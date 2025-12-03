‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

La serie se enfoca en la relación de un joven escritor que tiene contacto con un asesino antes de que este mate a 29 personas en un restaurante - crédito Netflix

En los últimos años, las producciones sobre crimen, misterio o thrillers psicológico han tenido gran acogida en el público general, esto ha hecho que las plataformas se interesen en contar historias basadas en hechos reales de diferentes partes del mundo.

De esa forma, Netflix presentará el 4 de diciembre Estado de fuga 1986, una miniserie protagonizada por Andrés Parra, en la que se cuenta desde un panorama inédito lo registrado en la masacre de Pozzetto en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para entender el contexto de la trama, cabe recordar que se basa en lo registrado el 4 de diciembre de 1986 en un restaurante bogotano en el que el exmilitar Campo Elías Delgado Morales asesinó a 29 personas.

Debido a temas legales, en la serie el protagonista es llamado Jeremías Salgado (Andrés Parra), un veterano de guerra que tiene su mente aún en el conflicto que vivió, lo que llama la atención del escritor Camilo León (José Restrepo) que se involucra en la vida del sujeto que días más tarde perpetrará una masacre

Infobae Colombia habló con actores que participaron de la producción

La serie será protagonizada por Andrés Parra - crédito Netflix

En diálogo con Infobae Colombia, Silvio Plaza, que interpretó al padre Parra, que vive en la mente del protagonista, y Javier Rodríguez, que actuó como el jefe de meseros del restaurante en el que se registró la masacre, entregaron su postura sobre la producción que se estrenará en la fecha que se cumplen 40 años desde el hecho que sigue impactando a la capital de Colombia.

En primer lugar, Rodríguez recordó que él era un niño cuando se registró la masacre, haciendo que hubiera sido extraño tener que revivir ese hecho en la actualidad.

“Yo ya estoy muy cerca de los 50, cuando ocurrió esto, tenía once años y conozco esto desde que ocurrió, por el libro, por la película. Es una historia que cambió la historia de los bogotanos en dos. Recuerdo que estábamos en casa cuando todo mundo empezó a hablar, todos viendo la televisión con las imágenes crudas, porque en ese momento no había tanta censura como ahora”.

De la misma forma, narró las sensaciones que tuvo luego de terminar la producción, en la que se exploran los aspectos más personales de un asesino serial.

“Desde la parte actoral fue maravilloso, pero no deja de ser fuerte, triste, es contar una historia que es una realidad, algo que nunca se había visto en el país. A nivel mundial, un asesino de estas características, es algo que no se había visto y fue duro”,

Por último, afirmó que la serie tendrá un enfoque especial en todos los detalles, por lo que invitó a todas las personas a no perderse el estreno del audiovisual.

“La producción fue maravillosa, cuando trabajas para plataformas, la producción es ejemplar, lo único malo es que cuando uno prueba eso, quiere que todo sea igual. Se cuidan todos los detalles y eso es bonito. Estoy orgulloso de haber estado en este proyecto. Por eso quiero invitarlos a todos para que no se la pierdan, las actuaciones son magníficas, todo el elenco entregó todo el amor y seriedad”.

Rodríguez interpretó al jefe de meseros del restaurante en el que se registró la masacre - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, Silvio Plaza reveló que tenía un interés previo por la historia que se registró en Bogotá y habló del orgullo que siente por poder haber participado de la producción.

“Conocía la historia, siempre me ha causado curiosidad saber el trasfondo, que en esta serie se muestra más. He tenido la oportunidad de abordar otros hechos históricos de Colombia y me parece algo chévere. Si uno es partícipe de contar esas historias, poner un grano de arena, también para explicar que fue lo que paso, me parece maravilloso”.

Plaza descartó que la serie sea una apología al delito o que con ella se limpie la imagen del asesino, si no que se trata de una forma de contar aspectos inéditos o pocos conocidos de la historia.

“Es de las producciones más grandes en las que he estado, tenían que cuidar muchas cosas y lo hicieron, fue algo tan fuerte que la gente siempre ha querido saber el detrás, por qué una persona causa eso. Creo que lo van a tomar bien, no es una apología al asesino. Parra es Parra, es un sello de calidad único, solo por eso no se pueden perder el estreno”.

El actor afirmó que la masacre de Pozzetto le había interesado debido a la gravedad de lo registrado - crédito Suministrada a Infobae Colombia