Daniel Briceño y Roy Barreras se enfrentaron por invitación a Miguel Uribe Londoño a aspirar al Senado: “Todos sabíamos que era lagarto”

Luego de que el Centro Democrático excluyera a Miguel Uribe Londoño de la competencia interna para la candidatura presidencial, Roy Barreras buscó sacar partido de ese escenario y propuso al exaspirante integrar la lista de su movimiento al Senado.

La maniobra de Roy Barreras suscitó múltiples críticas y respuestas en el ámbito político.

Entre quienes se mostraron opositores a la invitación, se destacó Daniel Briceño, aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, que lanzó una dura observación.

“Ahora sabemos que también es chulo”, expresó Briceño.

Barreras, lejos de guardar silencio, replicó directamente a este comentario en la red social X.

Barreras utilizó su cuenta en la red social X para explicar el motivo de su invitación a Miguel Uribe Londoño.

Señaló que, tras la salida del exprecandidato del Centro Democrático, buscó tender un puente de reconciliación y ofrecerle la oportunidad de ocupar el escaño que en su momento perteneció a su hijo, el fallecido senador Miguel Uribe Turbay.

Con esta propuesta, Barreras resaltó la intención de enviar un mensaje de unión y fortaleza al país.

“Ante la expulsión de @migueluribel padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, le extiendo una invitación respetuosa a ocupar el espacio que su hijo en el Senado de la república por la lista de #NuestraFuerza que este gesto sea un mensaje de unidad y fortaleza para Colombia”, comentó el político colombiano.

El mensaje de Roy Barreras provocó una reacción inmediata de Daniel Briceño, quien recientemente renunció a su cargo como concejal de Bogotá para aspirar al Congreso de la República.

A través de la misma plataforma, Briceño lanzó una crítica directa a Barreras, cuestionando su integridad política y apuntando a la naturaleza de su invitación a Uribe Londoño.

“Todos sabíamos que el Dr. Roy era lagarto pero nos acabamos de enterar que también es chulo”, contestó el opositor al Gobierno de Gustavo Petro.

Roy Barreras decidió no dejar sin respuesta el comentario de Daniel Briceño, eligiendo responderle públicamente desde X. En su réplica, Barreras cuestionó el tono y el trasfondo de las palabras de Briceño, sugiriendo que reflejan una postura superficial propia del activismo partidista, y añadió una reflexión sobre la ironía y la capacidad de autocrítica.

“Hombre Daniel, tu calificativo es apenas propio de tu activismo político, la ironía es un espejo intelectual en el que no todos se reconocen, ineludiblemente es tu caso”, contestó el precandidato presidencial.

La invitación realizada por Roy Barreras a Miguel Uribe Londoño tuvo lugar tras confirmarse oficialmente su salida del proceso interno del Centro Democrático para definir candidatura presidencial. Fue el 1 de diciembre cuando el partido comunicó, a través de una declaración institucional, que el exprecandidato quedaba excluido de esta contienda. Este anuncio se produjo en un contexto donde el sondeo de la firma Invamer ubicaba a Uribe Londoño en la cuarta preferencia electoral, aunque sin liderar el listado de los aspirantes.

Desde la organización política explicaron que la exclusión se originó luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibiera observaciones por parte de Abelardo de la Espriella—aspirante que figuraba segundo en las encuestas más actuales—relacionadas con una presunta intención de renuncia por parte de Uribe Londoño.

Después de que el Centro Democrático anunciara que Miguel Uribe Londoño quedaba fuera de la competencia por la candidatura presidencial, el afectado intervino rápidamente y pidió al partido que reconsiderara la información divulgada. Uribe Londoño solicitó que se corrigiera lo que, a su juicio, era una comunicación errónea sobre su situación interna.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso”, afirmó el exprecandidato por medio de un video.

Y a lo anterior Uribe Londoño agregó: “He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”.