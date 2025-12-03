Colombia

“En tiempo récord”: la operación nacional aérea quedó restablecida en su totalidad tras crisis global de los A320

El proceso de actualización de los aviones finalizó con éxito, lo que permitió reubicar rápidamente a más de 42.000 pasajeros afectados y restablecer la normalidad de los vuelos

Guardar
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que se habían reubicado al 95% de los pasajeros afectados, superando las expectativas iniciales - crédito @maferojas/X

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, confirmó hoy que la operación aérea en el país ya se encuentra completamente normalizada, superando incluso las expectativas iniciales. La crisis ocasionada por una alerta emitida por Airbus, que afectó a las flotas de aeronaves A320 de varias aerolíneas internacionales, fue resuelta de forma exitosa con la reubicación y reacomodación del 100% de los pasajeros afectados.

Durante una declaración en video, la ministra detalló cómo la situación que comenzó con una actualización de software en los aviones A320 debido a un posible riesgo de interferencia en los controles de vuelo, se resolvió en un tiempo récord.

El incidente, que obligó a las aerolíneas a mantener en tierra una parte significativa de la flota de A320 debido a la actualización del software, había generado un caos en las operaciones tanto nacionales como internacionales, con más de 42.000 pasajeros afectados.

Muchos vuelos en Colombia fueron
Muchos vuelos en Colombia fueron cancelados debido a una actualización en el software de las aeronaves A320, lo que terminó por afectar a más de 42.000 pasajeros - crédito Canva

La alerta de Airbus estaba relacionada con la exposición a radiación solar intensa podía interferir con los sistemas críticos de vuelo, lo que obligó a una actualización urgente de las aeronaves. Esto impactó a las aerolíneas no solo en Colombia, sino a nivel mundial, pero el trabajo conjunto permitió que las operaciones se normalizaran rápidamente.

Según lo informado por el Ministerio de Transporte, las aerolíneas colombianas y las autoridades de aviación civil, con la colaboración de Airbus, habían logrado actualizar 106 aeronaves para el 1 de noviembre, mientras que otros aviones fueron reprogramados para ser actualizados en durante el 2 de noviembre. Al final del día, el país había logrado superar el 95% de la normalización y, finalmente, se alcanzó el 100%.

“Hoy Colombia tiene una gran noticia y es que la operación aérea ya se encuentra completamente normalizada. En esta contingencia que se presentó con los Airbus, podemos decir que ya los ciento treinta aviones tienen actualizado el software y, en cuanto a la reacomodación de los pasajeros, hemos llegado al 95%. Las personas que todavía falten van a tener una alternativa concreta, muy similar a su vuelo original”, añadió la ministra Rojas, unas horas antes de llegar a la totalidad del proceso.

La alerta global de Airbus
La alerta global de Airbus que afectó a las aeronaves A320 fue atendida rápidamente - crédito Europa Press

Avianca concluyó el parte de tranquilidad al señalar que se había restablecido los vuelos y reacomodados a los pasajeros afectados

La aerolínea Avianca informó que se completó con éxito la actualización del software en su flota A320, proceso que afectó a 128 aeronaves de la compañía, al cumplir con la directriz emitida por Airbus. La aerolínea destacó que, tras un esfuerzo ininterrumpido y coordinado, logró el 100% en la reubicación de los pasajeros afectados por las cancelaciones y cambios en los vuelos.

Avianca explicó que, desde que se anunció la actualización del software en los aviones A320 debido a una directriz global de Airbus, un equipo de más de 2.500 técnicos especializados trabajó sin descanso en la actualización de la flota afectada. El proceso se priorizó siempre bajo los más altos estándares de seguridad y con el objetivo de minimizar el impacto en la operación.

“Este esfuerzo se llevó a cabo de manera coordinada y en un tiempo récord, lo que nos permitió superar las expectativas y llegar al 100% de la reubicación de los pasajeros”, añadió la aerolínea.

Avianca completó la actualización del
Avianca completó la actualización del software en su flota A320, cumpliendo con los estándares de seguridad de Airbus - crédito @avianca/X

“A pesar de los contratiempos, nuestro equipo de trabajo ha hecho todo lo posible para reducir al máximo el impacto en nuestros clientes”, señaló la compañía. “Los pasajeros afectados han tenido acceso a opciones de reubicación, sin ningún costo, y hemos trabajado para asegurar que todos los vuelos sean reprogramados de acuerdo a sus necesidades”, señaló.

Adicionalmente, Avianca informó que ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde Bogotá, lo que permitirá a los pasajeros planificar sus viajes con confianza, especialmente en una temporada alta como la de diciembre.

La aerolínea también agradeció a sus clientes por su paciencia y comprensión durante esta crisis, que fue de fuerza mayor y afectó a la industria aeronáutica de manera global.

