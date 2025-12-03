Colombia

Comandante del Ejército reveló la razón detrás del permiso otorgado al general Huertas, salpicado en el caso de los chats de ‘Calarcá’

El general Luis Emilio Cardozo detalló las razones administrativas y operativas que motivaron la autorización temporal, mientras se surten los efectos de la suspensión ordenada por la Procuraduría y se designan encargos provisionales

El comandante indicó que el
El comandante indicó que el permiso permitiría que Huertas organizara su defensa - Ejército Nacional/YouTube

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, explicó los motivos por los cuales se otorgó un permiso de cinco días al general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal (Coper), en medio de la suspensión provisional ordenada por la Procuraduría y del proceso de investigación relacionado con los archivos y comunicaciones atribuidos a alias Calarcá.

La decisión fue objeto de cuestionamientos debido a que Huertas continuó firmando documentos mientras se hacían efectivos los actos administrativos derivados de la medida disciplinaria.

En una declaración, el general Cardozo precisó que la autorización respondió a razones administrativas necesarias para garantizar la continuidad de las funciones del Comando de Personal, así como a los tiempos del proceso disciplinario en trámite.

El general Cardozo sostuvo que la medida se adoptó para evitar que Huertas continuara al frente del despacho mientras se completaban los procedimientos formales de la suspensión, cuyo nominador es el presidente de la República. “Como las sanciones tienen un proceso y el nominador del general Huertas es el señor presidente de la República, mentras se surten los efectos de que el señor presidente firme el decreto y demás, la decisión que se tomó para que él no continúe al frente del comando es darle el permiso para que organice su defensa y de una vez nombrar una persona para que asuma el control y siga haciendo la administración del personal del ejército”, explicó.

El comandante añadió que la decisión también buscó asegurar la operatividad del área administrativa encargada de la firma constante de documentos. “El cargo es muy importante. Todo el tiempo se están firmando documentos ahí y no puede quedar eso en un vacío. Entonces, dado los tiempos administrativos, que son los que se surten para que tengan efecto los procesos judiciales y los documentos jurídicos, se tomó esa decisión”, afirmó.

La resolución que autorizó el permiso

La resolución fechada el 3
La resolución fechada el 3 de diciembre autorizó el permiso entre el 3 y el 7 de diciembre de 2025 - crédito Ejército Nacional

La resolución que formalizó el permiso fue fechada el 3 de diciembre de 2025 y firmada por el propio comandante del Ejército. Según el documento, el general Huertas solicitó ausentarse durante cinco días para atender “trámites de índole personal”.

El texto señala: “El señor Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza autorizó al brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera cinco días de permiso a partir del 3 de diciembre de 2025 hasta el 7 de diciembre de 2025, con el fin de atender trámites de índole personal”.

La misma resolución dispuso las medidas de reemplazo temporal en el Coper. En ella se establece que el coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón asumirá, durante el periodo del permiso, las funciones administrativas y de mando del Comando de Personal, sin dejar de desempeñar su cargo como Director de Sanidad del Ejército Nacional.

El Ejército y la Fiscalía
El Ejército y la Fiscalía continúan con las investigaciones sobre los archivos y chats atribuidos a alias Calarcá - crédito X

Debido a que el coronel Sandoval asumirá funciones adicionales, la resolución aborda la vacancia temporal del cargo de Director de Sanidad del Ejército. Para cubrir este rol, se designó en encargo al brigadier general Luis Hernando Guzmán Manrique desde el 3 hasta el 7 de diciembre de 2025.

La resolución aclara que este encargo no implica el reconocimiento de prestaciones adicionales y dispone la notificación formal a los oficiales involucrados.

La Procuraduría ordenó la suspensión
La Procuraduría ordenó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas en medio del caso de los archivos y chats atribuidos a alias Calarcá - crédito Colprensa

En cuanto al futuro del general Huertas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se adelantan los trámites para su salida del cargo, conforme a la orden de la Procuraduría. El ministro también ordenó revisar todos los procesos firmados por Huertas con el fin de verificar la inexistencia de irregularidades.

Tanto el Ejército como la Fiscalía mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con las comunicaciones atribuidas a alias Calarcá, en las cuales aparece mencionado el general Huertas.

