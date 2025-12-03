Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

En diálogo con Infobae Colombia, Silvio Plaza y Javier Rodríguez hablaron sobre sus roles en la serie que aborda la masacre de Pozzetto

Guardar
La serie se enfoca en
La serie se enfoca en la relación de un joven escritor que tiene contacto con un asesino antes de que este mate a 29 personas en un restaurante - crédito Netflix

En los últimos años, las producciones sobre crimen, misterio o thrillers psicológico han tenido gran acogida en el público general, esto ha hecho que las plataformas se interesen en contar historias basadas en hechos reales de diferentes partes del mundo.

De esa forma, Netflix presentará el 4 de diciembre Estado de fuga 1986, una miniserie protagonizada por Andrés Parra, en la que se cuenta desde un panorama inédito lo registrado en la masacre de Pozzetto en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para entender el contexto de la trama, cabe recordar que se basa en lo registrado el 4 de diciembre de 1986 en un restaurante bogotano en el que el exmilitar Campo Elías Delgado Morales asesinó a 29 personas.

Debido a temas legales, en la serie el protagonista es llamado Jeremías Salgado (Andrés Parra), un veterano de guerra que tiene su mente aún en el conflicto que vivió, lo que llama la atención del escritor Camilo León (José Restrepo) que se involucra en la vida del sujeto que días más tarde perpetrará una masacre

Infobae Colombia habló con actores que participaron de la producción

La serie será protagonizada por
La serie será protagonizada por Andrés Parra - crédito Netflix

En diálogo con Infobae Colombia, Silvio Plaza, que interpretó al padre Parra, que vive en la mente del protagonista, y Javier Rodríguez, que actuó como el jefe de meseros del restaurante en el que se registró la masacre, entregaron su postura sobre la producción que se estrenará en la fecha que se cumplen 40 años desde el hecho que sigue impactando a la capital de Colombia.

En primer lugar, Rodríguez recordó que él era un niño cuando se registró la masacre, haciendo que hubiera sido extraño tener que revivir ese hecho en la actualidad.

“Yo ya estoy muy cerca de los 50, cuando ocurrió esto, tenía once años y conozco esto desde que ocurrió, por el libro, por la película. Es una historia que cambió la historia de los bogotanos en dos. Recuerdo que estábamos en casa cuando todo mundo empezó a hablar, todos viendo la televisión con las imágenes crudas, porque en ese momento no había tanta censura como ahora”.

De la misma forma, narró las sensaciones que tuvo luego de terminar la producción, en la que se exploran los aspectos más personales de un asesino serial.

“Desde la parte actoral fue maravilloso, pero no deja de ser fuerte, triste, es contar una historia que es una realidad, algo que nunca se había visto en el país. A nivel mundial, un asesino de estas características, es algo que no se había visto y fue duro”,

Por último, afirmó que la serie tendrá un enfoque especial en todos los detalles, por lo que invitó a todas las personas a no perderse el estreno del audiovisual.

“La producción fue maravillosa, cuando trabajas para plataformas, la producción es ejemplar, lo único malo es que cuando uno prueba eso, quiere que todo sea igual. Se cuidan todos los detalles y eso es bonito. Estoy orgulloso de haber estado en este proyecto. Por eso quiero invitarlos a todos para que no se la pierdan, las actuaciones son magníficas, todo el elenco entregó todo el amor y seriedad”.

Rodríguez interpretó al jefe de
Rodríguez interpretó al jefe de meseros del restaurante en el que se registró la masacre - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, Silvio Plaza reveló que tenía un interés previo por la historia que se registró en Bogotá y habló del orgullo que siente por poder haber participado de la producción.

Conocía la historia, siempre me ha causado curiosidad saber el trasfondo, que en esta serie se muestra más. He tenido la oportunidad de abordar otros hechos históricos de Colombia y me parece algo chévere. Si uno es partícipe de contar esas historias, poner un grano de arena, también para explicar que fue lo que paso, me parece maravilloso”.

Plaza descartó que la serie sea una apología al delito o que con ella se limpie la imagen del asesino, si no que se trata de una forma de contar aspectos inéditos o pocos conocidos de la historia.

“Es de las producciones más grandes en las que he estado, tenían que cuidar muchas cosas y lo hicieron, fue algo tan fuerte que la gente siempre ha querido saber el detrás, por qué una persona causa eso. Creo que lo van a tomar bien, no es una apología al asesino. Parra es Parra, es un sello de calidad único, solo por eso no se pueden perder el estreno”.

El actor afirmó que la
El actor afirmó que la masacre de Pozzetto le había interesado debido a la gravedad de lo registrado - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Temas Relacionados

Estado de fuga 1986NetflixAndres ParraMasacre de PozzettoJavier RestrepoSilvio PlazaEntrevistaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Luis Díaz tuvo un flojo partido, pero Bayern Múnich avanzó en la Copa de Alemania: superó por 3-2 a Unión Berlín

El colombiano fue titular todo el encuentro en la capital alemana, donde los bávaros sacaron adelante un partido que se complicó en el segundo tiempo por dos penales del local

Luis Díaz tuvo un flojo

Mujer denunció uso excesivo de pólvora en su barrio y minutos después un volador le causó quemaduras

El artefacto ingresó a la vivienda de la afectada y le ocasionó graves lesiones en su cuerpo

Mujer denunció uso excesivo de

Procurador explicó por qué no se ha ejecutado la suspensión de Juan Miguel Huertas; comandante del Ejército también se pronunció

Gregorio Eljach dijo que la orden debe pasar por varias instancias legales y revisión del Gobierno antes de cumplirse, lo que ha generado demoras en la aplicación de la medida disciplinaria

Procurador explicó por qué no

Piden “muerte política” para David Racero por asignar tareas en un fruver a miembros de su UTL: Ministerio Público se opuso

En una audiencia de pérdida de investidura, los demandantes aseguraron que está probado el hecho de que el congresista incurrió en una “indebida destinación de dineros públicos”

Piden “muerte política” para David
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Deportes

Representante de Franco Armani descartó

Representante de Franco Armani descartó un posible regreso a Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Luis Díaz tuvo un flojo partido, pero Bayern Múnich avanzó en la Copa de Alemania: superó por 3-2 a Unión Berlín

Estas serían las fechas para las finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: se entregarían dos títulos en tres días

Campeón del mundo con Alemania armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados