Cuándo los hijos pierden la pensión tras la muerte de sus padres y en qué situaciones pueden conservarla

Familiares entregan la documentación requerida en una entidad de pensiones para solicitar el beneficio tras el fallecimiento de un ser querido - crédito Freepik

Al morir un pensionado en Colombia surge el proceso de definir quiénes pueden recibir los pagos de pensión que él percibía.

La legislación colombiana establece una serie de requisitos estrictos tanto para los beneficiarios como para la documentación necesaria al tramitar este derecho.

El acceso a estos fondos no es automático para los hijos y, en algunos casos, se niega por disposiciones legales específicas.

De acuerdo con la normativa, la pensión de sobrevivencia puede pasar a la esposa o compañera permanente del fallecido, quien adquiere el derecho a recibir hasta el 50% de la mesada.

Ser el hijo del pensionado fallecido no lo hace acreedor automático a la pensión de sobreviviente - crédito Freepik y Pixabay / Composición

El resto, es decir, la mitad faltante, se distribuye en partes iguales entre los hijos que el pensionado reconoció oficialmente.

Los padres o hermanos del pensionado solo ingresan como beneficiarios en circunstancias particulares, siempre sujetas a requisitos fijados por la ley.

Existen condiciones precisas que restringen a ciertos hijos el acceso a la pensión.

El Ministerio de Justicia de Colombia puntualiza que pueden recibir este beneficio los hijos menores de 18 años o quienes, hasta los 25 años, acreditan estudios.

La ley impide que los hijos mayores de 25 años reciban la pensión, salvo si demuestran dependencia económica por una discapacidad física o mental que les imposibilite trabajar.

Esta excepción está consignada en documentos oficiales del ministerio y ha sido reiterada por la autoridad pensional.

Así las cosas, los herederos deben cumplir con los criterios mencionados para validar el derecho a la pensión, sin excepciones ni interpretaciones alternativas.

Entre los documentos exigidos para reclamar la pensión del fallecido, Colpensiones y los fondos privados recalcan que es obligatorio entregar tanto información personal del titular fallecido como del solicitante. La lista comprende:

Documentos del afiliado fallecido

Copia del documento de identidad.

Registro civil de defunción.

Certificado de defunción.

Historia laboral o certificado de pensión.

Documentos del tercero que solicita la pensión

Copia del documento de identidad ampliada al 150%.

Formulario de solicitud de pensión por sobrevivencia completado.

Si la solicitud la realiza un apoderado, se debe anexar el poder respectivo junto a la tarjeta profesional del abogado.

Documentos necesarios para solicitar la pensión de sobreviviente en manos de usuarios en una oficina de atención - crédito Pexels

Según el caso, podrán exigirse documentos adicionales como certificados o cartas específicas, dependiendo de la complejidad de cada situación. Los solicitantes deben esperar a que la entidad revise la documentación antes de emitir una respuesta definitiva.

En lo referente a los procedimientos, existen plazos y mecanismos definidos, los cuales dependen tanto del fondo al que pertenecía el pensionado como del volumen de solicitudes procesadas.

Cada entidad informará a través de sus canales oficiales sobre el avance del trámite y el resultado de la solicitud. Los herederos quedan sujetos a la verificación de los criterios legales y a la evidencia documental aportada.

El acceso a la pensión de sobrevivencia obedece a los lineamientos de la ley colombiana, la cual delimita con precisión los supuestos de exclusión y otorga garantías solo bajo circunstancias reguladas.

Pensión puede quedar a cuidadores

La Corte Constitucional de Colombia reconoció el derecho de heredar la pensión de sobreviviente a cuidadores que demuestren dependencia económica y dedicación al cuidado, aunque no exista vínculo conyugal ni parental directo.

En el caso concreto, una mujer de 83 años logró recibir la pensión de su hermana fallecida tras probar que dependía económicamente de ella y que había desempeñado la función de cuidadora por años.

La sustitución pensional permite que determinadas personas reciban la pensión de un afiliado fallecido si acreditan dependencia económica, y la ley regularmente reserva este derecho a cónyuges, hijos menores o padres en situación de dependencia.

Originalmente, la solicitud fue rechazada por las administradoras pensionales debido a la ausencia de un vínculo legal estricto.

El fallo de la Corte argumentó que negar el derecho violaba los principios de dignidad humana y mínimo vital, y valoró la labor de cuidado como un aporte esencial reconocido por organismos internacionales.

Los cuidadores tienen derecho a pensión cuando fallece el pensionado en ciertos casos- crédito Juan Páez/Colprensa

El proceso judicial comprobó la dedicación exclusiva, carencia de ingresos independientes y ausencia de otros familiares a cargo. La sentencia amplía los criterios para acceder a la pensión de sobreviviente y ordena que futuras solicitudes similares se estudien bajo estos mismos principios de protección y equidad.