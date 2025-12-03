Exdirectora del Dapre denunció que atacaron su hogar y parece que todo tiene tintes de conspiración tras su salida del Gobierno de Petro

En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

La saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y secretaria general de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, rompió el silencio tras su sorpresiva salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que solicitó su renuncia al cargo. En un mensaje público a través de un video de aproximadamente seis minutos, la ahora ex alta funcionaria denunció una serie de hechos que, según ella, atentan contra su seguridad y la de su familia.

Rodríguez, que fue una de las funcionarias más cercanas al mandatario hasta su destitución, detalló un incidente ocurrido el viernes 21 de noviembre, que calificó como un acto de intimidación. Según su relato, su vivienda fue objeto de un violento allanamiento por parte de un grupo de hombres que, según ella, no actuaban como delincuentes comunes.

“Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general de la Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”, inició su declaración, al marcar el tono de gravedad y preocupación por lo sucedido.

Angie Rodríguez, quien hasta hace poco fue directora del Dapre, denunció un allanamiento a su hogar, ocurrido el 21 de noviembre, a manos de cinco hombres - crédito Presidencia

De acuerdo con Rodríguez, cinco hombres vestidos de civil y organizados ingresaron a su casa en el barrio Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, de Bogotá, a las dos de la mañana. La funcionaria afirmó que los individuos accedieron por la terraza del tercer piso y permanecieron dentro de su hogar hasta las 03:17 de la madrugada, según lo registrado en las cámaras de seguridad.

Rodríguez apunta a un ataque premeditado contra su familia

La exdirectora no dudó en señalar que este ataque no correspondía a un hecho de delincuencia común. “Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, explicó. La ex alta funcionaria añadió que los intrusos demostraron conocer detalles específicos de la ubicación de circuitos de seguridad y de sus pertenencias personales, lo cual, en su opinión, revela un nivel de planificación profesional.

Rodríguez indicó que durante el tiempo en que los hombres permanecieron en su vivienda, no se llevaron objetos valiosos, salvo una bolsa azul con documentos personales, lo que, según ella, podría ser utilizado para realizar nuevos montajes en su contra; sin embargo, lo que más le preocupó fue que los atacantes, al parecer, buscaron específicamente objetos vinculados a su trabajo en el Gobierno.

Tras su salida sorpresiva del Gobierno, Angie Rodríguez reveló que detrás de su remoción había una campaña organizada en su contra - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Otro aspecto que destacó Rodríguez fue el hecho de que los intrusos se llevaron las monedas de dos alcancías de su hijo, las cuales estaban marcadas con su nombre.

“Lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido”, afirmó, al señalar que este acto configuraba una amenaza directa contra su hijo, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de sacarlo del país. “Hoy lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”, añadió.

Angie Rodríguez asegura que los ataques buscan debilitar su imagen

La exdirectora del Dapre también se refirió a las posibles motivaciones detrás de este ataque, asegurando que hay indicios de que fue parte de una campaña organizada para sacarla del cargo: “Estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he venido realizando día a día en pro de garantizar el bienestar social de las y los colombianos”.

En su video, Rodríguez hizo un llamado a las autoridades competentes, pidiendo que se esclarezca lo sucedido y se determinen responsabilidades.

Aseguró también que la denuncia ya había sido radicada ante la Fiscalía General de la Nación, con el número de noticia criminal correspondiente, y que los hechos eran conocidos por la Sijín.

Angie Rodríguez denunció que su hogar fue atacado de manera organizada, pero aseguró que este hecho no la intimidaría, pese a su salida de la Casa de Nariño como mano derecha del presidente Petro - crédito Presidencia

“Quiero agradecer a los diferentes sectores políticos, judiciales, medios de comunicación y en general, muchas personas del pueblo que me han manifestado su solidaridad en estos momentos tan difíciles”, dijo, antes de reafirmar su compromiso con el jefe de Gustavo Petro.

“Reitero mi compromiso, agradecimiento y lealtad con el presidente de la República, Gustavo Petro. Y agradezco y reitero mi compromiso con el pueblo colombiano”, aseveró durante su intervención en el videclip..

A lo largo de su intervención, Rodríguez dejó claro que los hechos ocurridos no la desanimarán. “Saldremos más fuertes porque yo soy una mujer hecha a pulso, como la mayoría de los colombianos, y yo no tengo nada que esconder”, concluyó.

En sus últimas palabras, citó el Salmo 4, un mensaje que subrayó como su fuente de fortaleza: “‘En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir confiada’”.

La saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, reveló el ataque que hubo en su vivienda como una advertencia de una inminente salida del Gobierno nacional - crédito Andrea Puentes/Presidencia

De esta manera, la salida de Angie Rodríguez del Gobierno se produce en un momento de tensiones políticas dentro de la administración de Gustavo Petro, y su pronunciamiento añade más incertidumbre sobre las razones detrás de su remoción.