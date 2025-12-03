Camión con material explosivo se partió en dos en la autopista Norte en Bogotá: Indumil confirmó cuál es el material y dio malas noticias a los conductores

Un tractocamión con material explosivo Anfo se parte en dos en la autopista Norte de Bogotá, generando alarma en la zona - crédito @lavillanoticias/X

Un incidente ocurrido en la autopista Norte de Bogotá durante la madrugada del miércoles 3 de diciembre generó inquietud entre los habitantes de la zona, luego de que un tractocamión que transportaba material explosivo sufriera una avería y se partiera en dos.

Debido a la emergencia, la Industria Militar (Indumil) confirmó a través de un comunicado que la sustancia trasladada era Anfo, un explosivo industrial, y aseguró que la situación se encuentra bajo control, sin representar peligro para la población.

El hecho tuvo lugar en la calle 234, en la vía que conecta del municipio de Chía a Bogotá, cuando el vehículo, que formaba parte de una caravana oficial, presentó fallas mecánicas mientras se dirigía desde la planta de Sogamoso hacia la fábrica de Sibaté.

Según el comunicado de Indumil, el personal militar que acompañaba el convoy aplicó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, logrando estacionar el camión de manera segura y evitando cualquier tipo de lesión o daño adicional.

Indumil confirma que el incidente con el camión en Bogotá no representa peligro para la población y que la situación está bajo control - crédito Indumil

“El material transportado corresponde a ANFO, y se confina de manera importante a la ciudadanía que no se trataba de armas”, dice el comunicado de Indumil.

Indumil enfatizó que el material transportado no correspondía a armas, sino a Anfo, y subrayó que el traslado de este tipo de explosivos se realiza bajo estrictas medidas de aislamiento y seguridad, cumpliendo con los procedimientos exigidos para minimizar cualquier riesgo.

En el lugar del incidente, las autoridades establecieron un perímetro de aislamiento y procedieron al descargue del material, siguiendo los estándares de seguridad requeridos.

La totalidad del material explosivo fue transferida a otro vehículo, con el objetivo de garantizar la continuidad del transporte de manera segura.

“A esta hora se realiza el descargue del material cumpliendo con los estándares de seguridad y en un sector debidamente aislado por las autoridades. Adicionalmente, el personal de la fábrica de Sogamoso se dirige a la zona con el fin de realizar el procedimiento respectivo”, se agrega en el documento.

Además, personal especializado de la fábrica de Sogamoso se desplazó hasta la zona para supervisar y ejecutar los procedimientos correspondientes. Indumil agradeció el respaldo de la Policía Militar No. 15 del Ejército Nacional, así como la colaboración de los organismos de socorro y las autoridades locales, que permanecen en el sector para asegurar el desarrollo adecuado de la operación.

Sin embargo, según informó Néstor Morales en Blu Radio, el camión al que se trasbordarán las más de 30 toneladas de Anfo que hay en el tractocamión partido en dos en la autopista norte de Bogotá, está en camino de Tunja, Boyacá.

Según fuentes de Indumil y del Ministerio de Defensa, le confirmaron al periodista que el traslado del otro vehículo y el traspaso de la mercancía se pueden tardar entre 8 y 10 horas, lo que podría demorar el restablecimiento del tráfico por esta vía de acceso a Bogotá más o menos hasta las 3 o 4 de la tarde.

Así mismo, la entidad informó que, una vez concluido el proceso de traslado y verificación, emitirá un nuevo comunicado en el que ampliará la información sobre las circunstancias del incidente, las acciones adoptadas y el estado final de la operación, según lo señalado en el comunicado oficial de Indumil.

Autoridades recomiendan rutas alternas tras hallazgo de ANFO en vía principal

Reporte de la Secretaría de Tránsito de Bogotá por afectación del tráfico por un tractocamión de Indumil partido en dos que transportaba Anfo - crédito @BogotaTransito/X

El incidente de un tractocamión que transportaba una carga de explosivos en la autopista norte provocó una congestión vehicular de grandes proporciones, afectando a quienes se desplazan hacia la ciudad desde municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores optar por rutas alternativas, como la carrera séptima, para facilitar el ingreso a la capital y evitar el monumental trancón que se ha formado en la zona.

Debido a la alta congestión, la Secretaría de Movilidad de Bogotá publicó en sus redes sociales un reporte sobre las afectaciones del tráfico que hay en este momento sobre este corredor vial.

“A la hora tenemos una afectación considerable sobre el corredor vial de la Autopista Norte. Afectación carril número uno. Tenemos ahí vehículo de transporte de elementos del ejército. A la hora se queda varado. Ya se informa y se habla con el personal del ejército. Nos dicen que en aproximadamente dos horas estará llegando el vehículo para poder realizar el traslado de la carga. A la hora tenemos una afectación considerable sobre el corredor de la autopista norte para los vehículos que ingresan a la ciudad”, expresó una de las agentes de movilidad.

Mientras los expertos continúan supervisando la situación, las autoridades insisten en la importancia de utilizar vías alternas para evitar el sector afectado y minimizar el impacto en la movilidad.

Qué es el Anfo

El explosivo identificado es Anfo, una mezcla de nitrato de amonio y biodiesel utilizada en minería y obras civiles - crédito Indumil

El material identificado corresponde a Anfo, un agente de voladura compuesto por una mezcla de nitrato de amonio y biodiesel o hidrocarburos, que se caracteriza por su sensibilidad a la iniciación mediante un multiplicador como el Pentofex.

Este explosivo presenta poca resistencia a la humedad y no resulta adecuado para operaciones subterráneas, pero es considerado muy seguro durante su manipulación y uso.

Puede cargarse de manera manual o neumática en los barrenos y se utiliza principalmente en voladuras a campo abierto, como en la minería o en la explotación de rocas blandas o semiduras en canteras, así como en obras civiles. Además, el Anfo se emplea como explosivo de carga de columna.