Centro Democrático lanzó duro mensaje contra Claudia López por reacción a tensiones internas: “Se ha movido entre el petrismo y el cuasipetrismo”

Las declaraciones de Claudia López sobre la situación interna del Centro Democrático intensificaron la confrontación política en Colombia. La exalcaldesa de Bogotá habló sobre la renuncia de Miguel Uribe Londoño al partido, señalando que “la única noticia real de la calculada encuesta es que el Centro Democrático se destroza. En una semana: condenaron al hermano de Álvaro Uribe por paramilitar, sacaron a codazos el papá de Miguel Uribe y buscan desesperadamente la unión de Abelardo a Fajardo como tabla de salvación. ¡Como dicen algunos, esta campaña parece más el juego del Calamar!”.

La reacción del Centro Democrático no se hizo esperar. Desde la colectividad se acusó a López de mantener una postura fluctuante entre el petrismo y el cuasipetrismo, y de haber calumniado de manera reiterada al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Se ha movido entre el petrismo y el cuasipetrismo. Ahí sigue Claudia López. Siempre ha calumniado al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, manifestaron desde el partido. Además, la organización política rechazó las afirmaciones de la exalcaldesa sobre supuestos vínculos de Uribe Vélez con Odebrecht y con grupos paramilitares, negando categóricamente tales señalamientos.

El partido liderado por el exgobernador de Antioquia también cuestionó la gestión de López al frente de la Alcaldía de Bogotá, advirtiendo sobre los riesgos de repetir errores en futuras elecciones presidenciales. “El país debe tener presente que ya eligió a un presidente que fue pésimo alcalde de Bogotá y no puede repetir ese error con Claudia López: buena para el chisme, pero pésima administradora”, afirmó el Centro Democrático.

En sus críticas, la colectividad recordó episodios en los que, según su perspectiva, López habría maltratado a la Policía Nacional durante su mandato, mientras ahora busca posicionarse como referente en temas de seguridad. “No puede olvidarse su derroche ni su incoherencia: se ha movido entre el petrismo y el cuasipetrismo según le convenga”, agregó.

Claudia López y su cambio de postura con el petrismo

El historial político de Claudia López muestra una relación ambivalente con el actual presidente Gustavo Petro. En 2022, tras la victoria de Petro en las elecciones presidenciales, la exalcaldesa de Bogotá expresó abiertamente su respaldo:

“Yo me siento contenta, no solo me siento bien, yo voté por el presidente Petro, yo creo en el cambio que él representa; a mí me ilusiona esta época de cambio, sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor y hay un poquito de incertidumbre, es parte de lo que trae el cambio. ¡Carajo, pero al fin ganamos! Es que nunca habíamos logrado que las mayorías ciudadanas de centroizquierda o izquierda ganaran”, declaró.

No obstante, a lo largo de los tres años de mandato del presidente Petro, López se convirtió en una de las críticas más severas, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia de posicionamiento de cara a las elecciones de 2026.

La aspirante presidencial denunció presiones por parte del Ejecutivo: “El presidente Gustavo Petro me quiere callar, mandó a sus negociadores de la paz total a que me denunciaran ante la Fiscalía para callarme. ¡La historia se repite! Hace 20 años el uribismo hizo lo mismo; no tuve miedo entonces ni ahora. Me defenderé y no dejaré de denunciar la corrupción y la traición a la gente, ni de hacer propuestas para mejorar la vida y tranquilidad de los colombianos”, afirmó recientemente.

En paralelo, acusó Petro de intentar callarla tras la denuncia penal impuesta por la Delegación del Gobierno en su contra por declaraciones temerarias.

López afirmó que la denuncia no impedirá que siga destapando la corrupción e irregularidades del Gobierno nacional, puesto que su compromiso es con los colombianos.