Entre lágrimas, amigo de Jean Claude Bossard lo recuerda con cariño: “No había una sola persona que no lo quisiera”

La noticia del asesinato de Jean Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años, dejó una profunda tristeza entre los que compartieron su vida con él. El dolor se intensifica en sus allegados al recordar que el viernes 5 de diciembre habría celebrado su cumpleaños y ahora será el día en que será despedido por sus seres queridos.

La tragedia ocurrió el 2 de diciembre, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta naranja intentaron robarle y acabaron con su vida al dispararle en repetidas ocasiones, un hecho que fue rechazado entre los habitantes de la capital y su círculo más cercano.

En diálogo con la periodista Nicoll Buitrago de Noticias Caracol, Juan José, uno de los amigos más cercanos de Jean Claude, recordó la personalidad y el legado del, que consideraba “el amigo de todos”.

El joven cercano a la víctima, lo describió como una persona sociable, capaz de entablar amistad con cualquiera: “No había una sola persona que no quisiera a Jean Claude”, afirmó, reiterando la facilidad con la que su amigo creaba lazos de confianza y cercanía.

La amistad entre el joven entrevistado y el fallecido surgió hace aproximadamente dos años, unida por la pasión compartida por el motociclismo. Juan José relató que Jean Claude se integró espontáneamente al grupo de amigos que solía reunirse para lavar sus motos, y desde entonces se forjó una relación que definió como “de esas amistades que aparecen una vez en la vida y nunca se van”.

Este vínculo se fortaleció a través de la afición por los deportes, una constante en la vida de Jean Claude, que, aunque era administrador de empresas, dedicaba gran parte de su tiempo a las motos, una pasión inculcada por su familia y, en especial, por su padre.

Juan José recordó que, pese al corto tiempo que llevaban conociéndose, Jean Claude se convirtió en un referente y un apoyo incondicional para el grupo: “Tuvimos la fortuna de correr con él y de ser sus aprendices”, expresó, destacando el papel que desempeñó su amigo.

Uno de los rasgos más distintivos de Jean Claude era su actitud positiva y su capacidad para alegrar a quienes lo rodeaban. Juan José compartió una anécdota reciente durante una carrera, en la que su amigo se extravió, y el grupo bromeó diciendo que seguramente estaba saludando a los “10.000 amigos que tenía”. Para su amigo, la esencia de Jean Claude era “hacer amigos, estar feliz, estar muertos de la risa”.

La última conversación que tuvieron

Juan José se encontraba a punto de iniciar un nuevo empleo y recordó que hablaron sobre la importancia de la fuerza para seguir adelante y la emoción de enfrentar retos. Así que por la cercanía que tenían, el impacto de la noticia fue devastador para él.

El joven relató al medio el momento en que recibió la llamada de lo ocurrido: “Mi mejor amigo me llama, sabiendo que era mi primer día de trabajo, y me dice que salga y me siente, que tenía algo que contarme”.

Al principio pensó que se trataba de una broma, pero la insistencia lo hizo comprender la gravedad de la situación. “Simplemente fue un shock impresionante”, dijo, y añadió: “Me derrumbó”.

Finalmente, confesó que aún le cuesta asimilar la pérdida: “Creo que hasta el día de hoy sigo sin entenderlo, sigo creyendo que en cualquier momento nos van a decir que es un error”.

Entre lágrimas, Juan José compartió una reflexión sobre el dolor de la familia de Jean Claude y la incertidumbre ante la posibilidad de que no se haga justicia: “La vida no está hecha para que un padre tenga que enterrar a un hijo”, aseguró.

Asimismo, lamentó que uno de los implicados en el crimen sea menor de edad y se refirió al anuncio oficial sobre que la policía ya tenía conocimiento de la banda delincuencial que operaba en la zona: “Nos han defraudado permitiendo que a Jean le quitaran la vida, siendo la persona con más vida que yo conocía”.

El joven también compartió su sentir sobre lo ocurrido: “Yo amo a Colombia, volví después de vivir en el extranjero. Planeo no tener que irme otra vez, y me parte el corazón tener que planteármelo otra vez”. Además, recordó que Jean Claude era un enamorado de Colombia: “Se disfrutó todos los minutos de su vida y el mensaje que dejó fue ese”.