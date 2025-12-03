Colombia

Congresista arremetió contra Presidencia por respuesta a polémico señalamiento de Petro hacia cuñado de Álvaro Uribe: “Un chorro de babas”

El representante a la Cámara Andrés Forero sostuvo que el comunicado oficial fue insatisfactorio y carente de sustancia

Aumentó la controversia en torno a las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el supuesto vínculo de propiedad con Audifarma de Carlos Enrique Moreno, cuñado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras la respuesta oficial de la Presidencia de Colombia a un derecho de petición presentado por el representante Andrés Forero del Centro Democrático.

El origen de la disputa se remonta al 17 de noviembre de 2025, cuando Petro publicó en sus redes sociales una relación entre la empresa colombiana de gestión farmacéutica integral y el familiar del líder del Centro Democrático.

“Entonces, resultó que los dueños de Audifamara, empresa que especula con los medicamentos y los acapara, es el cuñado de Uribe. Negocios presidenciales (sic)”, escribió el mandatario.

En reacción, el legislador exigió al Gobierno nacional, mediante un derecho de petición, las pruebas documentales que respaldaran tal acusación. Según el propio Forero, la respuesta oficial fue insatisfactoria y carente de sustancia.

El 28 de noviembre, la Presidencia, a través de Nusmem Alfredo Acosta Aguilar, asesor del Grupo de Apoyo Jurídico, respondió al requerimiento. En el documento, el funcionario sostuvo que no habían pruebas fácticas sobre las acusaciones, sino que estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

“Las expresiones mencionadas corresponden a opiniones emitidas en un contexto de opiniones genéricas, no solo dentro del ejercicio de la libertad de expresión, sino al interior del debate público, sin que de ellas se derive propósito alguno de afectar la honra, la dignidad o los derechos de persona alguna”, puntualiza el documento.

Esta postura fue reiterada en varios apartados de la respuesta, subrayando que la información recibida por el presidente proviene de diversas fuentes y puede dar lugar a “apreciaciones preliminares o interpretaciones generales sobre determinados asuntos”.

La misiva que remitió Presidencia también enfatizó que “las expresiones objetadas no buscaron afectar los derechos fundamentales de ninguna persona. Las expresiones del presidente, objeto de su cuestionamiento, se insertan en el marco de la libertad de opinión, sin que resulte posible calificarlas como afirmaciones ofensivas, generadoras de algún tipo de responsabilidad”.

Según el asesor jurídico, las referencias de Petro sobre Uribe Vélez “no emitieron ningún tipo de amenaza o agresión en contra de alguna persona, por lo que su interpretación no corresponde con la realidad y/o literalidad del mensaje respectivo”.

En la comunicación, la Presidencia insistió en que las declaraciones del mandatario “no constituyen imputaciones jurídicas concretas ni señalamientos personales individualizados contra usted, sino que se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de opinión”. En efecto, reiteró que “corresponden a opiniones emitidas en un contexto de opiniones genéricas, no solo dentro del ejercicio de la libertad de expresión, sino al interior del debate público”.

Las palabras de Andrés Forero tras la respuesta del Gobierno a su petición

La reacción de Andrés Forero tras la respuesta fue contundente. El representante calificó de “lamentable” que el jefe de Estado actúe, en sus palabras, “como un bodeguero irresponsable”, y consideró que la contestación oficial carecía de pruebas y argumentos sólidos sobre las acusaciones realizadas al cuñado del líder del Centro Democrático.

Por su parte, Carlos Enrique Moreno negó públicamente cualquier vínculo de propiedad con Audifarma y exigió una rectificación inmediata por parte del presidente. En un comunicado de prensa, Moreno solicitó: “Rectifique de inmediato y desista de la amenaza a nuestra integridad o proceda a demandar como es su obligación”.

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez también se sumó a las críticas, rechazando la afirmación de Petro y acusando al mandatario de utilizar su cargo para difundir falsedades. Uribe Vélez expresó: “Ejerce oficio de la Presidencia para crear y difundir canalladas como esta”.

