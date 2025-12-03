En medio de su pelea con Armando Benedetti, exsecretario de Transparencia de Juan Manuel Santos anunció que será candidato a la Cámara

Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia - crédito @camiloencisov/Instagram

Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se postuló como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el partido Dignidad y Compromiso.

El anuncio lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, subrayando su experiencia en más de cuarenta países y su compromiso con la integridad pública, enfatizando en que cuenta con dos décadas a la lucha contra la corrupción en Colombia y en el extranjero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me lanzo a la Cámara de Representantes por Bogotá y les ofrezco mis veinte años de experiencia trabajando en más de cuarenta países por la lucha anticorrupción. Es trágico creer que somos uno de los países más corruptos, pero más desgarrador creer que no podemos hacer nada. ¿Te sumas?”, declaró el exfuncionario.

Además, el candidato recordó su historial en la denuncia de casos de corrupción, como el exsenador Mario Castaño del Partido Liberal, Eduardo Pulgar del Partido de la U, Oneida Pinto de Cambio Radical, así como a alcaldes y políticos vinculados a Yahir Acuña en los departamentos de Sucre y Córdoba.

“También a exgobernadores corruptos del Cauca, Chocó, La Guajira y muchísimos más. Mis denuncias le han salvado a Colombia más de 200.000 millones de pesos”, recalcó.

Enciso también abordó una de sus denuncias más recientes, relacionada con 200 millones de pesos que el Fondo Nacional del Ahorro no desembolsará al ministro del Interior, Armando Benedetti. Según explicó, muchos de estos casos quedan impunes debido a la infiltración y captura de las instituciones estatales por parte de redes corruptas.

“Por desgracia muchos de esos casos quedan en la impunidad por cuenta de la infiltración y la captura del Estado por parte de los corruptos que logran apoderarse de las instituciones que deberían defender. Y más triste aún, la corrupción ahora nos parece normal”, sostuvo.