas de cocaína en el Caribe - crédito Armada de Colombia

La Armada de Colombia interceptó una lancha rápida tipo Gofast con 180 pacas de cocaína, en un operativo realizado entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles en el Caribe colombiano.

El decomiso, que podría superar las cuatro toneladas de droga, fue confirmado por el contralmirante Carlos Hernando Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, en declaraciones a Blu Radio.

Se trata de uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en lo que va del año, según la información oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La operación se desarrolló a ochenta millas náuticas al noroeste del golfo de Morrosquillo, una zona identificada como corredor habitual de organizaciones narcotraficantes hacia Centroamérica.

La embarcación, equipada con cuatro motores fuera de borda, fue detectada cuando navegaba a alta velocidad. Tras varias horas de seguimiento en altamar, las unidades de superficie de la Armada consolidaron la interdicción durante la noche y la madrugada.

El decomiso de una lancha GoFast con más de cuatro toneladas de droga marca un nuevo hito en la lucha contra el tráfico ilícito, mientras continúan los procedimientos judiciales y el conteo oficial - crédito captura de pantalla / X

El contralmirante Oramas explicó a Blu Radio que la intervención se realizó sin poner en riesgo la integridad del personal.

Los tripulantes de la lancha intentaron evadir el cerco, pero las maniobras de la Armada permitieron asegurar la embarcación y su cargamento. “Es otra operación de intervención marítima que inició en la tarde de ayer y finalmente, en horas de la noche y la madrugada, se logró consolidar la interdicción a una lancha GoFast de cuatro motores fuera de borda con ciento ochenta pacas de sustancia ilegal, presumiblemente clorhidrato de cocaína”, detalló el comandante al medio mencionado.

El comandante de la Fuerza Naval del Caribe subrayó la importancia del resultado obtenido. “La interdicción fue a ochenta millas náuticas al noroeste del Golfo de Morrosquillo”, precisó Oramas en diálogo con Blu Radio. Añadió que el cargamento fue trasladado al muelle de Coveñas, donde se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes.

Aunque el pesaje oficial aún está en proceso, la Armada estima que la cantidad de droga incautada supera ampliamente las cuatro toneladas.

La reciente operación de la Armada de Colombia, que interceptó más de cuatro toneladas de droga, reconfigura el panorama de la lucha contra el narcotráfico en una de las rutas más críticas del hemisferio - crédito @FTC_TITAN_/X

“En el transcurso del mediodía o la tarde ya tendremos las cifras oficiales, una vez termine el CTI y sus actos urgentes del pesaje oficial de esta droga, pero le calculamos que sean un poco más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en otro evento del servicio”, afirmó el contralmirante Oramas al medio mencionado.

Tras el aseguramiento de la lancha y su cargamento, la embarcación fue llevada al muelle de Coveñas. Allí, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía adelantan los actos urgentes y el pesaje oficial de la droga. El proceso judicial se encuentra en curso, a la espera de la confirmación definitiva de la cantidad incautada.

La zona del Caribe colombiano, donde se realizó la operación, es utilizada frecuentemente por organizaciones criminales transnacionales para el tráfico de drogas hacia Centroamérica. En respuesta al aumento de estas actividades, la Fuerza Naval ha reforzado sus capacidades de vigilancia e interceptación nocturna, logrando varios golpes recientes contra el narcotráfico en aguas del Caribe.

La Armada mantiene su despliegue en la región, mientras se aguarda la confirmación oficial del volumen total incautado en este operativo.

Armada y Policía incautan más de tres toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano

Una operación conjunta de la Armada Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación e Interpol permitió la incautación de más de tres toneladas de cocaína y la captura de seis personas, entre ellas tres miembros activos de la Armada Nacional, en el Pacífico colombiano.

Las autoridades lograron decomisar cargamentos de droga en Ecuador y Tumaco, debilitando la logística de una organización transnacional que operaba con lanchas rápidas y alianzas con disidencias armadas - crédito prensa Armada de Colombia

El decomiso de la droga, realizado en tres acciones distintas, dos en Ecuador y una en Tumaco, Nariño, impactó directamente la logística y las finanzas de las redes criminales en la región, debilitando su capacidad operativa en una zona estratégica para el país.

Según la Armada Nacional, la organización movilizaba cocaína desde Tumaco utilizando lanchas rápidas tipo Go Fast, con destino a Centroamérica y Estados Unidos.