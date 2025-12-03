Hija de Piedad Córdoba pidió a la senadora Paloma Valencia respeto por su mamá tras nombrarla en debate de control político: “Déjela descansar en paz”

La hija de la exsenadora pidió a Valencia abstenerse de referirse a su madre en el contexto de investigaciones sobre supuestos vínculos entre funcionarios del gobierno y grupos armados, generando tensión en el Congreso - crédito Colprensa y @natyestefa

La senadora Paloma Valencia se vio impedida de finalizar la sesión de control político que estaba dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y al titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, debido a que se levantó por falta de cuórum.

Los funcionarios habían sido convocados para responder sobre supuestos vínculos entre integrantes del gobierno de Gustavo Petro y miembros de grupos disidentes de alias Calarcá.

Al inicio de su participación como principal promotora del debate, Valencia intentó exponer las posibles conexiones entre el Gobierno actual con organizaciones delictivas. Como parte de su argumento, resaltó las visitas que realizaron Juan Fernando Petro, hermano del actual mandatario, y la fallecida senadora Piedad Córdoba a distintas prisiones colombianas en el periodo previo a las elecciones de 2022.

Como respuesta a las declaraciones de Valencia en el debate de control político, Natalia Castro Córdoba, hija de Piedad Córdoba, le solicitó públicamente a la senadora que mantuviera el respeto hacia su madre luego de ser mencionada en la sesión. “Déjela descansar en paz”, expresó Castro Córdoba.

