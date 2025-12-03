Daddy Yankee grabó a sujetos lanzando pólvora durante la alborada en Medellín y ahora las autoridades los buscan: “Se le aplicaría la multa”

El cantante puertorriqueño mostró en sus redes a un grupo de personas que lanzaban pólvora desde un balcón - crédito TikTok

La reacción de las autoridades locales en Medellín se ha intensificado tras la publicación de un video difundido por Daddy Yankee en sus redes sociales, en el que se observan fuegos artificiales celebrando la llegada de diciembre.

El registro audiovisual, grabado desde un piso alto de un edificio con vista panorámica de la ciudad, muestra la quema de juegos pirotécnicos durante la tradicional alborada, una costumbre que marca el comienzo de la temporada navideña en la capital antioqueña.

El propio Daddy Yankee relató su experiencia en la festividad, mencionando por medio de sus plataformas digitales: “Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonríele a la vida”, mientras compartía imágenes de la celebración.

Esta grabación no solo capturaba el espectáculo, sino también una conducta que la Policía Metropolitana de Medellín ha calificado de irregular y peligrosa: la activación de artefactos pirotécnicos por personas no autorizadas.

El artista compartió el video con la siguiente descripción: "Mi primera Alborada en Medallo. Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonríele a la vida" - crédito @daddyyankee / TikTok

A raíz de la circulación del video, las autoridades han iniciado una investigación para dar con la identidad de quienes protagonizaron la manipulación de pólvora en ese edificio durante la noche de la alborada.

La Policía confirmó que esta práctica está restringida a personal especializado e indicó que los infractores se exponen a medidas sancionatorias por violar la normativa vigente.

Una fuente policial consultada por el diario El Tiempo precisó que, de ser encontradas las personas que aparecen desde el balcón lanzando grandes cantidades de artefactos pirotécnicos, acarrearán con sanciones monetarias elevadas, además de una investigación para determinar el origen de los fuegos artificiales.

“La norma en Colombia establece lo que se aplica un comparendo por la quema y manipulación por no expertos, en este caso se le aplicaría la multa a quienes lo estaban realizando desde dicho edificio”, señaló la fuente.

Hasta el momento, los responsables no han sido identificados, aunque las investigaciones siguen en curso y la imposición de multas está en consideración conforme avancen las averiguaciones.

La difusión del video del cantante puertorriqueño en Tiktok ha puesto en evidencia el desafío de controlar el uso de pólvora no autorizada en celebraciones masivas, justo cuando las autoridades redoblan esfuerzos para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en estas fechas.

Entretanto, la llegada de diciembre en Medellín estuvo marcado por el registro de siete personas lesionadas por pólvora durante la emblemática alborada, según reportes oficiales de salud.

Este balance inicial reveló que tres de los afectados son menores de edad, con incidentes distribuidos en los barrios Buenos Aires, Guayabal, Robledo y el corregimiento de San Cristóbal.

Rita Almanza, líder de epidemiología de la ciudad, puntualizó que en el caso de los menores destaca un adolescente de 17 años en San Cristóbal, quien sufrió quemaduras de tercer grado en áreas sensibles como el cuello, el tronco y el rostro. La situación ameritó la hospitalización de tres de los lesionados.

La comparativa con el año anterior muestra un descenso: en la alborada del 1 de diciembre de 2024 se contabilizaron once lesionados por el uso de pólvora, frente a los siete casos de este año.

Almanza explicó a La FM que este descenso representa un avance, aunque siguen preocupando los episodios relacionados con el acceso y la manipulación de elementos pirotécnicos por parte de menores.

Las autoridades municipales recalcaron que, de manera periódica, Antioquia encabeza las cifras de lesionados por pólvora en el país, con sesenta y ocho casos reportados en el último año.

Uno de los llamados reiterativos que realizan a la ciudadanía, especialmente a los padres de familia, es impedir que los menores intervengan o presencien la quema de pólvora durante la temporada decembrina: “Hay que evitar que los niños manipulen o incluso asistan a estos eventos”, enfatizó la vocera de epidemiología.

El balance de la alborada, aunque inferior al de años previos, mantiene la alerta encendida y obliga a un seguimiento estrecho durante las festividades, periodo en el que suele repuntar el uso de pirotecnia y, con ello, el riesgo de lesiones por quemaduras.